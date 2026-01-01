Selecteer je gewenste doelresolutie voordat je begint met verwerken. Het AI‑model accepteert beeldmateriaal met elke startresolutie vanaf 360p en schaalt dit op naar 1080p of 4K. De Precise‑engine past de intensiteit van de reconstructie aan op basis van de invoerkwaliteit: er wordt krachtiger detail gegenereerd voor bronnen met lagere resolutie en subtieler verfijnd voor beeld dat al dicht bij de doelresolutie ligt. De output wordt gedownload als kant‑en‑klare bestanden voor publicatie, insluiting of archivering, zonder extra encodestap. Gebruik dit na een text to video render om AI‑gegenereerde content op te schalen naar omroepkwaliteit.