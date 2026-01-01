Połącz HeyGen z interfejsami API i klientami MCP
Niezależnie od tego, czy automatyzujesz zadania, wspierasz agentów, czy tworzysz niestandardowe rozwiązania, wszystko współdziała, aby tworzyć i dostarczać wideo AI na dużą skalę.
Cztery sposoby integracji HeyGen
Bezpośrednie integracje
Połącz HeyGen bezpośrednio ze swoimi narzędziami. Bez kodowania. Wystarczy kliknąć i się uwierzytelnić.
Platformy agentów
Pozwól swojemu agentowi AI automatycznie tworzyć filmy HeyGen — na żądanie lub jako element zautomatyzowanego procesu.
Działa w przepływach pracy AI
Twoje obecne narzędzia przekazują dane do HeyGen wewnątrz agenta AI. Bez konfiguracji. Po prostu załaduj je razem.
Twórz z HeyGen
Pełny programistyczny dostęp dla deweloperów budujących rozwiązania w oparciu o HeyGen API, serwer MCP i Skills.
Adobe Express
Przekształcaj zachwycające obrazy i projekty w dynamiczne opowieści wideo bezpośrednio w Adobe Express.
Autohive
Zamień powtarzalne zadania w agentów AI, którzy automatyzują przepływy pracy wideo w HeyGen. Bez konieczności kodowania.
Canva (API)
Zmieniaj statyczne projekty z Canva w wideo z awatarami AI, bez konieczności wychodzenia z Canva.
ChatGPT
Wygeneruj scenariusz wideo w ChatGPT i natychmiast zamień go w gotowy film HeyGen.
Claude (Anthropic)
Dodaj HeyGen jako natywne narzędzie w Claude. Generuj filmy z awatarami z każdej rozmowy lub z dowolnego agentowego przepływu pracy.
Clay
Automatyzuj spersonalizowane filmy sprzedażowe i marketingowe na dużą skalę bezpośrednio z sekwencji Clay.
Kursor
Twórz filmy demonstracyjne, instruktaże i narracje do dokumentacji bezpośrednio w swoim środowisku programowania z AI.
Gamma
Agent odczytuje prezentację Gamma, wyodrębnia z niej treść, wysyła ją do HeyGen Video Agent i generuje wideo z narracją awatara.
Hubspot (API)
Twórz i wysyłaj spersonalizowane filmy AI bezpośrednio w ramach przepływów pracy i kampanii e‑mailowych w HubSpot.
FlowShare
Automatycznie przekształcaj instrukcje krok po kroku w szkoleniowe i onboardingowe filmy wideo zasilane AI.
Utwórz
Twórz zaawansowane, wieloetapowe automatyzacje w Make, korzystając z platformy generowania wideo HeyGen.
Manus
Dodaj HeyGen jako narzędzie wywoływane przez MCP w Manus, aby uruchamiać generowanie wideo jako jeden z kroków w dowolnym autonomicznym przepływie pracy.
Slack
Agent odczytuje wątek na Slacku, przekazuje kontekst do HeyGen, generuje wideo z aktualizacją i publikuje je z powrotem na kanale.
Trupeer
Dodaj ludzki akcent do nagrań ekranu, błyskawicznie zamieniając tekst na wideo dzięki awatarom AI od HeyGen.
Vimeo
Synchronizuj swoje filmy HeyGen bezpośrednio z przypisanymi folderami Vimeo, z opcją włączenia automatycznej synchronizacji.
Zapier
Połącz HeyGen z ponad 8000 aplikacji. Uruchamiaj tworzenie wideo na podstawie dowolnego zdarzenia w swoim przepływie pracy.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Jakie są różne sposoby integracji z HeyGen?
HeyGen oferuje trzy ścieżki integracji: MCP do łączenia się z asystentami AI, takimi jak Claude, bez konieczności samodzielnego zarządzania interfejsami API, Skills do rozszerzania możliwości agentów kodujących AI, takich jak Claude Code i Cursor, oraz Direct API zapewniające pełną programistyczną kontrolę nad generowaniem wideo.
Jak działa uwierzytelnianie dla każdej ścieżki integracji?
MCP korzysta z OAuth — użytkownicy autoryzują się za pomocą ekranu zgody, bez potrzeby używania kluczy API. Zarówno Skills, jak i Direct API używają klucza API przekazywanego w nagłówku X-Api-Key, generowanego w sekcji Settings → API na Twoim pulpicie HeyGen.
Czy potrzebuję klucza API?
Nie. Zdalny MCP korzysta z uwierzytelniania OAuth powiązanego z Twoim kontem HeyGen (Web Plan). Klucz API nie jest wymagany.
Czy MCP od HeyGen wiąże się z dodatkowymi kosztami?
Nie. Generowanie wideo wykorzystuje premium kredyty zawarte w Twoim obecnym planie HeyGen. Nie ma żadnych osobnych opłat za API ani dodatkowego rozliczania.
Które plany HeyGen obsługują MCP?
MCP jest dostępny we wszystkich planach HeyGen. W przypadku intensywniejszego użytkowania zalecane jest przejście na plan Creator lub wyższy.
Czy mogę używać własnych awatarów i głosów?
Tak. Każdy awatar lub głos dostępny na Twoim koncie HeyGen, w tym niestandardowe zasoby stworzone na zamówienie, jest dostępny za pośrednictwem HeyGen MCP.
Czym to się różni od HeyGen API?
API HeyGen udostępnia bezpośrednie endpointy REST do programistycznego sterowania. Remote MCP opakowuje te możliwości, aby agenci AI mogli z nich korzystać w sposób konwersacyjny, bez konieczności pisania przez Ciebie kodu integracyjnego.
