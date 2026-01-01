HeyGen
Integration partner

HeyGen x FlowShare

FlowShare rejestruje każdy krok dowolnego procesu w trakcie jego wykonywania. HeyGen zamienia tę zarejestrowaną instrukcję w w pełni narracyjny film z awatarem AI. Razem szkolą cały Twój zespół bez scenariuszy, oprogramowania do nagrywania ani ręcznej edycji.

Połącz
Integruj się z wiodącymi narzędziami na świecie
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Przegląd integracji

Udokumentuj proces i otrzymaj wideo z narracją

Integracja HeyGen znajduje się w menu Eksport w FlowShare, w tym samym miejscu, z którego eksportujesz plik PDF lub dokument Word. Nie ma żadnego API do skonfigurowania, żadnego osobnego narzędzia do uruchomienia ani treści do przygotowania. Twój flow już tam jest.

Gdy już zarejestrujesz instrukcję w FlowShare, otwórz panel eksportu, wybierz HeyGen, dobierz awatara, głos i język, a następnie kliknij „Generuj”. FlowShare wysyła treść kroków do HeyGen, które tworzy wideo z awatarem, w którym każdy krok jest odczytywany po kolei. Gotowy film wraca do FlowShare i jest od razu gotowy do udostępnienia.

1

Otwórz ustawienia FlowShare i przejdź do Integrations

W FlowShare otwórz Ustawienia i przejdź do zakładki Integracje. Znajdziesz tam HeyGen. Kliknij ikonę HeyGen, aby rozpocząć konfigurację.

2

Połącz swoje konto HeyGen

Wprowadź swój klucz API HeyGen — dostępny na heygen.com/settings/api — w panelu konfiguracji HeyGen w FlowShare. FlowShare zweryfikuje połączenie i załaduje dostępne awatary oraz głosy. Ustawienia integracji można wyeksportować do pliku konfiguracyjnego .fss i udostępnić wszystkim instancjom zespołu.

3

Zarejestruj przepływ tak, jak robisz to zazwyczaj

Nagraj dowolny proces w FlowShare, po prostu wykonując go w dowolnej aplikacji Windows. Gdy skończysz, przejrzyj automatycznie wygenerowane opisy kroków, w razie potrzeby je edytuj i hurtowo zamazuj wrażliwe dane. Opisy kroków staną się narracją skryptu HeyGen — dlatego zadbaj, aby były jasne i kompletne.

4

Wyeksportuj do HeyGen i odbierz swój film

Otwórz panel eksportu, wybierz HeyGen, dobierz awatara, głos i język, a następnie kliknij „Generuj”. FlowShare wysyła treść kroków do HeyGen, które renderuje wideo z narracją awatara i odsyła je z powrotem do FlowShare. Wideo jest teraz dostępne obok innych eksportów — gotowe do udostępnienia, opublikowania w Portalu lub wysłania do Twojego LMS.

Formaty eksportu

Wejścia i wyjścia węzłów HeyGen

Integracja HeyGen dodaje wideo z awatarem do istniejącej biblioteki eksportu FlowShare. Twój przewodnik pozostaje w FlowShare, gotowy do eksportu w formatach dopasowanych do sytuacji, w tym w kilku jednocześnie.

PDF

Firmowe, możliwe do wydrukowania przewodniki do każdego procesu

PowerPoint

Gotowe do prezentacji szkoleniowe slajdy z zrzutami ekranu

Słowo

Edytowalne instrukcje w formacie DOCX

HTML

Interaktywne dema do osadzania na stronach internetowych

PNG

Oddzielne zrzuty ekranu dla każdego kroku

MP4

Prosty eksport nagrania ekranu wideo

SCORM / xAPI

Pakiety e‑learningowe zgodne z systemami LMS

HeyGen

Wideo z narracją awatara AI z Twojego przepływu

Zastosowania

Kto i co tworzy z FlowShare i HeyGen

Wszędzie tam, gdzie przewodnik po procesie zyskałby na obecności prezentera (szkolenia ERP, wdrożenia oprogramowania, materiały onboardingowe), HeyGen automatycznie przekształca pisemny przewodnik w narracyjne wideo.

Filmy szkoleniowe z zakresu ERP i SAP

Filmy szkoleniowe z zakresu ERP i SAP

FlowShare został stworzony z myślą o złożonym oprogramowaniu takim jak SAP. Zarejestruj proces w systemie ERP — księgowanie faktur, zamówienia zakupu, przyjęcia towaru — i wygeneruj narracyjne wideo HeyGen, które poprowadzi pracowników przez każdy krok, bez konieczności obecności trenera w sali.

Ikona przycisku odtwarzania do uruchomienia wideo generowanego przez AI

Oprogramowanie i zarządzanie zmianą

Gdy nowy system wchodzi w życie, udokumentuj każdy kluczowy proces w FlowShare i w ciągu kilku godzin – zamiast tygodni – wygeneruj bibliotekę wideo HeyGen. Zapewnij każdemu działowi narracyjne omówienie procesów, które go dotyczą, jeszcze przed pierwszym dniem pracy z systemem.

Ikona przycisku odtwarzania do uruchomienia wideo generowanego przez AI

Wdrożenie pracowników na dużą skalę

Zespoły HR oraz L&D mogą udokumentować każde zadanie onboardingowe — od konfiguracji listy płac po rozliczanie wydatków — i wygenerować do niego narracyjne przewodniki wideo. Nowi pracownicy otrzymują spójne, wysokiej jakości instrukcje, niezależnie od tego, kto jest dostępny, aby ich przeszkolić.

Zamknij panel

Wielojęzyczna dokumentacja procesów

FlowShare obsługuje tłumaczenie na wiele języków dzięki dodatkowemu modułowi AutoTranslation. Połącz go z ponad 175 głosami językowymi HeyGen, aby z jednego oryginalnego nagrania procesu wygenerować ten sam przewodnik procesowy jako wideo z narracją w dowolnym języku.

Ikona przycisku odtwarzania do uruchomienia wygenerowanego przez AI wideo HeyGen

Wsparcie klientów i partnerów

Dostawcy oprogramowania i firmy konsultingowe mogą dokumentować procesy skierowane do klientów w FlowShare i dostarczać narracyjne samouczki wideo HeyGen obok pisemnych instrukcji — zapewniając klientom bogatsze doświadczenie wdrożeniowe bez wydłużania czasu produkcji.

Zacznij tworzyć filmy z AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom AI.

Rozpocznij za darmo
CTA background