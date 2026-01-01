HeyGen x Make
Jeśli Twoja automatyzacja wideo wymaga logiki rozgałęzień, iteratorów, routerów i prawdziwej kontroli warunkowej, zbudujesz to w HeyGen na wizualnym kanwasie Make.
HeyGen jako moduł w Twoim systemie
Inne narzędzia automatyzacji traktują HeyGen jako punkt docelowy – ostatni krok w prostym łańcuchu. Make traktuje go jako komponent żywego systemu. Możesz kierować dane do HeyGen z dowolnego wyzwalacza, stosować logikę warunkową, aby określić, jaki film wygenerować, uruchamiać HeyGen dla każdego wiersza w zbiorze danych za pomocą Iteratora, agregować wyniki i rozgałęziać kolejne działania w zależności od tego, czy wideo się powiodło, czy nie.
Na tym polega różnica z Make. Nie tylko „gdy wydarzy się X, utwórz wideo”. Ale „gdy wydarzy się X, sprawdź Y, jeśli spełniony jest warunek Z, iteruj po rekordach, twórz filmy z różnymi szablonami dla każdego segmentu, obsługuj błędy w gałęzi A i kieruj gotowe linki do gałęzi B”. System, nie skrót.
“Wyzwól przy dodaniu nowego kontaktu w HubSpot → wygeneruj powitalne wideo w HeyGen → wyślij je przez Gmail”
Otwórz Make i utwórz nowy scenariusz
Zaloguj się na make.com i kliknij Utwórz nowy scenariusz. Na kanwie kliknij +, aby dodać pierwszy moduł i wyszukaj HeyGen.
Połącz swoje konto HeyGen
Po wyświetleniu monitu kliknij „Dodaj”, aby utworzyć nowe połączenie. Wprowadź swój klucz API HeyGen z panelu w sekcji Ustawienia → API. Połączenie zostanie zapisane i będzie można je ponownie wykorzystać.
Zbuduj swój scenariusz wokół modułu HeyGen
Dodaj wyzwalacz (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook), skonfiguruj moduł akcji HeyGen z odwzorowanymi polami danych, a następnie dodaj kolejne kroki, korzystając z modułów Router i filtrów w Make.
Testuj, debuguj i aktywuj
Kliknij „Uruchom raz”, aby wykonać scenariusz i obserwować, jak każdy moduł uruchamia się w czasie rzeczywistym. Skorzystaj z live debuggera Make, aby sprawdzić dane wejściowe i wyjściowe. Gdy wszystko wygląda poprawnie, przełącz na „Aktywny”.
Co HeyGen może zrobić w ramach scenariusza
HeyGen pojawia się jako zestaw natywnych modułów Make — wyzwalaczy, akcji i wyszukiwań — z których każdy można skonfigurować za pomocą mapowania danych i mechanizmów logiki dostępnych w Make.
Klon wideo awatara
Uruchamia się, gdy wideo HeyGen zakończy renderowanie — niezależnie od powodzenia lub niepowodzenia — inicjując dalsze etapy kierowania i dostarczania.
Utwórz wideo z awatarem
Generuj spersonalizowane wideo, korzystając z zapisanego szablonu HeyGen, wstrzykując dynamiczne zmienne z Twojego źródła danych przy każdej iteracji.
Utwórz wideo z szablonu
Stwórz hiperrealistyczne wideo mówiącego awatara z jednego zdjęcia, wykorzystując zaawansowaną sztuczną inteligencję do generowania ruchu i mimiki.
Przetłumacz wideo
Wyślij dowolne wideo HeyGen do tłumaczenia na ponad 175 języków z synchronizacją ruchu ust, jako krok po wygenerowaniu w dowolnej gałęzi scenariusza.
Generuj wideo z awatarem IV
Wygeneruj pełny film z awatarem-narratorem na podstawie skryptu, identyfikatora awatara i głosu, z dowolnymi dynamicznymi danymi zmapowanymi z wcześniejszych modułów.
Prześlij zasób
Prześlij obraz, wideo lub plik audio do magazynu HeyGen z wcześniejszego modułu, aby był gotowy jako wejście do dalszego generowania wideo.
Wyświetl dostępne awatary
Dynamicznie pobieraj wszystkie awatary na swoim koncie HeyGen. Przydatne w scenariuszach, w których awatary są wybierane warunkowo.
Pobierz wideo według ID
Pobierz status, adres URL i metadane dla konkretnego wideo. Używane w pętlach odpytywania lub w krokach przekazania po zakończeniu generowania.
Do czego używają tego twórcy
Zaawansowani użytkownicy Make tworzą automatyzacje wideo, które skalują się, rozgałęziają i obsługują przypadki brzegowe.
Masowe spersonalizowane filmy wideo
Użyj Iteratora, aby przetworzyć każdy wiersz w Arkuszu Google, wygenerować unikalne wideo awatara HeyGen dla każdego rekordu i odesłać gotowe linki z powrotem do swojego CRM.
Segmentowe kierowanie ruchem wideo
Użyj Routera, aby rozdzielać działania outbound według segmentu — konta enterprise otrzymują jeden szablon, SMB inny — dzięki czemu każdy segment dostaje odpowiednio dopasowane wideo.
Zautomatyzowana lokalizacja
Wygeneruj wideo główne, a następnie użyj Iteratora w Make, aby przekazać je do modułu Translate HeyGen dla każdego języka docelowego.
Dostarczanie wideo wyzwalane zdarzeniami
Wyzwól spersonalizowane wideo HeyGen za każdym razem, gdy zostanie dokonany zakup, ktoś weźmie udział w webinarze lub zostanie wysłany formularz.
Potoki z obsługą błędów
Zbuduj trasy obsługi błędów dla każdego modułu HeyGen. Jeśli wideo się nie powiedzie, automatycznie je zarejestruj, wyślij alert na Slacku i ustaw je w kolejce do ponownej próby.
