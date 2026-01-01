HeyGen x FlowShare
FlowShare rejestruje każdy krok dowolnego procesu w trakcie jego wykonywania. HeyGen zamienia tę zarejestrowaną instrukcję w w pełni narracyjny film z awatarem AI. Razem szkolą cały Twój zespół bez scenariuszy, oprogramowania do nagrywania ani ręcznej edycji.
Udokumentuj proces i otrzymaj wideo z narracją
Integracja HeyGen znajduje się w menu Eksport w FlowShare, w tym samym miejscu, z którego eksportujesz plik PDF lub dokument Word. Nie ma żadnego API do skonfigurowania, żadnego osobnego narzędzia do uruchomienia ani treści do przygotowania. Twój flow już tam jest.
Gdy już zarejestrujesz instrukcję w FlowShare, otwórz panel eksportu, wybierz HeyGen, dobierz awatara, głos i język, a następnie kliknij „Generuj”. FlowShare wysyła treść kroków do HeyGen, które tworzy wideo z awatarem, w którym każdy krok jest odczytywany po kolei. Gotowy film wraca do FlowShare i jest od razu gotowy do udostępnienia.
Otwórz ustawienia FlowShare i przejdź do Integrations
W FlowShare otwórz Ustawienia i przejdź do zakładki Integracje. Znajdziesz tam HeyGen. Kliknij ikonę HeyGen, aby rozpocząć konfigurację.
Połącz swoje konto HeyGen
Wprowadź swój klucz API HeyGen — dostępny na heygen.com/settings/api — w panelu konfiguracji HeyGen w FlowShare. FlowShare zweryfikuje połączenie i załaduje dostępne awatary oraz głosy. Ustawienia integracji można wyeksportować do pliku konfiguracyjnego .fss i udostępnić wszystkim instancjom zespołu.
Zarejestruj przepływ tak, jak robisz to zazwyczaj
Nagraj dowolny proces w FlowShare, po prostu wykonując go w dowolnej aplikacji Windows. Gdy skończysz, przejrzyj automatycznie wygenerowane opisy kroków, w razie potrzeby je edytuj i hurtowo zamazuj wrażliwe dane. Opisy kroków staną się narracją skryptu HeyGen — dlatego zadbaj, aby były jasne i kompletne.
Wyeksportuj do HeyGen i odbierz swój film
Otwórz panel eksportu, wybierz HeyGen, dobierz awatara, głos i język, a następnie kliknij „Generuj”. FlowShare wysyła treść kroków do HeyGen, które renderuje wideo z narracją awatara i odsyła je z powrotem do FlowShare. Wideo jest teraz dostępne obok innych eksportów — gotowe do udostępnienia, opublikowania w Portalu lub wysłania do Twojego LMS.
Wejścia i wyjścia węzłów HeyGen
Integracja HeyGen dodaje wideo z awatarem do istniejącej biblioteki eksportu FlowShare. Twój przewodnik pozostaje w FlowShare, gotowy do eksportu w formatach dopasowanych do sytuacji, w tym w kilku jednocześnie.
Firmowe, możliwe do wydrukowania przewodniki do każdego procesu
PowerPoint
Gotowe do prezentacji szkoleniowe slajdy z zrzutami ekranu
Słowo
Edytowalne instrukcje w formacie DOCX
HTML
Interaktywne dema do osadzania na stronach internetowych
PNG
Oddzielne zrzuty ekranu dla każdego kroku
MP4
Prosty eksport nagrania ekranu wideo
SCORM / xAPI
Pakiety e‑learningowe zgodne z systemami LMS
HeyGen
Wideo z narracją awatara AI z Twojego przepływu
Kto i co tworzy z FlowShare i HeyGen
Wszędzie tam, gdzie przewodnik po procesie zyskałby na obecności prezentera (szkolenia ERP, wdrożenia oprogramowania, materiały onboardingowe), HeyGen automatycznie przekształca pisemny przewodnik w narracyjne wideo.
Filmy szkoleniowe z zakresu ERP i SAP
FlowShare został stworzony z myślą o złożonym oprogramowaniu takim jak SAP. Zarejestruj proces w systemie ERP — księgowanie faktur, zamówienia zakupu, przyjęcia towaru — i wygeneruj narracyjne wideo HeyGen, które poprowadzi pracowników przez każdy krok, bez konieczności obecności trenera w sali.
Oprogramowanie i zarządzanie zmianą
Gdy nowy system wchodzi w życie, udokumentuj każdy kluczowy proces w FlowShare i w ciągu kilku godzin – zamiast tygodni – wygeneruj bibliotekę wideo HeyGen. Zapewnij każdemu działowi narracyjne omówienie procesów, które go dotyczą, jeszcze przed pierwszym dniem pracy z systemem.
Wdrożenie pracowników na dużą skalę
Zespoły HR oraz L&D mogą udokumentować każde zadanie onboardingowe — od konfiguracji listy płac po rozliczanie wydatków — i wygenerować do niego narracyjne przewodniki wideo. Nowi pracownicy otrzymują spójne, wysokiej jakości instrukcje, niezależnie od tego, kto jest dostępny, aby ich przeszkolić.
Wielojęzyczna dokumentacja procesów
FlowShare obsługuje tłumaczenie na wiele języków dzięki dodatkowemu modułowi AutoTranslation. Połącz go z ponad 175 głosami językowymi HeyGen, aby z jednego oryginalnego nagrania procesu wygenerować ten sam przewodnik procesowy jako wideo z narracją w dowolnym języku.
Wsparcie klientów i partnerów
Dostawcy oprogramowania i firmy konsultingowe mogą dokumentować procesy skierowane do klientów w FlowShare i dostarczać narracyjne samouczki wideo HeyGen obok pisemnych instrukcji — zapewniając klientom bogatsze doświadczenie wdrożeniowe bez wydłużania czasu produkcji.
Zacznij tworzyć filmy z AI
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom AI.