HeyGen
Integration partner

ChatGPT x HeyGen

800 milionów osób korzysta z ChatGPT, aby myśleć, pisać i planować. Do tej pory, aby zamienić te rozmowy w wideo, trzeba było wyjść z narzędzia. HeyGen to zmienia. Prompt staje się produkcją.

Połącz
Integruj się z wiodącymi narzędziami na świecie
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Przegląd integracji

Tam, gdzie 800 milionów pomysłów zamienia się w wideo

Za każdym razem, gdy ktoś kończy skrypt, wątek badawczy albo wstępny pomysł w ChatGPT, pojawia się luka. Ten moment, w którym myślisz: „Wolałbym to obejrzeć, niż czytać”, a potem musisz otworzyć inne narzędzie, odtworzyć kontekst i zaczynać wszystko od nowa.

Natywna aplikacja HeyGen dla ChatGPT całkowicie zamyka tę lukę. Wpisz /heygen w dowolnej rozmowie i opisz, czego potrzebujesz. Video Agent wykorzysta kontekst Twojego wątku, przygotuje plan produkcji i wygeneruje gotowy film z awatarami, grafiką ruchomą, ujęciami b-roll i narracją — wszystko bezpośrednio w czacie. Udoskonalaj go w rozmowie, aż będzie dokładnie taki, jak chcesz. Bez eksportów. Bez nowych kart.

Zbadaj 3 najważniejsze korzyści z asynchronicznego wideo dla zespołów zdalnych, a następnie użyj /heygen, aby zamienić je w 60‑sekundowe wideo wyjaśniające.

1

Znajdź HeyGen w sklepie z aplikacjami ChatGPT

Otwórz ChatGPT i przejdź do App Store. Wyszukaj HeyGen i kliknij, aby otworzyć stronę aplikacji. Możesz też połączyć się bezpośrednio z poziomu swojego panelu HeyGen w sekcji Integrations → ChatGPT.

2

Połącz swoje konto HeyGen

Kliknij „Dodaj do ChatGPT” i autoryzuj HeyGen swoim kontem. Będziesz potrzebować bezpłatnego konta HeyGen — zarejestruj się na heygen.com, jeśli jeszcze go nie masz. Twoje niestandardowe awatary i ustawienia głosu zostaną natychmiast przeniesione.

3

Aktywuj HeyGen w każdej rozmowie

W dowolnej rozmowie w ChatGPT wpisz /heygen, a następnie opis swojego wideo. HeyGen wykorzysta pełny kontekst Twojej rozmowy, więc nie musisz ponownie wyjaśniać, nad czym pracowałeś. Zanim rozpocznie się renderowanie, pojawi się plan produkcji do Twojej akceptacji.

4

Obejrzyj, dopracuj i udostępnij

Gotowy film renderuje się i odtwarza bezpośrednio w ChatGPT. Udoskonalaj go w rozmowie — zmieniaj długość, podmieniaj materiały wizualne, modyfikuj ton — wszystko bez wychodzenia z czatu. Przejdź do HeyGen, aby wprowadzić zaawansowane edycje, wyeksportować w 4K lub przetłumaczyć wideo na ponad 175 języków.

Zastosowania

Każda rozmowa zasługuje na wideo

Jeśli kiedykolwiek kończyłeś rozmowę w ChatGPT i pomyślałeś: „Chciałbym po prostu wysłać to jako wideo”, dokładnie do tego służy ta integracja.

Ikona przedstawiająca generowanie wideo za pomocą AI

Od pomysłu do explainer wideo

Zbadaj temat w ChatGPT, a następnie wpisz /heygen, aby przekształcić cały wątek w dopracowany film wyjaśniający. Bez kopiowania i wklejania. Bez zmiany kontekstu.

Ikona odtwarzania symbolizująca uruchomienie wideo generowanego przez AI

Prezentacje i filmy dla inwestorów

Przygotuj narrację swojego pitchu w ChatGPT, a następnie pozwól Video Agentowi zamienić ją w profesjonalne wideo sprzedażowe z awatarem, wzbogacone o animowaną grafikę, wizualizacje danych i mocne wezwanie do działania.

Ikona przycisku odtwarzania do uruchomienia wideo generowanego przez AI

Treści szkoleniowe i instruktażowe

Poproś ChatGPT o przygotowanie konspektu lekcji, a następnie w kilka minut wygeneruj na podstawie tej samej rozmowy uporządkowane szkolenie wideo z narracją awatara, przekształcone w kompletny moduł lekcyjny.

Ikona plus oznaczająca dodawanie lub rozwijanie opcji generowania wideo AI

Reklamy wideo w mediach społecznościowych

Poproś ChatGPT o przyciągające uwagę treści do social mediów, a następnie użyj HeyGen, aby stworzyć wersję wideo — dopasowaną rozmiarem, scenariuszem i produkcją do TikToka, Instagrama lub LinkedIn — bez wychodzenia z czatu.

Ikona odtwarzania do uruchamiania wideo generowanego przez AI

Prezentacje produktów i aktualizacje

Przygotuj ogłoszenie o aktualizacji produktu w ChatGPT, a następnie zamień je w wideo prowadzone przez awatara dla swoich klientów, zespołu lub interesariuszy — bezpośrednio z wątku, który już napisałeś.

Zacznij tworzyć filmy z wykorzystaniem AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom wideo opartym na AI.

Rozpocznij za darmo
CTA background