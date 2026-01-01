HeyGen x Superhuman

Agent HeyGen zmienia Superhuman Go w pełne studio kreatywne, które pozwala generować profesjonalnej jakości filmy i pliki audio bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności opuszczania tego, nad czym właśnie pracujesz.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Przegląd integracji

Twoja przeglądarka – teraz kreatywne studio

Agent HeyGen działa w panelu Superhuman Go, w tym samym pasku bocznym, którego już używasz do pomocy AI w całej sieci. Nie musisz otwierać żadnego nowego narzędzia, eksportować plików ani odtwarzać kontekstu w osobnej aplikacji.

Otwórz Go z dowolnej strony w Chrome lub Edge, przejdź do HeyGen Agent w Agent Store, wpisz swój skrypt lub opisz, czego potrzebujesz, i wybierz format wideo albo audio. Agent wygeneruje materiał z wykorzystaniem Twojego konta HeyGen, w tym Twojego awatara, Twojego głosu i Twoich kredytów, a następnie dostarczy gotowy plik, przygotowany do udostępnienia, osadzenia lub wysłania. Cały proces odbywa się w przeglądarce, z której już korzystasz.

Zainstaluj Go ze sklepu z rozszerzeniami Chrome lub Edge

Pobierz rozszerzenie Superhuman Go ze sklepu Chrome Web Store lub Microsoft Edge Add-ons. Zaloguj się na swoje konto Superhuman. Go zostanie aktywowane w Twojej przeglądarce i będzie dostępne z paska narzędzi rozszerzeń na każdej stronie internetowej.

Otwórz Agent Store i dodaj agenta HeyGen

Kliknij ikonę Superhuman Go na pasku narzędzi przeglądarki, aby otworzyć panel. Przejdź do Agent Store, znajdź agenta HeyGen i kliknij „Dodaj”. Agent natychmiast pojawi się w Twoim panelu Go i będzie dostępny na każdej stronie w przyszłości.

Połącz swoje konto HeyGen

Przy pierwszym użyciu HeyGen Agent zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto HeyGen. Uwierzytelnij się za pomocą OAuth. Twoje niestandardowe awatary, klony głosu i środki z planu są od razu dostępne w panelu Go. Bez osobnej aplikacji, bez klucza API, bez dodatkowego rozliczania.

Wygeneruj swój pierwszy film lub wiadomość audio

Otwórz Go z dowolnej strony, wybierz agenta HeyGen, wybierz Wideo lub Audio, wpisz swój skrypt i kliknij „Generuj”. Gotowy plik możesz pobrać lub udostępnić, nie opuszczając aktualnej strony. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, najpierw skonfiguruj własnego awatara i klon głosu na heygen.com/avatar.

Zastosowania

Co możesz stworzyć zamiast pisania długiego e‑maila

W każdej sytuacji, gdy wideo lub wiadomość głosowa sprawdzi się lepiej niż tekst (aktualizacja projektu, podsumowanie dla klienta, materiał wyjaśniający), HeyGen Agent jest już w Twojej przeglądarce i gotowy, by ją stworzyć.

Spersonalizowane filmy do działań outboundowych

Będąc w swoim CRM-ie lub poczcie e-mail, otwórz Go i wygeneruj 30‑sekundowe wideo z awatarem HeyGen, spersonalizowane dla potencjalnego klienta, z uwzględnieniem jego imienia, firmy i problemu. Wyślij je, zanim zamkniesz kartę.

Aktualizacje dla interesariuszy

Zamiast pisać długiego maila z aktualizacją statusu projektu, otwórz agenta HeyGen w dowolnym narzędziu, w którym pracujesz, na przykład w Notion, Linear czy Google Docs, i wygeneruj mówioną aktualizację wideo dla osób, które muszą być na bieżąco.

Wiadomości dla zespołów asynchronicznych

Gdy wideo to za dużo, skorzystaj z wyjścia audio agenta HeyGen, aby wysłać wiadomość głosową wygenerowaną ze skryptu w Twoim sklonowanym głosie. Może to być szybki brief, wyjaśnienie podjętej decyzji lub aktualizacja dla klienta.

Podsumowania i follow‑upy dla klientów

Po zakończeniu rozmowy, będąc wciąż w narzędziu, w którym robiłeś notatki, otwórz Go i wygeneruj narracyjne wideo‑podsumowanie dla klienta, obejmujące podjęte decyzje, kolejne kroki oraz to, czego od niego potrzebujesz.

Wielojęzyczna komunikacja

Współpracujesz z międzynarodowymi klientami lub zespołami? Wygeneruj wiadomość wideo lub audio tylko raz, a następnie skorzystaj z ponad 175 języków i dialektów HeyGen, aby stworzyć ją w ich języku w ramach tej samej sesji Go.

