HeyGen x Make

Jeśli Twoja automatyzacja wideo wymaga logiki rozgałęzień, iteratorów, routerów i prawdziwej kontroli warunkowej, zbudujesz to w HeyGen na wizualnym kanwasie Make.

Integruj się z wiodącymi narzędziami na świecie
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Przegląd integracji

HeyGen jako moduł w Twoim systemie

Inne narzędzia automatyzacji traktują HeyGen jako punkt docelowy – ostatni krok w prostym łańcuchu. Make traktuje go jako komponent żywego systemu. Możesz kierować dane do HeyGen z dowolnego wyzwalacza, stosować logikę warunkową, aby określić, jaki film wygenerować, uruchamiać HeyGen dla każdego wiersza w zbiorze danych za pomocą Iteratora, agregować wyniki i rozgałęziać kolejne działania w zależności od tego, czy wideo się powiodło, czy nie.

Na tym polega różnica z Make. Nie tylko „gdy wydarzy się X, utwórz wideo”. Ale „gdy wydarzy się X, sprawdź Y, jeśli spełniony jest warunek Z, iteruj po rekordach, twórz filmy z różnymi szablonami dla każdego segmentu, obsługuj błędy w gałęzi A i kieruj gotowe linki do gałęzi B”. System, nie skrót.

Wyzwól przy dodaniu nowego kontaktu w HubSpot → wygeneruj powitalne wideo w HeyGen → wyślij je przez Gmail

Otwórz Make i utwórz nowy scenariusz

Zaloguj się na make.com i kliknij Utwórz nowy scenariusz. Na kanwie kliknij +, aby dodać pierwszy moduł i wyszukaj HeyGen.

Połącz swoje konto HeyGen

Po wyświetleniu monitu kliknij „Dodaj”, aby utworzyć nowe połączenie. Wprowadź swój klucz API HeyGen z panelu w sekcji Ustawienia → API. Połączenie zostanie zapisane i będzie można je ponownie wykorzystać.

Zbuduj swój scenariusz wokół modułu HeyGen

Dodaj wyzwalacz (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook), skonfiguruj moduł akcji HeyGen z odwzorowanymi polami danych, a następnie dodaj kolejne kroki, korzystając z modułów Router i filtrów w Make.

Testuj, debuguj i aktywuj

Kliknij „Uruchom raz”, aby wykonać scenariusz i obserwować, jak każdy moduł uruchamia się w czasie rzeczywistym. Skorzystaj z live debuggera Make, aby sprawdzić dane wejściowe i wyjściowe. Gdy wszystko wygląda poprawnie, przełącz na „Aktywny”.

Moduły

Co HeyGen może zrobić w ramach scenariusza

HeyGen pojawia się jako zestaw natywnych modułów Make — wyzwalaczy, akcji i wyszukiwań — z których każdy można skonfigurować za pomocą mapowania danych i mechanizmów logiki dostępnych w Make.

Wyzwalacz

Klon wideo awatara

Uruchamia się, gdy wideo HeyGen zakończy renderowanie — niezależnie od powodzenia lub niepowodzenia — inicjując dalsze etapy kierowania i dostarczania.

Działanie

Utwórz wideo z awatarem

Generuj spersonalizowane wideo, korzystając z zapisanego szablonu HeyGen, wstrzykując dynamiczne zmienne z Twojego źródła danych przy każdej iteracji.

Działanie

Utwórz wideo z szablonu

Stwórz hiperrealistyczne wideo mówiącego awatara z jednego zdjęcia, wykorzystując zaawansowaną sztuczną inteligencję do generowania ruchu i mimiki.

Działanie

Przetłumacz wideo

Wyślij dowolne wideo HeyGen do tłumaczenia na ponad 175 języków z synchronizacją ruchu ust, jako krok po wygenerowaniu w dowolnej gałęzi scenariusza.

Działanie

Generuj wideo z awatarem IV

Wygeneruj pełny film z awatarem-narratorem na podstawie skryptu, identyfikatora awatara i głosu, z dowolnymi dynamicznymi danymi zmapowanymi z wcześniejszych modułów.

Działanie

Prześlij zasób

Prześlij obraz, wideo lub plik audio do magazynu HeyGen z wcześniejszego modułu, aby był gotowy jako wejście do dalszego generowania wideo.

Szukaj

Wyświetl dostępne awatary

Dynamicznie pobieraj wszystkie awatary na swoim koncie HeyGen. Przydatne w scenariuszach, w których awatary są wybierane warunkowo.

Szukaj

Pobierz wideo według ID

Pobierz status, adres URL i metadane dla konkretnego wideo. Używane w pętlach odpytywania lub w krokach przekazania po zakończeniu generowania.

Zastosowania

Do czego używają tego twórcy

Zaawansowani użytkownicy Make tworzą automatyzacje wideo, które skalują się, rozgałęziają i obsługują przypadki brzegowe.

Masowe spersonalizowane filmy wideo

Użyj Iteratora, aby przetworzyć każdy wiersz w Arkuszu Google, wygenerować unikalne wideo awatara HeyGen dla każdego rekordu i odesłać gotowe linki z powrotem do swojego CRM.

Segmentowe kierowanie ruchem wideo

Użyj Routera, aby rozdzielać działania outbound według segmentu — konta enterprise otrzymują jeden szablon, SMB inny — dzięki czemu każdy segment dostaje odpowiednio dopasowane wideo.

Zautomatyzowana lokalizacja

Wygeneruj wideo główne, a następnie użyj Iteratora w Make, aby przekazać je do modułu Translate HeyGen dla każdego języka docelowego.

Dostarczanie wideo wyzwalane zdarzeniami

Wyzwól spersonalizowane wideo HeyGen za każdym razem, gdy zostanie dokonany zakup, ktoś weźmie udział w webinarze lub zostanie wysłany formularz.

Potoki z obsługą błędów

Potoki z obsługą błędów

Zbuduj trasy obsługi błędów dla każdego modułu HeyGen. Jeśli wideo się nie powiedzie, automatycznie je zarejestruj, wyślij alert na Slacku i ustaw je w kolejce do ponownej próby.

