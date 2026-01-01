AI-video-upscaler voor verbluffende 4K-scherpte
Schaal elke video op naar 4K met diffusiegebaseerde AI, rechtstreeks ingebouwd in HeyGen Apps. Kies tussen de Standard- en Precise-engine, exporteer in 1080p of 4K, pas de framerate aan tot 120 fps en upload MP4-, MOV- of WEBM-bestanden. Elke conversie kost 10 premiumcredits.
Functies van AI‑video-upscaling
Standaard- en Precise-upscale-engines
Twee engines bedienen verschillende behoeften. Standard levert een snelle, schone upscale voor workflows met hoog volume waarbij snelheid telt. Precise draait op een diffusion‑based model dat fijne details, natuurlijke huidtextuur, leesbare tekst en realistische stoffen en begroeiing tot op pixelniveau reconstrueert. Precise levert de output met de hoogste nauwkeurigheid voor eindproducten, klantwerk en content die op grote schermen wordt bekeken. Schakel in elk project tussen engines zonder opnieuw te hoeven uploaden. Combineer je geüpgradede output met elke AI‑videogenerator workflow en de uiteindelijke render blijft haarscherp op elke kijkafstand.
1080p- en 4K-uitvoerresolutie
Selecteer je gewenste doelresolutie voordat je begint met verwerken. Het AI‑model accepteert beeldmateriaal met elke startresolutie vanaf 360p en schaalt dit op naar 1080p of 4K. De Precise‑engine past de intensiteit van de reconstructie aan op basis van de invoerkwaliteit: er wordt krachtiger detail gegenereerd voor bronnen met lagere resolutie en subtieler verfijnd voor beeld dat al dicht bij de doelresolutie ligt. De output wordt gedownload als kant‑en‑klare bestanden voor publicatie, insluiting of archivering, zonder extra encodestap. Gebruik dit na een text to video render om AI‑gegenereerde content op te schalen naar omroepkwaliteit.
Beeldsnelheidsregeling tot 120 fps
Stel de uitvoerframerate in op Origineel, 30, 60, 90 of 120 fps. AI-frame-interpolatie genereert vloeiende, natuurlijke tussenframes, zodat schokkerige beelden soepel worden, actiescènes strak afspelen en slowmotion-content er filmisch uitziet. Hogere framerates in combinatie met 4K-resolutie zorgen voor een resultaat dat premium oogt op monitors, projectoren en grote schermen. Pas framerate-boost toe om AI‑videobewerker exports te versoepelen of AI-gegenereerde clips een gepolijste weergave te geven.
Geïntegreerde ruisonderdrukking en de-aliasing
De Precise-engine verwijdert ruis, vermindert aliasing en verscherpt in één enkele upscale-pass. Filmkorrel, chromaruis, compressiebanding, kartelige randen en trapartefacten worden beeld voor beeld gecorrigeerd zonder extra verwerkingsstap. Het model maakt onderscheid tussen echte textuur en ruis, zodat huid er natuurlijk uitziet, tekst scherp blijft en randen strak blijven. Er zijn geen extra filters of plug-ins nodig. Haal de output door een ondertitelgenerator en je overlays komen terecht op artefactvrije frames.
Tijdelijke consistentie tussen frames
Het afzonderlijk upscalen van frames veroorzaakt shimmer, flikkeren en kruipende artefacten tijdens het afspelen. Het AI‑model analyseert de beweging en de detailovergangen tussen frames om volledige temporele consistentie te behouden. Bewegende objecten blijven stabiel, egale achtergronden blijven schoon zonder banding of flikkeren, en de kleur blijft consistent van de eerste tot de laatste frame. In combinatie met frame‑interpolatie levert dit vloeiende, flikkervrije weergave op bij elke resolutie en framerate voor content zoals productdemovideo’s als eindproduct.
Use-cases
Schaal GenAI‑video op van 720p naar 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Herstel oude VHS-, miniDV- en 8mm-opnames
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Maak schokkerige beelden vloeiend naar 60 of 120 fps
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Verbeter webcam- en schermopnames
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for course builder libraries and on-demand viewing.
Maak donkere en ruisige beelden helder en strak
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
Schaal vertaalde of nagesynchroniseerde video op
Re-encoding during AI dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
Hoe het werkt
Upload een video, stel de engine, resolutie en framerate in en render vervolgens een 4K-output. Geen software, geen GPU, geen montagevaardigheden nodig.
Upload je video
Sleep een MP4-, MOV- of WEBM-bestand naar de uploader of klik op Bestand kiezen. Alle invoerresoluties worden geaccepteerd.
Selecteer engine en instellingen
Kies Standard of Precise. Stel de uitvoer in op 1080p of 4K. Stel de framerate in op Origineel, 30, 60, 90 of 120 fps.
Bekijk de verbetering
Verwerk een korte preview om vóór en na te vergelijken. Pas de engine, resolutie of framerate aan totdat het resultaat aan je standaard voldoet.
Opschalen en downloaden
Bevestig dat je 10 premiumcredits wilt besteden. Cloud‑GPU’s renderen het volledige bestand, waarna je de verbeterde video kunt downloaden en direct publiceren.
Veelgestelde vragen
Wat is de Precise-upscale-engine en hoe werkt deze?
De Precise-engine wordt aangedreven door Topaz Labs Starlight Precise 2.5, een op diffusie gebaseerd upscalingmodel dat is getraind op miljoenen videoframes. Het reconstrueert fijne texturen, natuurlijke gezichtsdetails, stofstructuren en goed leesbare tekst op pixelniveau. In tegenstelling tot standaardinterpolatie, die pixels uitrekt, genereert het diffusiemodel geloofwaardige nieuwe details op basis van de scènecontext, waardoor het resultaat eruitziet alsof het oorspronkelijk op de hogere resolutie is opgenomen.
Wat is het verschil tussen de Standard- en Precise-engines?
Standard biedt een snelle, schone resolutieverhoging die ideaal is voor workflows met hoog volume, waarbij snelheid belangrijker is dan pixelnauwkeurigheid. Precise gebruikt het op diffusie gebaseerde model voor maximale detailreconstructie. Precise wordt aanbevolen voor eindproducten, klantcontent en alles wat op grote schermen wordt bekeken. Standard is ideaal voor concepten, interne reviews en batchverwerking.
Kan ik AI-gegenereerde video van Sora, Kling of Veo opschalen?
Ja. De Precise-engine is specifiek geoptimaliseerd voor generatieve AI‑beelden, die subtiele zachtheid, aliasing en frame-inconsistenties bevatten die door standaard upscaling juist worden versterkt. De engine corrigeert deze patronen terwijl de creatieve intentie behouden blijft, waardoor script-naar-video output en prompt-gebaseerde generaties worden opgeschaald naar een schone, natuurlijk ogende 4K-resolutie.
Welke videoformaten en invoerresoluties worden ondersteund?
De upscaler ondersteunt MP4-, MOV- en WEBM-bestanden met elke invoerresolutie vanaf 360p. Je kunt de uitvoer instellen op 1080p of 4K. Het AI-model past de intensiteit van de reconstructie aan op basis van de oorspronkelijke kwaliteit: het voert sterkere verbeteringen uit op bronnen met lagere resolutie en subtielere verfijningen op beeldmateriaal dat al dichter bij de doelresolutie ligt.
Hoe werkt het aanpassen van de framerate?
Je kiest Original, 30, 60, 90 of 120 fps als uitvoerbeeldsnelheid. AI-frame-interpolatie analyseert de beweging tussen bestaande frames en genereert vloeiende tussenliggende frames. Voor social content werken 30 of 60 fps goed. Voor actievolle, cinematische of grootschermcontent zorgen 90 of 120 fps voor zichtbaar vloeiendere beweging.
Verwijdert de upscaler automatisch ruis en compressie‑artefacten?
Ja. De Precise-engine voert ruisonderdrukking, de-aliasing en het verwijderen van artefacten uit als een geïntegreerd onderdeel van de upscaling-pass. Hij onderscheidt echte textuur van korrel, chromaruis en compressiebanding, en verwijdert ongewenste elementen terwijl randen en details behouden blijven. Er is geen aparte denoise-stap of plugin nodig.
Wat kost elke upscale-conversie?
Elke conversie kost 10 premiumcredits (GenCredits) uit jullie gedeelde tegoed. Je saldo is zichtbaar op de tijdlijn in de HeyGen-editor. Betaalde abonnementen vanaf $24 per maand bevatten premiumcredits die ook het opschalen dekken, naast functies zoals AI-stemklonen en gezichtswissel.
Kan ik een voorbeeld van de opschaling zien voordat ik credits uitgeef?
Ja. De upscaler verwerkt eerst een korte preview met de door jou gekozen engine, resolutie en framerate voordat je iets vastlegt. Pas de instellingen aan en vergelijk de input met de output totdat het resultaat aan jouw standaard voldoet. De 10 credits worden pas afgeschreven wanneer je de volledige render bevestigt.
Kan ik video's opschalen nadat ik ze heb vertaald of nagesynchroniseerd?
Ja. Video’s die worden verwerkt via de videotranslator of AI-lipsynchronisatiepipeline verliezen kwaliteit door opnieuw coderen. Door het gelokaliseerde bestand via de upscaler te laten lopen, wordt de scherpte hersteld en wordt ervoor gezorgd dat elke taalversie overeenkomt met het origineel. Elke variant kost 10 credits.
Moet ik software installeren of een krachtige GPU hebben?
Nee. De upscaler draait volledig in de browser via HeyGen Apps. Alle rendering wordt afgehandeld door cloud-gebaseerde GPU’s. Je hoeft niets te installeren, er zijn geen systeemvereisten en er is geen lokale GPU nodig. Upload je MP4-, MOV- of WEBM-bestand, stel de instellingen in, bekijk een preview en de cloud verzorgt alle rendering.
