HeyGen x Zapier
Większość zespołów traktuje wideo jako jednorazowe zadanie. Z Zapier HeyGen staje się żywą częścią Twojego stacku, automatycznie generując spersonalizowane filmy z awatarami za każdym razem, gdy coś wydarzy się w Twoich innych aplikacjach.
HeyGen jako integralna część Twojego stosu technologicznego
Tworzenie wideo zawsze było ręcznym, jednorazowym procesem. Integracja HeyGen × Zapier to zmienia. Połącz HeyGen z dowolną aplikacją w ekosystemie Zapier, a generowanie wideo stanie się zdarzeniowym działaniem uruchamianym automatycznie przez to, co już dzieje się w Twojej firmie.
Gdy nowy lead trafia do Twojego CRM, HeyGen wysyła spersonalizowane wideo powitalne. Gdy formularz zostanie przesłany, HeyGen w ciągu kilku sekund odtwarza wideo z podziękowaniem. Gdy do arkusza kalkulacyjnego zostanie dodany nowy wiersz, HeyGen przygotowuje dopasowany klip szkoleniowy. Zero ręcznej pracy. Zero opóźnień. Zero wąskich gardeł.
“Gdy to się dzieje w aplikacji A → HeyGen tworzy wideo”
Zaloguj się do Zapier i utwórz Zapa
Przejdź na zapier.com, kliknij „Create a Zap” i wyszukaj HeyGen. Zobaczysz je na liście ze wszystkimi dostępnymi wyzwalaczami i akcjami gotowymi do skonfigurowania.
Ustaw swój wyzwalacz
Wybierz aplikację i zdarzenie, które mają uruchomić tworzenie wideo — nowy lead w CRM, wysłanie formularza, nowy wiersz w arkuszu kalkulacyjnym, wydarzenie w kalendarzu. Może to być cokolwiek z biblioteki ponad 7 000 aplikacji Zapier.
Skonfiguruj swoją akcję HeyGen
Wybierz HeyGen jako aplikację akcji i połącz swoje konto. Następnie wybierz opcję Utwórz wideo z szablonu, wskaż zapisany szablon i zmapuj dane z wyzwalacza (imiona, firmy, pola niestandardowe) do skryptu.
Dodaj etap dostawy i przejdź na produkcję
Dodaj drugą akcję, aby pobrać udostępnialny link do wideo, gdy HeyGen zakończy renderowanie, a następnie skieruj go tam, gdzie jest potrzebny (e‑mail, Slack, Twój CRM lub arkusz Google Sheet). Aktywuj swojego Zapa, a od tego momentu będzie działał automatycznie.
Co HeyGen może zrobić w Zapier
HeyGen działa zarówno jako wyzwalacz, jak i akcja w Zapier, dając Ci pełną kontrolę nad tym, kiedy rozpoczyna się tworzenie wideo i co dzieje się po jego zakończeniu.
Sukces wideo z awatarem
Wyzwalane, gdy wideo HeyGen zakończy przetwarzanie i będzie gotowe do udostępnienia.
Nowe wydarzenie wideo
Uruchamia się przy każdej zmianie statusu wideo. Można go dostosować do potrzeb Twojego workflow.
Sukces tłumaczenia wideo
Uruchamia się, gdy przetłumaczone wideo jest gotowe, umożliwiając wielojęzyczne procesy dystrybucji.
Utwórz wideo z szablonu
Wygeneruj spersonalizowane wideo z awatarem, korzystając z zapisanego szablonu HeyGen i dynamicznych pól.
Przetłumacz wideo
Przetłumacz dowolne wideo HeyGen na ponad 175 języków i dialektów z automatyczną synchronizacją ruchu ust.
Pobierz link do udostępniania
Pobierz publiczny link do wideo, aby przekierować je do e‑maila, CRM, Slacka lub dowolnej dalszej aplikacji.
Utwórz wideo awatara WebM
Wygeneruj klip awatara z przezroczystym tłem do nakładania na materiały wizualne lub osadzania na stronach internetowych.
Prześlij zasób
Prześlij obraz, wideo lub plik audio do HeyGen, aby wykorzystać go w dalszym procesie tworzenia wideo.
Jakie zespoły automatyzują swoje działania
Od działań sprzedażowych po globalną lokalizację treści, HeyGen i Zapier zastępują ręczny proces tworzenia wideo zautomatyzowanymi, zdarzeniowymi przepływami pracy, które działają samodzielnie.
Spersonalizowany kontakt sprzedażowy
Gdy nowy lead zostanie dodany do HubSpot lub utworzony zostanie nowy wiersz w Arkuszach Google, automatycznie wygeneruj spersonalizowane wideo z avatarem i dostarcz je do skrzynki odbiorczej potencjalnego klienta, zanim zrobi to konkurencja.
Onboarding wyzwalany zdarzeniami
Nowy klient rejestruje się lub zostaje przesłany formularz Typeform, a Zapier uruchamia HeyGen, aby w ciągu kilku sekund utworzyć spersonalizowane powitalne lub onboardingowe wideo, bez udziału choćby jednej osoby.
Zautomatyzowana lokalizacja wideo
Uruchamiaj wielojęzyczne tłumaczenie wideo natychmiast po zakończeniu nowego filmu w HeyGen, automatycznie tworząc wersje w ponad 175 językach i dialektach oraz kierując je do odpowiednich regionalnych kanałów.
Potoki dystrybucji treści
Gdy wideo HeyGen zakończy renderowanie, automatycznie prześlij je na Google Drive, zanotuj w arkuszu śledzącym i opublikuj udostępnialny link na Slacku – wszystko bez ręcznych przekazań.
Skalowalne dostarczanie szkoleń
Generuj szkoleniowe filmy z awatarem na podstawie rekordów FAQ lub treści kursów w Zapier Tables i automatycznie zapisuj uczestników, wysyłając linki do wideo do Twojego LMS lub platformy e‑mailowej.
