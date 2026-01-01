HeyGen x Slack
Twój zespół już pracuje w Slacku. Teraz HeyGen też tam jest. Twórz filmy z awatarami-narratorami bez wychodzenia ze swojego środowiska pracy — z dowolnego kanału, wiadomości prywatnej lub polecenia slash.
Twórz filmy bez wychodzenia ze Slacka
Większość narzędzi wideo działa poza środowiskiem, z którego Twój zespół faktycznie korzysta. Zanim ktoś je otworzy, odpowiedni moment już mija. HeyGen jest teraz natywną aplikacją Slack, instalowaną raz i dostępną wszędzie w Twoim workspace.
@wspomnij HeyGen na dowolnym kanale lub w DM, dodając prompt, a gotowe wideo zostanie opublikowane bezpośrednio w wątku. Użyj komendy slash, aby mieć pełną kontrolę. Skonfiguruj automatyczne powiadomienia wideo, aby ukończone filmy HeyGen pojawiały się we właściwym kanale w momencie, gdy są gotowe. Bez ręcznego udostępniania. Bez przekazywania linków dalej.
“@HeyGen stwórz powitalne wideo dla nowych pracowników”
Dodaj HeyGen do swojego workspace’a Slack
Kliknij „Add to Slack” powyżej i autoryzuj HeyGen w swoim workspace. Będziesz potrzebować uprawnień administratora Slacka. Aplikacja instaluje się w kilka sekund i od razu jest dostępna dla całego zespołu.
Połącz swoje konto HeyGen
Po instalacji połącz swoje konto HeyGen, aby się uwierzytelnić. Jeśli jeszcze go nie masz, możesz bezpłatnie zarejestrować się na heygen.com. Płatny plan odblokowuje pełne możliwości generowania wideo oraz Twojego cyfrowego sobowtóra.
Wygeneruj swój pierwszy film
Przejdź do dowolnego kanału lub DM i wpisz @HeyGen, a następnie to, czego potrzebujesz. HeyGen wygeneruje wideo z narracją awatara i opublikuje je bezpośrednio w wątku. Zwykle zajmuje to 2–5 minut.
Skonfiguruj powiadomienia kanału
Opcjonalnie skonfiguruj HeyGen tak, aby wysyłał powiadomienia o gotowych filmach na wybrane kanały, dzięki czemu Twój zespół contentowy, dział sprzedaży lub liderzy L&D zawsze będą wiedzieć, kiedy pojawią się nowe materiały wideo.
Trzy sposoby tworzenia filmów w Slacku
Gdy HeyGen zostanie zainstalowany w Twoim workspace, cały zespół zyskuje trzy natywne sposoby tworzenia i odbierania wideo. Bez przełączania aplikacji. Bez ręcznych kroków.
@wzmianka w dowolnym kanale
Oznacz @HeyGen w dowolnym kanale lub wyślij DM z prostym opisem w zwykłym języku. Gotowe wideo zostanie wygenerowane i opublikowane bezpośrednio w wątku w ciągu kilku minut.
/heygen command
Użyj /heygen, aby mieć pełną kontrolę. Określ awatara, język, ton i skrypt. Idealne do szablonowych lub powtarzalnych typów wideo, z których Twój zespół regularnie korzysta.
Automatyczne powiadomienia
Połącz zdarzenia wideo HeyGen z kanałami Slack, aby Twój zespół otrzymywał powiadomienie natychmiast po zakończeniu renderowania filmu wraz z bezpośrednim linkiem, gotowym do udostępnienia lub recenzji.
Do czego zespoły tego używają
Od aktualizacji od zarządu, które faktycznie są oglądane, po filmy onboardingowe witające nowych pracowników po imieniu.
Komunikaty zarządu
Zamień wiadomość na Slacku w wideo‑ogłoszenie od CEO lub szefa produktu, które trafi na kanał #announcements. Tego nie da się przeoczyć, a przy tym jest znacznie bardziej angażujące niż ściana tekstu.
Powitania nowych pracowników
Gdy ktoś dołącza do kanału, automatycznie wygeneruj i opublikuj spersonalizowane powitalne wideo z użyciem jego imienia, aby każdy nowy członek zespołu czuł się zauważony już od pierwszego dnia.
Świętowanie wygranych sprzedażowych
Gdy transakcja zostanie sfinalizowana w Twoim CRM, wyślij spersonalizowane wideo z avatarem na kanał #sales-wins, aby uczcić handlowca po imieniu i dać mu chwilę uznania.
Szkoleniowe klipy na żądanie
Pozwól członkom zespołu oznaczać @mention HeyGen z wybranym tematem, aby natychmiast otrzymać krótkie szkoleniowe lub wyjaśniające wideo. Samoobsługowa baza wiedzy tworzona w trakcie rozmowy.
Podsumowania alertów o wysokim priorytecie
Przekształcaj pilne wiadomości na Slacku w streszczenia wideo z narracją awatara dla najważniejszych kanałów, takich jak #incidents czy #security-alerts, aby mieć pewność, że kluczowe informacje zostaną zauważone.
Zacznij tworzyć filmy z AI
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom AI.