HeyGen x Clay

Stary podręcznik outreachu — zbuduj listę, napisz szablon, wyślij masowo — już nie działa. Kupujący wyczuwają ogólnikowe wiadomości z daleka. Integracja HeyGen × Clay rozwiązuje ten problem u podstaw.

Clay wzbogaca każdy kontakt o kontekst, który sprawia, że personalizacja staje się realna: ostatnia runda finansowania ich firmy, stos technologiczny, z którego korzystają, stanowisko, na które właśnie rekrutują, oraz najistotniejszy dla ich branży problem. HeyGen wykorzystuje te dane do wygenerowania unikalnego wideo z awatarem dla każdego leada, z wypowiedzianym na głos jego imieniem, odniesieniem do jego firmy w odpowiednim kontekście oraz przekazem, który trafia, bo faktycznie dotyczy właśnie jego. Każde wideo sprawia wrażenie nagranego specjalnie dla tej osoby. Żadne z nich takie nie jest.