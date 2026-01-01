ChatGPT x HeyGen
800 milionów osób korzysta z ChatGPT, aby myśleć, pisać i planować. Do tej pory, aby zamienić te rozmowy w wideo, trzeba było wyjść z narzędzia. HeyGen to zmienia. Prompt staje się produkcją.
Tam, gdzie 800 milionów pomysłów zamienia się w wideo
Za każdym razem, gdy ktoś kończy skrypt, wątek badawczy albo wstępny pomysł w ChatGPT, pojawia się luka. Ten moment, w którym myślisz: „Wolałbym to obejrzeć, niż czytać”, a potem musisz otworzyć inne narzędzie, odtworzyć kontekst i zaczynać wszystko od nowa.
Natywna aplikacja HeyGen dla ChatGPT całkowicie zamyka tę lukę. Wpisz /heygen w dowolnej rozmowie i opisz, czego potrzebujesz. Video Agent wykorzysta kontekst Twojego wątku, przygotuje plan produkcji i wygeneruje gotowy film z awatarami, grafiką ruchomą, ujęciami b-roll i narracją — wszystko bezpośrednio w czacie. Udoskonalaj go w rozmowie, aż będzie dokładnie taki, jak chcesz. Bez eksportów. Bez nowych kart.
“Zbadaj 3 najważniejsze korzyści z asynchronicznego wideo dla zespołów zdalnych, a następnie użyj /heygen, aby zamienić je w 60‑sekundowe wideo wyjaśniające.”
Znajdź HeyGen w sklepie z aplikacjami ChatGPT
Otwórz ChatGPT i przejdź do App Store. Wyszukaj HeyGen i kliknij, aby otworzyć stronę aplikacji. Możesz też połączyć się bezpośrednio z poziomu swojego panelu HeyGen w sekcji Integrations → ChatGPT.
Połącz swoje konto HeyGen
Kliknij „Dodaj do ChatGPT” i autoryzuj HeyGen swoim kontem. Będziesz potrzebować bezpłatnego konta HeyGen — zarejestruj się na heygen.com, jeśli jeszcze go nie masz. Twoje niestandardowe awatary i ustawienia głosu zostaną natychmiast przeniesione.
Aktywuj HeyGen w każdej rozmowie
W dowolnej rozmowie w ChatGPT wpisz /heygen, a następnie opis swojego wideo. HeyGen wykorzysta pełny kontekst Twojej rozmowy, więc nie musisz ponownie wyjaśniać, nad czym pracowałeś. Zanim rozpocznie się renderowanie, pojawi się plan produkcji do Twojej akceptacji.
Obejrzyj, dopracuj i udostępnij
Gotowy film renderuje się i odtwarza bezpośrednio w ChatGPT. Udoskonalaj go w rozmowie — zmieniaj długość, podmieniaj materiały wizualne, modyfikuj ton — wszystko bez wychodzenia z czatu. Przejdź do HeyGen, aby wprowadzić zaawansowane edycje, wyeksportować w 4K lub przetłumaczyć wideo na ponad 175 języków.
Każda rozmowa zasługuje na wideo
Jeśli kiedykolwiek kończyłeś rozmowę w ChatGPT i pomyślałeś: „Chciałbym po prostu wysłać to jako wideo”, dokładnie do tego służy ta integracja.
Od pomysłu do explainer wideo
Zbadaj temat w ChatGPT, a następnie wpisz /heygen, aby przekształcić cały wątek w dopracowany film wyjaśniający. Bez kopiowania i wklejania. Bez zmiany kontekstu.
Prezentacje i filmy dla inwestorów
Przygotuj narrację swojego pitchu w ChatGPT, a następnie pozwól Video Agentowi zamienić ją w profesjonalne wideo sprzedażowe z awatarem, wzbogacone o animowaną grafikę, wizualizacje danych i mocne wezwanie do działania.
Treści szkoleniowe i instruktażowe
Poproś ChatGPT o przygotowanie konspektu lekcji, a następnie w kilka minut wygeneruj na podstawie tej samej rozmowy uporządkowane szkolenie wideo z narracją awatara, przekształcone w kompletny moduł lekcyjny.
Reklamy wideo w mediach społecznościowych
Poproś ChatGPT o przyciągające uwagę treści do social mediów, a następnie użyj HeyGen, aby stworzyć wersję wideo — dopasowaną rozmiarem, scenariuszem i produkcją do TikToka, Instagrama lub LinkedIn — bez wychodzenia z czatu.
Prezentacje produktów i aktualizacje
Przygotuj ogłoszenie o aktualizacji produktu w ChatGPT, a następnie zamień je w wideo prowadzone przez awatara dla swoich klientów, zespołu lub interesariuszy — bezpośrednio z wątku, który już napisałeś.
