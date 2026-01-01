Vimeo + HeyGen

HeyGen과 Vimeo 통합을 통해 사용자는 지정된 HeyGen 폴더의 새 동영상을 매핑된 Vimeo 폴더와 끊김 없이 동기화할 수 있으며, 선택 가능한 자동 동기화를 통해 콘텐츠를 손쉽게 관리할 수 있습니다.


HeyGen과 함께 Vimeo 사용하기
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사용 사례

귀사와 같은 기업들이 HeyGen과 함께 Vimeo를 활용해 동영상 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.

Vimeo 시작하기

직원 온보딩 및 교육 자료 라이브러리

각 역할과 부서에 맞춰 개인화된 온보딩 및 교육 영상을 HeyGen에서 제작하고, 이를 보안이 유지되는 Vimeo 폴더와 즉시 동기화하세요. 팀은 한 곳에서 영상에 접근하고, 관리하며, 참여도를 추적할 수 있습니다.

제품 출시 노트 및 기능 업데이트

HeyGen을 사용해 모든 신제품 출시나 신규 기능에 대해 명확하고 브랜드 아이덴티티가 담긴 동영상 업데이트를 제작하세요. Vimeo 임베드를 통해 즉시 공유하고, 시청자 지표를 모니터링하여 도달 범위와 유지율을 파악할 수 있습니다.

대규모로 제작하는 맞춤형 세일즈 영상

HeyGen의 AI 동영상 제작 도구로 개인화된 아웃리치를 자동화하고, 각 리드에 맞춘 맞춤형 제품 데모를 제공하세요. Vimeo에 호스팅하여 심층 분석 기능을 활용하고 어떤 잠재 고객이 가장 많이 참여하는지 확인해 보세요.

고객 교육 및 다국어 사용 방법

HeyGen에서 다국어 튜토리얼과 제품 가이드를 제작해 전 세계 고객을 지원하세요. Vimeo에 안전하게 호스팅하여 접근을 제어하고, 브랜드 자산을 보호하며, 학습 콘텐츠를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

에이전시/클라이언트 검토 및 승인

HeyGen에서 크리에이티브 콘셉트와 설명 영상을 제작한 뒤 Vimeo에 업로드해 피드백 과정을 간소화하세요. 팀 폴더와 역할 기반 권한을 활용해 검토 주기와 승인 과정을 명확하게 관리할 수 있습니다.

AI로 동영상 제작을 시작하세요

귀사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 AI 영상으로 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.

무료로 시작하기
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