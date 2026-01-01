HeyGen x Zapier

Większość zespołów traktuje wideo jako jednorazowe zadanie. Z Zapier HeyGen staje się żywą częścią Twojego stacku, automatycznie generując spersonalizowane filmy z awatarami za każdym razem, gdy coś wydarzy się w Twoich innych aplikacjach.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Przegląd integracji

HeyGen jako integralna część Twojego stosu technologicznego

Tworzenie wideo zawsze było ręcznym, jednorazowym procesem. Integracja HeyGen × Zapier to zmienia. Połącz HeyGen z dowolną aplikacją w ekosystemie Zapier, a generowanie wideo stanie się zdarzeniowym działaniem uruchamianym automatycznie przez to, co już dzieje się w Twojej firmie.

Gdy nowy lead trafia do Twojego CRM, HeyGen wysyła spersonalizowane wideo powitalne. Gdy formularz zostanie przesłany, HeyGen w ciągu kilku sekund odtwarza wideo z podziękowaniem. Gdy do arkusza kalkulacyjnego zostanie dodany nowy wiersz, HeyGen przygotowuje dopasowany klip szkoleniowy. Zero ręcznej pracy. Zero opóźnień. Zero wąskich gardeł.

Gdy to się dzieje w aplikacji A → HeyGen tworzy wideo

1

Zaloguj się do Zapier i utwórz Zapa

Przejdź na zapier.com, kliknij „Create a Zap” i wyszukaj HeyGen. Zobaczysz je na liście ze wszystkimi dostępnymi wyzwalaczami i akcjami gotowymi do skonfigurowania.

2

Ustaw swój wyzwalacz

Wybierz aplikację i zdarzenie, które mają uruchomić tworzenie wideo — nowy lead w CRM, wysłanie formularza, nowy wiersz w arkuszu kalkulacyjnym, wydarzenie w kalendarzu. Może to być cokolwiek z biblioteki ponad 7 000 aplikacji Zapier.

3

Skonfiguruj swoją akcję HeyGen

Wybierz HeyGen jako aplikację akcji i połącz swoje konto. Następnie wybierz opcję Utwórz wideo z szablonu, wskaż zapisany szablon i zmapuj dane z wyzwalacza (imiona, firmy, pola niestandardowe) do skryptu.

4

Dodaj etap dostawy i przejdź na produkcję

Dodaj drugą akcję, aby pobrać udostępnialny link do wideo, gdy HeyGen zakończy renderowanie, a następnie skieruj go tam, gdzie jest potrzebny (e‑mail, Slack, Twój CRM lub arkusz Google Sheet). Aktywuj swojego Zapa, a od tego momentu będzie działał automatycznie.

Wyzwalacze i akcje

Co HeyGen może zrobić w Zapier

HeyGen działa zarówno jako wyzwalacz, jak i akcja w Zapier, dając Ci pełną kontrolę nad tym, kiedy rozpoczyna się tworzenie wideo i co dzieje się po jego zakończeniu.

Wyzwalacz

Sukces wideo z awatarem

Wyzwalane, gdy wideo HeyGen zakończy przetwarzanie i będzie gotowe do udostępnienia.

Wyzwalacz

Nowe wydarzenie wideo

Uruchamia się przy każdej zmianie statusu wideo. Można go dostosować do potrzeb Twojego workflow.

Wyzwalacz

Sukces tłumaczenia wideo

Uruchamia się, gdy przetłumaczone wideo jest gotowe, umożliwiając wielojęzyczne procesy dystrybucji.

Działanie

Utwórz wideo z szablonu

Wygeneruj spersonalizowane wideo z awatarem, korzystając z zapisanego szablonu HeyGen i dynamicznych pól.

Działanie

Przetłumacz wideo

Przetłumacz dowolne wideo HeyGen na ponad 175 języków i dialektów z automatyczną synchronizacją ruchu ust.

Działanie

Pobierz link do udostępniania

Pobierz publiczny link do wideo, aby przekierować je do e‑maila, CRM, Slacka lub dowolnej dalszej aplikacji.

Działanie

Utwórz wideo awatara WebM

Wygeneruj klip awatara z przezroczystym tłem do nakładania na materiały wizualne lub osadzania na stronach internetowych.

Działanie

Prześlij zasób

Prześlij obraz, wideo lub plik audio do HeyGen, aby wykorzystać go w dalszym procesie tworzenia wideo.

Zastosowania

Jakie zespoły automatyzują swoje działania

Od działań sprzedażowych po globalną lokalizację treści, HeyGen i Zapier zastępują ręczny proces tworzenia wideo zautomatyzowanymi, zdarzeniowymi przepływami pracy, które działają samodzielnie.

Spersonalizowany kontakt sprzedażowy

Gdy nowy lead zostanie dodany do HubSpot lub utworzony zostanie nowy wiersz w Arkuszach Google, automatycznie wygeneruj spersonalizowane wideo z avatarem i dostarcz je do skrzynki odbiorczej potencjalnego klienta, zanim zrobi to konkurencja.

Onboarding wyzwalany zdarzeniami

Nowy klient rejestruje się lub zostaje przesłany formularz Typeform, a Zapier uruchamia HeyGen, aby w ciągu kilku sekund utworzyć spersonalizowane powitalne lub onboardingowe wideo, bez udziału choćby jednej osoby.

Zautomatyzowana lokalizacja wideo

Uruchamiaj wielojęzyczne tłumaczenie wideo natychmiast po zakończeniu nowego filmu w HeyGen, automatycznie tworząc wersje w ponad 175 językach i dialektach oraz kierując je do odpowiednich regionalnych kanałów.

Potoki dystrybucji treści

Gdy wideo HeyGen zakończy renderowanie, automatycznie prześlij je na Google Drive, zanotuj w arkuszu śledzącym i opublikuj udostępnialny link na Slacku – wszystko bez ręcznych przekazań.

Skalowalne dostarczanie szkoleń

Generuj szkoleniowe filmy z awatarem na podstawie rekordów FAQ lub treści kursów w Zapier Tables i automatycznie zapisuj uczestników, wysyłając linki do wideo do Twojego LMS lub platformy e‑mailowej.

