HeyGen x Superhuman
Agent HeyGen zmienia Superhuman Go w pełne studio kreatywne, które pozwala generować profesjonalnej jakości filmy i pliki audio bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności opuszczania tego, nad czym właśnie pracujesz.
Twoja przeglądarka – teraz kreatywne studio
Agent HeyGen działa w panelu Superhuman Go, w tym samym pasku bocznym, którego już używasz do pomocy AI w całej sieci. Nie musisz otwierać żadnego nowego narzędzia, eksportować plików ani odtwarzać kontekstu w osobnej aplikacji.
Otwórz Go z dowolnej strony w Chrome lub Edge, przejdź do HeyGen Agent w Agent Store, wpisz swój skrypt lub opisz, czego potrzebujesz, i wybierz format wideo albo audio. Agent wygeneruje materiał z wykorzystaniem Twojego konta HeyGen, w tym Twojego awatara, Twojego głosu i Twoich kredytów, a następnie dostarczy gotowy plik, przygotowany do udostępnienia, osadzenia lub wysłania. Cały proces odbywa się w przeglądarce, z której już korzystasz.
Zainstaluj Go ze sklepu z rozszerzeniami Chrome lub Edge
Pobierz rozszerzenie Superhuman Go ze sklepu Chrome Web Store lub Microsoft Edge Add-ons. Zaloguj się na swoje konto Superhuman. Go zostanie aktywowane w Twojej przeglądarce i będzie dostępne z paska narzędzi rozszerzeń na każdej stronie internetowej.
Otwórz Agent Store i dodaj agenta HeyGen
Kliknij ikonę Superhuman Go na pasku narzędzi przeglądarki, aby otworzyć panel. Przejdź do Agent Store, znajdź agenta HeyGen i kliknij „Dodaj”. Agent natychmiast pojawi się w Twoim panelu Go i będzie dostępny na każdej stronie w przyszłości.
Połącz swoje konto HeyGen
Przy pierwszym użyciu HeyGen Agent zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto HeyGen. Uwierzytelnij się za pomocą OAuth. Twoje niestandardowe awatary, klony głosu i środki z planu są od razu dostępne w panelu Go. Bez osobnej aplikacji, bez klucza API, bez dodatkowego rozliczania.
Wygeneruj swój pierwszy film lub wiadomość audio
Otwórz Go z dowolnej strony, wybierz agenta HeyGen, wybierz Wideo lub Audio, wpisz swój skrypt i kliknij „Generuj”. Gotowy plik możesz pobrać lub udostępnić, nie opuszczając aktualnej strony. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, najpierw skonfiguruj własnego awatara i klon głosu na heygen.com/avatar.
Co możesz stworzyć zamiast pisania długiego e‑maila
W każdej sytuacji, gdy wideo lub wiadomość głosowa sprawdzi się lepiej niż tekst (aktualizacja projektu, podsumowanie dla klienta, materiał wyjaśniający), HeyGen Agent jest już w Twojej przeglądarce i gotowy, by ją stworzyć.
Spersonalizowane filmy do działań outboundowych
Będąc w swoim CRM-ie lub poczcie e-mail, otwórz Go i wygeneruj 30‑sekundowe wideo z awatarem HeyGen, spersonalizowane dla potencjalnego klienta, z uwzględnieniem jego imienia, firmy i problemu. Wyślij je, zanim zamkniesz kartę.
Aktualizacje dla interesariuszy
Zamiast pisać długiego maila z aktualizacją statusu projektu, otwórz agenta HeyGen w dowolnym narzędziu, w którym pracujesz, na przykład w Notion, Linear czy Google Docs, i wygeneruj mówioną aktualizację wideo dla osób, które muszą być na bieżąco.
Wiadomości dla zespołów asynchronicznych
Gdy wideo to za dużo, skorzystaj z wyjścia audio agenta HeyGen, aby wysłać wiadomość głosową wygenerowaną ze skryptu w Twoim sklonowanym głosie. Może to być szybki brief, wyjaśnienie podjętej decyzji lub aktualizacja dla klienta.
Podsumowania i follow‑upy dla klientów
Po zakończeniu rozmowy, będąc wciąż w narzędziu, w którym robiłeś notatki, otwórz Go i wygeneruj narracyjne wideo‑podsumowanie dla klienta, obejmujące podjęte decyzje, kolejne kroki oraz to, czego od niego potrzebujesz.
Wielojęzyczna komunikacja
Współpracujesz z międzynarodowymi klientami lub zespołami? Wygeneruj wiadomość wideo lub audio tylko raz, a następnie skorzystaj z ponad 175 języków i dialektów HeyGen, aby stworzyć ją w ich języku w ramach tej samej sesji Go.
