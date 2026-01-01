HeyGen x Adobe Express
Adobe Express to miejsce, w którym powstają świetnie wyglądające treści. HeyGen to miejsce, w którym statyczne projekty ożywają. Jako natywne rozszerzenie Adobe Express, HeyGen umieszcza realistycznego awatara AI bezpośrednio na Twoim kanwie.
Wygeneruj wideo i przeciągnij je na kanwę
Większość narzędzi wideo w ogóle nie jest częścią procesu projektowego. Kończysz pracę w Adobe Express, eksportujesz, zmieniasz narzędzie, importujesz zasoby, odtwarzasz kontekst i zaczynasz od nowa. HeyGen działa jako dodatek wewnątrz Express, dostępny z panelu Add-ons podczas projektowania.
Otwórz panel HeyGen w swoim projekcie Express, wybierz awatara, dodaj skrypt, wybierz głos i język, a następnie wygeneruj wideo. Wygenerowane wideo z awatarem zostanie wyrenderowane i umieszczone bezpośrednio na Twoim kanwie jako ruchomy, skalowalny element, gotowy do połączenia z typografią Twojej marki, obrazami wygenerowanymi przez Firefly, zasobami stockowymi i efektami ruchu. Gdy skończysz, pobierz projekt lub udostępnij go bezpośrednio z Express.
Otwórz Adobe Express i przejdź do dodatków
Otwórz dowolny projekt w Adobe Express i kliknij Dodatki w lewym panelu nawigacyjnym. Możesz też przeglądać marketplace z poziomu strony głównej Express. Wyszukaj HeyGen i kliknij Dodaj, aby zainstalować dodatek.
Zaloguj się na swoje konto HeyGen
Po zainstalowaniu kliknij dodatek HeyGen, aby otworzyć panel. Zaloguj się na swoje istniejące konto HeyGen lub utwórz je na heygen.com. Twoje niestandardowe awatary, głosy i ustawienia planu będą od razu dostępne w panelu.
Wybierz swojego awatara, skrypt i głos
W panelu HeyGen wybierz awatara z biblioteki swojego konta, wpisz lub wklej swój skrypt oraz wybierz głos i język. Możesz dodać wiele wideo z awatarami do jednego projektu, powtarzając ten krok dla każdego z nich.
Kliknij „Generate Video” i poczekaj, aż awatar zostanie wygenerowany. Przeciągnij gotowy film na swój canvas w Express, ustaw go i zmień jego rozmiar, a następnie skorzystaj z pełnego zestawu narzędzi Express, aby dokończyć projekt. Gdy wszystko będzie gotowe, pobierz wideo lub udostępnij je.
Co tworzą zespoły kreatywne i marketingowe
Każdy projekt w Adobe Express, który zyskałby na obecności prezentera – na przykład start kampanii, reklama w mediach społecznościowych czy slajd szkoleniowy – może go teraz mieć, bez wychodzenia z obszaru roboczego.
Reklamy wideo w mediach społecznościowych
Zaprojektuj swoją reklamę w Express, idealnie dopasowaną rozmiarem do Instagramu, TikToka lub LinkedIn, następnie dodaj prezentera–awatar HeyGen i wyeksportuj gotowy post wideo. Wszystko w jednym narzędziu, w trakcie jednej sesji.
Treści na start kampanii
Stwórz wizualną kreację kampanii w Express, korzystając z zasobów swojego brand kit, a następnie dodaj awatara HeyGen, który wygłosi narrację ogłoszenia, tworząc materiał wideo idealnie dopasowany do Twojej kampanii wizualnej.
Materiały szkoleniowe i wdrożeniowe
Korzystaj z kontrolowanych szablonów Express, aby mieć pewność, że każdy slajd szkoleniowy pozostaje zgodny z identyfikacją marki, a następnie dodaj do każdego narratora–awatar HeyGen, zapewniając zespołom L&D spójny i skalowalny proces produkcji wideo.
Wielojęzyczna lokalizacja treści
Zaprojektuj raz w Express, wygeneruj narrację awatara w ponad 175 językach i dialektach za pomocą HeyGen i twórz zlokalizowane materiały wideo na każdy rynek z jednego projektu Express, bez ponownego przygotowywania projektu.
Prezentacje i raporty z narracją
Dodaj prezentera–awatar HeyGen do każdej prezentacji lub infografiki w Express, zamieniając statyczny slajd w narracyjne wideo, które można udostępnić jako plik MP4 lub osadzić bezpośrednio w mailingu kampanii.
