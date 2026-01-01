HeyGen x Clay

Clay wie wszystko o Twoim prospekcie. HeyGen zamienia tę wiedzę w spersonalizowane wideo. Razem zastępują ogólny cold outreach czymś, na co potencjalni klienci naprawdę odpowiadają.

Przegląd integracji

Spersonalizowane wideo oparte na danych, w skali masowej

Stary podręcznik outreachu — zbuduj listę, napisz szablon, wyślij masowo — już nie działa. Kupujący wyczuwają ogólnikowe wiadomości z daleka. Integracja HeyGen × Clay rozwiązuje ten problem u podstaw.

Clay wzbogaca każdy kontakt o kontekst, który sprawia, że personalizacja staje się realna: ostatnia runda finansowania ich firmy, stos technologiczny, z którego korzystają, stanowisko, na które właśnie rekrutują, oraz najistotniejszy dla ich branży problem. HeyGen wykorzystuje te dane do wygenerowania unikalnego wideo z awatarem dla każdego leada, z wypowiedzianym na głos jego imieniem, odniesieniem do jego firmy w odpowiednim kontekście oraz przekazem, który trafia, bo faktycznie dotyczy właśnie jego. Każde wideo sprawia wrażenie nagranego specjalnie dla tej osoby. Żadne z nich takie nie jest.

Każde pole, które Clay udostępnia, może stać się zmienną w Twoim skrypcie HeyGen.

1

Zbuduj i wzbogacaj swoją tabelę prospektów w Clay

Zaimportuj swoje leady lub zbuduj listę, korzystając z filtrów ICP w Clay i ponad 150 źródeł danych. Uruchom kaskadowe wzbogacanie, aby pozyskać informacje o finansowaniu, stosach technologicznych i zamiarze rekrutacyjnym.

2

Dodaj HeyGen jako akcję wzbogacania danych

W swojej tabeli Clay kliknij „Add enrichment” i wyszukaj HeyGen. Połącz swoje konto, używając klucza API. Wybierz jedną z opcji: „Create Avatar Video” lub „Generate Video from Template”.

3

Zbuduj swój spersonalizowany szablon scenariusza

Utwórz w swojej tabeli pole tekstowe na skrypt. Użyj wzbogaconych kolumn Clay jako dynamicznych zmiennych — odwołując się do imienia, wiadomości o firmie, rundy finansowania lub dowolnego innego pola.

4

Uruchom, zbierz linki i wdrażaj w kampaniach outreachowych

Uruchom wzbogacanie HeyGen na swojej tabeli. Linki do wideo zostaną automatycznie zapisane z powrotem. Wyeksportuj te linki do swoich sekwencji e‑mailowych, CRM lub platformy do outreachu.

Przepływ pracy

Od listy do gotowego wideo

Clay zajmuje się inteligencją danych. HeyGen zajmuje się produkcją wideo. Ty raz konfigurujesz workflow, a on działa dla każdego potencjalnego klienta.

Glina

Zbuduj swoją listę

Importuj leady lub twórz listy od zera, korzystając z filtrów ICP obejmujących ponad 150 źródeł.

Glina

Wzbogacaj dzięki sygnałom

Kaskadowe wzbogacanie pobiera dane o finansowaniu, stack technologiczny oraz sygnały intencji.

Glina

Napisz scenariusz

Użyj wzbogaconych pól, aby wygenerować spersonalizowany szablon scenariusza wideo.

HeyGen

Generuj wideo

HeyGen generuje unikalne wideo z awatarem dla każdego wiersza, wykorzystując skrypt oraz Twojego awatara.

HeyGen

Dostarcz link

Udostępnialny link do wideo zostaje zapisany z powrotem w Twojej tabeli Clay i jest gotowy do wykorzystania w działaniach outreachowych.

Zastosowania

Co tworzą zespoły GTM

Od zimnej sprzedaży wychodzącej, która umawia więcej spotkań, po kampanie ABM zdobywające klientów korporacyjnych.

Spersonalizowany cold outreach

Zastąp ogólny cold email 30‑sekundowym wideo, które nawiązuje do ostatniego finansowania, rekrutacji lub stacku technologicznego potencjalnego klienta.

Kampanie ABM na dużą skalę

Zbuduj listę docelowych kont, wzbogacaj ją o dane firmograficzne i generuj dopasowane filmy HeyGen dla każdej osoby decyzyjnej.

Follow-upy po wydarzeniach i webinarach

Po udziale potencjalnego klienta w wydarzeniu uruchom działania follow‑up z spersonalizowanym wideo z podziękowaniem, wykorzystując dane o frekwencji na wydarzeniu z Clay.

Ponowne zaangażowanie po demo

Wzbogać zastopowane deale o nowe sygnały intencji, a następnie wyślij spersonalizowane wideo HeyGen podsumowujące demo i prezentujące odpowiednie studium przypadku.

Wielojęzyczny globalny zasięg

Użyj Clay, aby segmentować odbiorców według regionu i języka, a następnie pozwól HeyGen generować i tłumaczyć spersonalizowane filmy na ponad 175 języków.

