HeyGen x HubSpot
71% kupujących oczekuje personalizacji. „Cześć {first_name}” już nie wystarcza. HeyGen wprowadza spersonalizowane, narracyjne wideo z awatarem bezpośrednio do Twoich procesów w HubSpot.
Wideo jako element procesu, a nie dodatek na końcu
Większość zespołów traktuje wideo jako osobny proces produkcyjny. Najpierw coś nagrywasz, potem ktoś to montuje, ktoś inny przesyła plik, a na końcu ktoś wkleja link do maila. Kiedy to wszystko się wydarzy, odpowiedni moment już dawno mija.
Po zainstalowaniu HeyGen z HubSpot Marketplace generowanie wideo staje się natywną akcją w przepływie pracy. To tak proste jak wysłanie e‑maila, zaktualizowanie właściwości czy przypisanie zadania. Gdy kontakt spełni warunek uruchamiający zapis do workflow, HeyGen generuje spersonalizowane wideo z awatarem, wykorzystując dane z CRM, zapisuje link bezpośrednio w rekordzie kontaktu, a kolejna akcja w przepływie może automatycznie dołączyć to wideo do wiadomości e‑mail. Cały proces działa w pełni automatycznie, bezobsługowo.
“Wskazówka: Dodaj udostępnialny link do wygenerowanego wideo, aby osadzać je w e‑mailach, dodawać do rekordów transakcji lub używać w sekwencjach.”
Zainstaluj HeyGen z HubSpot Marketplace
Przejdź do HubSpot App Marketplace, wyszukaj HeyGen i kliknij „Install”. Przyznaj uprawnienia do zarządzania i przeglądania danych CRM. Dwie niestandardowe właściwości kontaktu zostaną utworzone automatycznie.
Połącz swoje konto HeyGen
Podczas instalacji wprowadź swój token API HeyGen z panelu w sekcji Settings → API. Dzięki temu połączysz HeyGen z HubSpot, a Twoje awatary, szablony i głosy będą dostępne wewnątrz przepływów pracy.
Dodaj akcję HeyGen do przepływu pracy
W HubSpot Workflows dodaj niestandardową akcję „Generate a HeyGen personalized video for a contact”. Wybierz szablon, przypisz właściwości kontaktu z HubSpot do zmiennych w skrypcie oraz skonfiguruj ustawienia języka i awatara.
Użyj linku do wideo w swojej wiadomości e-mail
Dodaj drugą akcję, aby wysłać e‑mail marketingowy. Wstaw właściwość heygen_video_gif jako animowany obraz podglądu, połączony z heygen_video_url.
Spersonalizowane wideo na każdym etapie
Wideo to nie tylko narzędzie do budowania świadomości na górze lejka. Dzięki HeyGen uruchamianemu wewnątrz przepływów pracy HubSpot możesz automatycznie dostarczać właściwe wideo na każdym etapie kontaktu.
Pielęgnowanie leadów
Automatycznie uruchom spersonalizowane wideo z prezentacją produktu w momencie, gdy nowy lead wypełni formularz – przywitaj go po imieniu i przekaż komunikat dopasowany do jego branży oraz kluczowego problemu, zanim skontaktuje się z nim Twój zespół sprzedaży.
Follow-up po wydarzeniu
Po webinarze lub konferencji włącz uczestników do workflow, który wygeneruje spersonalizowane wideo z podziękowaniem, nawiązujące do wydarzenia, w którym brali udział, omawianych tematów oraz z wyraźnie określonym kolejnym krokiem.
Sekwencje sprzedażowe
Gdy transakcja przechodzi do kluczowego etapu, wyzwól spersonalizowane wideo follow‑up z awatara przedstawiciela, podsumowujące rozmowę, prezentujące odpowiednie studium przypadku i skłaniające potencjalnego klienta do podjęcia decyzji.
Wprowadzanie klienta
Dostarczaj spersonalizowany film „Pierwsze kroki” każdemu nowemu klientowi, wykorzystując jego imię, nazwę firmy i typ planu, aby przeprowadzić go przez kluczowe funkcje najbardziej istotne dla jego przypadku użycia.
Adopcja produktu
Wyzwalaj filmy zachęcające do adopcji, gdy klient nie korzystał z kluczowej funkcji, osiągnął ważny próg użycia lub zbliża się termin odnowienia — utrzymując jego zaangażowanie i zwiększając wartość na każdym etapie cyklu życia.
Globalne kampanie
Wykorzystaj preferencje językowe kontaktu lub dane o kraju, aby generować i wysyłać filmy w ponad 175 językach, dostarczając w pełni zlokalizowane treści z narracją awatara na każdy rynek w ramach jednego, spójnego procesu.
Co tworzą zespoły marketingu i sprzedaży
Zespoły HubSpot korzystają z HeyGen, aby dodawać wideo do już prowadzonych procesów, dzięki czemu istniejące kampanie stają się bardziej spersonalizowane, bez zwiększania nakładu pracy produkcyjnej.
Kampanie e‑mailowe z wideo
Zastąp statyczną miniaturę w e‑mailu animowanym podglądem GIF od HeyGen, który odtwarza się po najechaniu kursorem, wykorzystując sprawdzony 65% wzrost współczynnika klikalności, gdy w kampanii e‑mail marketingowej dodany jest wideo.
ABM i ukierunkowany outreach
Włącz kluczowe konta do workflow, który generuje spersonalizowane, przygotowane dla kadry zarządzającej filmy, odwołujące się do ich firmy, branży oraz konkretnych wyzwań, dzięki czemu komunikacja z klientami korporacyjnymi staje się w pełni dopasowana.
Sekwencje follow-up po demo
Uruchamiaj spersonalizowane podsumowanie wideo po każdej prezentacji, które streszcza omówione zagadnienia, podkreśla najistotniejszy przypadek użycia i skłania potencjalnego klienta do podpisania umowy.
Kampanie ponownego zaangażowania
Gdy kontakt stygnie — brak otwarć, brak kliknięć, brak aktywności przy dealu — uruchom spersonalizowane wideo, które przebije się przez szum i na nowo rozpali rozmowę z ludzkim akcentem.
Wielojęzyczne sekwencje drip marketingu
Wykorzystaj właściwość preferowanego języka w HubSpot, aby automatycznie generować i wysyłać filmy w ojczystym języku kontaktu. Ten sam workflow, zlokalizowany dla każdego rynku.
