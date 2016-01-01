AI-videospeler

Met HeyGen kunt u in slechts enkele minuten professionele video's maken met perfecte lipsynchronisatie en meertalige ondersteuning. Of u nu een contentmaker, opvoeder of marketeer bent, de AI Video Player van HeyGen stelt u in staat om hoogwaardige video's te genereren die klaar zijn om te delen, zonder dat technische vaardigheden vereist zijn.

Onze AI Video Player ondersteunt meer dan 70 talen en biedt een naadloze vertaal- en stem synchronisatie ervaring. Upload simpelweg je video en laat de AI de rest afhandelen, wat het makkelijk maakt om een wereldwijd publiek te bereiken.

Als je je video's verder wilt verbeteren, gebruik dan de Video Translator om gesynchroniseerde vertaalde voice-overs perfect af te stemmen.