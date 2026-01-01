Trupeer x HeyGen
Surowe nagranie ekranu pokazuje, co zrobiłeś. Trupeer dopracowuje, jak to wygląda. HeyGen umieszcza przed nim realistycznego prezentera. Razem zmieniają szkicowy walkthrough w studyjnej jakości wideo produktowe – bez użycia kamery.
Nagraj raz, dopracuj i nadaj temu ludzką twarz
Większość procesów tworzenia wideo produktowych załamuje się w jednym z dwóch momentów: gdy nagranie wygląda zbyt surowo, by dało się go użyć, albo gdy dopracowany, ale pozbawiony głosu walkthrough wciąż wydaje się chłodny i bezosobowy. Trupeer i HeyGen rozwiązują oba te problemy jeden po drugim.
Nagraj walkthrough ekranu w rozszerzeniu Chrome Trupeer. Mów naturalnie i nie przejmuj się pomyłkami. Trupeer oczyszcza skrypt, dodaje efekty wizualne i porządkuje Twoje treści. Następnie połącz HeyGen: wybierz awatara, ustaw język, a przetworzone wideo z Trupeer zamieni się w narrację prowadzoną przez awatara – studyjnej jakości wideo produktowe, gotowe do udostępnienia, osadzenia lub lokalizacji.
Utwórz konta na obu platformach
Zarejestruj się na trupeer.ai i heygen.com. Będziesz potrzebować płatnego planu HeyGen, aby generować filmy z awatarami. Trupeer oferuje bezpłatny pakiet startowy do nagrywania ekranu i dopracowywania wideo.
Dodaj swój klucz API HeyGen w Trupeer
W Trupeer przejdź do Integrations → Avatar Integration i wklej swój klucz API HeyGen z panelu HeyGen w sekcji Settings → API. Twoje awatary HeyGen będą od razu dostępne w edytorze Trupeer.
Nagraj i dopracuj swój film w Trupeer
Zainstaluj rozszerzenie Chrome Trupeer, nagraj swój ekranowy walkthrough, a następnie pozwól Trupeer go przetworzyć, automatycznie oczyszczając skrypt oraz dodając zbliżenia, wyróżnienia i napisy. Przejrzyj materiał i wprowadź wszystkie potrzebne poprawki.
Wybierz awatara HeyGen i wygeneruj
W ustawieniach awatara w Trupeer wybierz swojego awatara HeyGen oraz preferowany język. Trupeer przekazuje dopracowany skrypt i nagranie do HeyGen, które renderuje gotowy film z narracją awatara.
Co tworzą zespoły produktowe i szkoleniowe
Za każdym razem, gdy nagranie ekranu musi brzmieć jak prawdziwa, ludzka prezentacja (demo, tutorial, proces onboardingu), Trupeer i HeyGen wspólnie tworzą gotowy materiał.
Prezentacje produktów na dużą skalę
Nagraj prezentację produktu raz w Trupeer, zastąp prezentera awatarem HeyGen i twórz spersonalizowane wersje dla różnych odbiorców lub regionów bez ponownego nagrywania czegokolwiek.
Szkolenia z oprogramowania i wdrożenie
Zamień każdy wewnętrzny proces lub prezentację narzędzia w dopracowany materiał szkoleniowy z narratorem‑avatorem. Zapewnij spójne przekazywanie treści za każdym razem, bez konieczności angażowania eksperta merytorycznego przy każdej nowej grupie.
Wielojęzyczne treści produktowe
Nagraj raz w języku angielskim. Trupeer zajmuje się napisami i strukturą. HeyGen ponownie opowiada treść z wykorzystaniem awatara w ponad 175 językach i dialektach, zmieniając globalną lokalizację treści w prosty proces, a nie złożony projekt produkcyjny.
Sukces klienta i wsparcie
Twórz instruktażowe filmy wideo z narracją awatara dla typowych zapytań do działu wsparcia – na tyle dopracowane, by ograniczyć liczbę zgłoszeń, na tyle osobiste, by brzmiały jak prawdziwa odpowiedź, i dostępne 24/7 bez udziału zespołu na żywo.
Poszukiwanie i pozyskiwanie klientów sprzedażowych
Nagraj w Trupeer prezentację produktu dopasowaną do przypadku użycia konkretnego klienta, a następnie wygeneruj wersję z avatarem HeyGen, która będzie działać jak spersonalizowane demo w skali całego Twojego lejka sprzedażowego.
