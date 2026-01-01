Canva x HeyGen

Twoje projekty już teraz wyglądają oszałamiająco. Teraz dodaj im głos. Dodaj realistycznego awatara AI do dowolnego projektu w Canva i stwórz gotowy, zrealizowany z lektorem film, nie wychodząc z edytora.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Przegląd integracji

Ty projektujesz, HeyGen dodaje prezentera

Statyczne projekty sprawiają, że ludzie czytają. Wideo sprawia, że ludzie oglądają. Integracja HeyGen × Canva łączy te dwa światy. Twój projekt z Canvy staje się slajdem, a awatar AI HeyGen — prezenterem, który go opowiada.

Otwórz aplikację HeyGen AI Avatars w Canva, wybierz swojego awatara, dodaj skrypt i wygeneruj wideo. Gotowy materiał zostanie wyeksportowany bezpośrednio z Canva jako plik MP4. Zgodny z Twoją marką, tonem głosu i gotowy do publikacji. Bez osobnego narzędzia do wideo. Bez ponownego importowania zasobów. Bez zaczynania wszystkiego od nowa.

Wskazówka: zaimportuj swój projekt jako tło wizualne w edytorze HeyGen.

1

Znajdź HeyGen w marketplace aplikacji Canva

W dowolnym projekcie w Canva otwórz panel Aplikacje w lewym pasku bocznym. Wyszukaj HeyGen AI Avatars i kliknij, aby go otworzyć. Możesz go też znaleźć na canva.com/apps i dodać do swojego obszaru roboczego stamtąd.

2

Połącz swoje konto HeyGen

Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, kliknij „Połącz”. Otworzy się okno logowania. Zaloguj się na swoje konto HeyGen, aby autoryzować integrację. Po połączeniu Twoje niestandardowe awatary, głosy i kredyty będą dostępne bezpośrednio w Canva.

3

Dodaj swój awatar i skrypt

Gdy masz otwarty HeyGen w panelu bocznym Canva, wybierz prezentera AI ze swojego konta, wpisz lub wklej skrypt oraz wybierz głos i język. Avatar zostanie osadzony w Twoim projekcie jako aktywny element wideo.

4

Wygeneruj i wyeksportuj swój film

Gdy Twój projekt i scenariusz są gotowe, kliknij „Generate Video” w panelu HeyGen. Po zakończeniu renderowania kliknij „Share” → „Download” na górnym pasku Canvy i wybierz MP4, aby pobrać gotowy film.

Zastosowania

Co tworzą zespoły kreatywne i marketingowe

Zespoły projektowe już pracują w Canva. Dzięki tej integracji mogą teraz tworzyć treści wideo z taką samą szybkością, z jaką przygotowują statyczne materiały, bez konieczności nauki nowego narzędzia.

Reklamy wideo w mediach społecznościowych

Zaprojektuj swoją reklamę w mediach społecznościowych w Canva — idealnie dopasowaną do formatu na Instagram, TikTok lub LinkedIn — a następnie dodaj prezentera‑awatar i głos, aby w kilka minut zamienić ją w gotową do publikacji reklamę wideo.

Prezentacje z narracją

Zamień prezentację slajdów z Canva w nagrane wideo z narracją. Każdy slajd staje się osobną sceną, Twój awatar prowadzi odbiorców przez treść, a gotowy materiał eksportujesz jako jeden, łatwy do udostępniania plik MP4.

Filmy prezentujące produkt

Stwórz wizualizację produktu w Canva, korzystając z zasobów swojej marki, a następnie dodaj awatara HeyGen, który opowie o kluczowych funkcjach, tworząc dopracowane wideo produktowe bez studia, kamery czy montażysty.

Treści szkoleniowe i onboardingowe

Projektuj slajdy szkoleniowe w Canva, dodaj narratora‑awatar w HeyGen i twórz spójne, zgodne z marką materiały wideo szkoleniowe na dużą skalę, zachowując jednolitą identyfikację wizualną w każdej lekcji.

Filmy startowe kampanii

Ożyw swoją kreację kampanii. Weź zatwierdzone przez zespół materiały startowe zaprojektowane w Canva i przekształć je w wideo ogłoszeniowe z udziałem awatara. Te same materiały wizualne, teraz także z głosem.