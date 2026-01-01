HeyGen x Claude
Claude pisze scenariusz. HeyGen dostarcza wideo. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Claude.ai, Claude Desktop czy Claude Code, jedno polecenie dzieli Cię od gotowego filmu z narracją awatara.
Od polecenia do wideo w środku Claude’a
Przed tą integracją proces wyglądał tak: napisz skrypt w Claude, skopiuj go, otwórz HeyGen, wklej, skonfiguruj swojego awatara, wygeneruj, poczekaj, pobierz, udostępnij. Każdy krok był wykonywany ręcznie. Każdy krok oznaczał zmianę kontekstu. Teraz Claude obsługuje cały cykl.
Teraz Claude obsługuje cały proces. Opisujesz, czego potrzebujesz. Claude pisze scenariusz, wywołuje narzędzia wideo HeyGen przez MCP, monitoruje renderowanie i zwraca link do udostępnienia – wszystko w ramach jednej rozmowy, bez konieczności wychodzenia z Claude.
“Napisz 45‑sekundowy film wyjaśniający nasz nowy proces onboardingu dla klientów korporacyjnych. Użyj awatara dyrektora.”
Przygotuj konto HeyGen
Zaloguj się lub utwórz bezpłatne konto na heygen.com. Wszystkie plany obsługują MCP i Skills. Generowanie wideo wykorzystuje Twoje istniejące saldo kredytów premium. Integracja jako taka nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Wybierz swoją wersję Claude’a
Claude.ai: Przejdź do Connectors i dodaj HeyGen. Claude Desktop: Dodaj serwer MCP HeyGen do konfiguracji swojego pulpitu. Claude Code: Uruchom w terminalu polecenie npx skills add heygen-com/skills.
Uwierzytelnij swoje konto
W Claude.ai i Claude Desktop autoryzuj HeyGen za pomocą ekranu zgody OAuth. Klucz API nie jest potrzebny. W Claude Code ustaw zmienną środowiskową HEYGEN_API_KEY.
Wygeneruj swój pierwszy film
W Claude.ai lub na pulpicie po prostu opisz na czacie wideo, które chcesz stworzyć. W Claude Code wklej swoje pierwsze polecenie i obserwuj, jak Claude wyszukuje informacje, pisze scenariusz i tworzy gotowy film.
Wybierz swoją wersję Claude’a
HeyGen działa we wszystkich środowiskach Claude. Każda ścieżka integracji jest zoptymalizowana pod kątem innego typu użytkownika.
Claude.ai i Desktop
Dodaj HeyGen jako konektor bezpośrednio w Claude.ai lub Claude Desktop. Uwierzytelnij się raz za pomocą OAuth — bez kluczy API, bez konfiguracji — i zacznij generować filmy z dowolnej rozmowy.
Claude Desktop (zaawansowany)
Uruchom lokalnie serwer MCP HeyGen i połącz go z Claude Desktop, aby uzyskać głębszą integrację. Idealne rozwiązanie dla zespołów, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoją konfiguracją lub korzystają z przepływów pracy on‑premise.
Claude Code
Zainstaluj HeyGen Skills w Claude Code i zamień swój terminal w kompletny pipeline produkcji wideo. Badaj, pisz, generuj i tłumacz — wszystko z jednego promptu.
Co możesz zbudować
Zdolność Claude’a do prowadzenia badań, wnioskowania i pisania — w połączeniu z produkcją wideo HeyGen — odblokowuje procesy pracy, które nie były możliwe, gdy oba narzędzia działały w osobnych kartach.
Od badań do wideo
Poproś Claude’a o zbadanie tematu, napisanie scenariusza i wyprodukowanie wideo. Claude Code z HeyGen Skills potrafi przyjąć jedno polecenie i zwrócić wiele gotowych filmów.
Natychmiastowe wielojęzyczne wersje
Po wygenerowaniu wideo poproś Claude’a, aby przetłumaczył je i ponownie wyrenderował w jednym z ponad 175 języków, korzystając z tłumaczenia z synchronizacją ruchu ust HeyGen — wszystko za pomocą jednej wiadomości uzupełniającej.
Zautomatyzowana produkcja kursów
Dostarcz sylabus. Claude Code z HeyGen Skills bada każdy moduł, pisze scenariusze i tworzy lekcje wideo prowadzone przez awatara.
Spersonalizowane filmy do działań outboundowych
Claude przygotowuje spersonalizowany skrypt dla każdego potencjalnego klienta. HeyGen generuje unikalne wideo z awatarem dla każdego kontaktu. Claude Code może uruchomić to dla setek leadów.
Ogłoszenia produktowe
Przekaż Claude’owi swoje informacje o wydaniu. On napisze skrypt, wywoła HeyGen, aby wygenerować wideo z awatarem dla kadry zarządzającej, i zwróci gotowy link do udostępnienia na Slacku lub w e‑mailu.
