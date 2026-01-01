HeyGen
Integration partner

HeyGen x Slack

Twój zespół już pracuje w Slacku. Teraz HeyGen też tam jest. Twórz filmy z awatarami-narratorami bez wychodzenia ze swojego środowiska pracy — z dowolnego kanału, wiadomości prywatnej lub polecenia slash.

Dodaj HeyGen do Slacka
Integruj się z wiodącymi narzędziami na świecie
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Przegląd integracji

Twórz filmy bez wychodzenia ze Slacka

Większość narzędzi wideo działa poza środowiskiem, z którego Twój zespół faktycznie korzysta. Zanim ktoś je otworzy, odpowiedni moment już mija. HeyGen jest teraz natywną aplikacją Slack, instalowaną raz i dostępną wszędzie w Twoim workspace.

@wspomnij HeyGen na dowolnym kanale lub w DM, dodając prompt, a gotowe wideo zostanie opublikowane bezpośrednio w wątku. Użyj komendy slash, aby mieć pełną kontrolę. Skonfiguruj automatyczne powiadomienia wideo, aby ukończone filmy HeyGen pojawiały się we właściwym kanale w momencie, gdy są gotowe. Bez ręcznego udostępniania. Bez przekazywania linków dalej.

@HeyGen stwórz powitalne wideo dla nowych pracowników

1

Dodaj HeyGen do swojego workspace’a Slack

Kliknij „Add to Slack” powyżej i autoryzuj HeyGen w swoim workspace. Będziesz potrzebować uprawnień administratora Slacka. Aplikacja instaluje się w kilka sekund i od razu jest dostępna dla całego zespołu.

2

Połącz swoje konto HeyGen

Po instalacji połącz swoje konto HeyGen, aby się uwierzytelnić. Jeśli jeszcze go nie masz, możesz bezpłatnie zarejestrować się na heygen.com. Płatny plan odblokowuje pełne możliwości generowania wideo oraz Twojego cyfrowego sobowtóra.

3

Wygeneruj swój pierwszy film

Przejdź do dowolnego kanału lub DM i wpisz @HeyGen, a następnie to, czego potrzebujesz. HeyGen wygeneruje wideo z narracją awatara i opublikuje je bezpośrednio w wątku. Zwykle zajmuje to 2–5 minut.

4

Skonfiguruj powiadomienia kanału

Opcjonalnie skonfiguruj HeyGen tak, aby wysyłał powiadomienia o gotowych filmach na wybrane kanały, dzięki czemu Twój zespół contentowy, dział sprzedaży lub liderzy L&D zawsze będą wiedzieć, kiedy pojawią się nowe materiały wideo.

Funkcje

Trzy sposoby tworzenia filmów w Slacku

Gdy HeyGen zostanie zainstalowany w Twoim workspace, cały zespół zyskuje trzy natywne sposoby tworzenia i odbierania wideo. Bez przełączania aplikacji. Bez ręcznych kroków.

@wzmianka

@wzmianka w dowolnym kanale

Oznacz @HeyGen w dowolnym kanale lub wyślij DM z prostym opisem w zwykłym języku. Gotowe wideo zostanie wygenerowane i opublikowane bezpośrednio w wątku w ciągu kilku minut.

Polecenie ukośnika

/heygen command

Użyj /heygen, aby mieć pełną kontrolę. Określ awatara, język, ton i skrypt. Idealne do szablonowych lub powtarzalnych typów wideo, z których Twój zespół regularnie korzysta.

Powiadomienia

Automatyczne powiadomienia

Połącz zdarzenia wideo HeyGen z kanałami Slack, aby Twój zespół otrzymywał powiadomienie natychmiast po zakończeniu renderowania filmu wraz z bezpośrednim linkiem, gotowym do udostępnienia lub recenzji.

Zastosowania

Do czego zespoły tego używają

Od aktualizacji od zarządu, które faktycznie są oglądane, po filmy onboardingowe witające nowych pracowników po imieniu.

Komunikaty zarządu

Zamień wiadomość na Slacku w wideo‑ogłoszenie od CEO lub szefa produktu, które trafi na kanał #announcements. Tego nie da się przeoczyć, a przy tym jest znacznie bardziej angażujące niż ściana tekstu.

Powitania nowych pracowników

Gdy ktoś dołącza do kanału, automatycznie wygeneruj i opublikuj spersonalizowane powitalne wideo z użyciem jego imienia, aby każdy nowy członek zespołu czuł się zauważony już od pierwszego dnia.

Świętowanie wygranych sprzedażowych

Gdy transakcja zostanie sfinalizowana w Twoim CRM, wyślij spersonalizowane wideo z avatarem na kanał #sales-wins, aby uczcić handlowca po imieniu i dać mu chwilę uznania.

Szkoleniowe klipy na żądanie

Pozwól członkom zespołu oznaczać @mention HeyGen z wybranym tematem, aby natychmiast otrzymać krótkie szkoleniowe lub wyjaśniające wideo. Samoobsługowa baza wiedzy tworzona w trakcie rozmowy.

Podsumowania alertów o wysokim priorytecie

Przekształcaj pilne wiadomości na Slacku w streszczenia wideo z narracją awatara dla najważniejszych kanałów, takich jak #incidents czy #security-alerts, aby mieć pewność, że kluczowe informacje zostaną zauważone.

Zacznij tworzyć filmy z AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom AI.

