영화처럼 살아 움직이는 당신의 디지털 트윈
Seedance 2.0가 이제 HeyGen 전반에 통합되었습니다. 검증된 디지털 트윈이 시네마틱 영상 속을 자연스럽게 움직이는 완성형 영상을 만들고, 한 줄의 프롬프트만으로 스크롤을 멈추게 하는 B-롤을 생성하며, 어떤 장면이든 첫 프레임과 마지막 프레임을 정밀하게 제어해 자연스럽게 확장할 수 있습니다. 전문 촬영팀 없이도 프로급 영상 퀄리티를 구현해 보세요.
세 가지 도구, 하나의 플랫폼. 원하는 방식으로 창작하세요
Seedance 2.0는 HeyGen 내의 세 가지 개별 도구 전반에 통합되어 있습니다. 각 도구는 서로 다른 크리에이티브 워크플로우를 위해 설계되었습니다. 하나만 사용하거나 세 가지를 모두 조합해 활용해 보세요.
당신의 디지털 트윈을 시네마틱한 Seedance 영상 속에 배치하세요
Avatar Shots를 사용하면 검증된 디지털 트윈이 Seedance가 생성한 영상 속에서 움직이고, 제스처를 취하고, 연기하는 영화 같은 장면을 만들 수 있습니다. 어떤 환경이든, 카메라 앵글이든, 움직임 유형이든 선택하면, 실제 같은 모션과 모든 샷에서 일관되게 유지되는 캐릭터로 연출할 수 있습니다.
실감 나는 캐릭터 움직임
모든 샷에서 실제 무게감과 설득력을 느끼게 하는 걷기, 제스처, 그리고 연기.
샷 전반에 걸친 일관된 유사성
첫 장면부터 마지막 장면까지 얼굴, 의상, 시각적 아이덴티티가 변형되거나 디테일이 흐려지지 않고 그대로 유지됩니다.
하나의 장면에 여러 아바타 배치하기
여러 개의 검증된 디지털 트윈을 하나의 시네마틱 장면에 배치하고, 화면 속 모든 캐릭터의 동작을 서로 완벽하게 동기화하세요.
어떤 배경이든, 어떤 샷 종류든
돌리 무브, 크레인 샷, FPV, 와이드 전경 샷부터 클로즈업까지, 프롬프트에 반응하는 시네마틱 카메라 워크로 촬영합니다.
당신의 정체성, 완벽하게 보호됩니다. Seedance는 퍼블릭 API에서 사람 얼굴을 허용하지 않습니다. HeyGen의 1차 동의 및 신원 인증 인프라 덕분에, 다른 어떤 플랫폼도 제공하지 못하는 방식으로 검증된 당신의 디지털 트윈이 Seedance 영상에 등장할 수 있습니다.
하나의 프롬프트로 시작해 완성된 동영상까지 만들어 보세요
Video Agent는 사용자의 프롬프트를 바탕으로 전체 영상을 만들어 줍니다. 대본, 구성, 편집, 보이스오버까지 모두 포함됩니다. 시네마틱한 Seedance 영상 속 디지털 트윈이 자동으로 합성되어, 바로 게시할 수 있는 완성된 비디오가 만들어집니다.
스크립트부터 완성된 영상까지
프롬프트를 입력하거나 스크립트를 붙여넣으면 Video Agent가 구조를 잡고, 샷을 선택하고, 완성된 편집 영상을 만들어 드립니다.
동영상당 최대 3분
진짜 메시지는 담을 만큼 길고, 집중력을 유지할 만큼 짧으며, 시네마틱한 Seedance 샷들이 자동으로 이어 붙여진 영상입니다.
하나의 장면에 여러 아바타 배치하기
구성, 속도 조절, 편집이 모두 처리되어 추가 제작 작업 없이도 어떤 채널이든 바로 발행할 수 있습니다.
신원 확인 기능 기본 제공
모든 영상은 검증된 디지털 트윈을 사용하며 HeyGen의 1차 동의 인프라를 통해 보호됩니다.
품질을 희생하지 않고 대량 제작을 위해 설계되었습니다. Video Agent는 캠페인, 강의, 채널 전반에 걸쳐 일관되게 콘텐츠를 제작해야 하는 팀과 크리에이터를 위해 만들어졌습니다.
프롬프트나 참고 이미지를 기반으로 시네마틱 B-롤을 생성하세요
AI 비디오 생성기는 텍스트-투-비디오 및 이미지-투-비디오 생성을 위한 Seedance 2.0에 직접 접근할 수 있게 해줍니다. 장면을 설명하고, 참고 이미지를 업로드하면, 첫 프레임과 마지막 프레임까지 정밀하게 제어되는 프리미엄급 시네마틱 영상을 얻을 수 있습니다.
텍스트를 시네마틱 B-롤로
어떤 장면이든 묘사하면 Seedance가 감독 수준의 카메라 제어와 물리 법칙에 충실한 모션으로 영화 같은 영상을 생성합니다.
영상에 대한 참고 이미지
제품 사진, 장소 이미지 또는 어떤 시각 자료든 업로드하면, 모든 프레임에서 동일한 분위기와 느낌, 피사체가 유지되도록 할 수 있습니다.
첫 프레임 및 마지막 프레임 제어
장면이 정확히 어디에서 시작되고 끝나는지 설정하면, Seedance가 그 사이의 모든 것을 시각적 연속성이 끊기지 않도록 매끄럽게 생성해 줍니다.
스튜디오급 영상, 한 줄 프롬프트로 완성
현장에 풀 크루가 투입된 것처럼 보이는 B-롤을 생성하세요. 다이내믹한 조명, 현실적인 물리 효과, 그리고 영화 같은 카메라 무빙을 활용해 촬영한 듯한 느낌을 구현합니다.
시네마틱 B-롤은 더 이상 예산의 문제가 아닙니다. 이제는 프롬프트의 문제입니다. 기준이 높아진 만큼, 당신의 크리에이티브를 다시 편집하세요. Seedance 2.0으로 매 프레임마다 불가능을 구현하십시오.
모든 활용 사례를 위한 시네마틱 영상
완성도 높은 브랜드 영상부터 스크롤을 멈추게 하는 소셜 콘텐츠까지, HeyGen에 탑재된 Seedance 2.0은 모든 형식과 타깃에 맞춰 전문가 수준의 영상을 제공합니다.
브랜드 및 제품 영상
당신의 디지털 트윈이 시네마틱한 환경에서 프레젠테이션하는 완성도 높은 브랜드 영상들을 제작하세요. 피치 덱, 제품 출시, 회사 발표까지, 브랜드 수준에 맞는 프로덕션 퀄리티로 구현할 수 있습니다.
소셜 및 광고 콘텐츠
스크롤을 멈추게 만드는 시네마틱 B-롤과 아바타 샷을 생성하세요. 제품, 장소, 스타일에 대한 레퍼런스를 넣기만 하면 Seedance가 당신의 크리에이티브 브리프에 딱 맞는 영상을 만들어 줍니다.
교육 및 훈련
디지털 트윈으로 완성도 높은 교육 모듈과 학습 콘텐츠를 제작하세요. 하나의 프롬프트만으로 최대 3분 길이의 구조화되고 완전히 편집된 영상을 생성해, 어떤 LMS나 학습 플랫폼에도 바로 삽입할 수 있습니다.
사고 리더십과 개인 브랜드
매번 직접 카메라 앞에 서지 않고도 꾸준히 콘텐츠를 발행하세요. 검증된 디지털 트윈이 영화 같은 연출 속에서, 당신의 개인 브랜드에 걸맞은 현실감과 존재감을 담아 메시지를 전달해 줍니다.
제품 데모 및 쇼케이스
제품 사진을 업로드하면, 그 이미지를 중심으로 한 시네마틱 영상을 생성해 드립니다. 다이내믹한 조명, 현실감 있는 모션, 다양한 앵글까지. 스튜디오도, 사진작가도, 거대한 제작 예산도 없이 스크롤을 멈추게 만드는 제품 콘텐츠를 만들어 보세요.
다인 및 패널 콘텐츠
여러 개의 검증된 아바타를 하나의 시네마틱 장면에 배치하세요. 대화, 인터뷰, 패널 토론 형식의 콘텐츠를 프레임 안의 모든 캐릭터가 동일한 외형과 동기화된 동작으로 자연스럽게 구현합니다.
무엇을 만들고 싶든지, 이제는 만들 수 있습니다
Seedance 2.0는 Avatar Shots, Video Agent, 그리고 AI Video Generator 전반에 걸쳐 작동합니다. 세계에서 가장 시네마틱한 AI 비디오 모델이 이제 당신이 만드는 모든 도구 안에 들어 있습니다. G2에서 현실감 1위로 평가받았습니다. 당신의 디지털 트윈, 당신의 인증된 정체성, 그리고 당신의 이야기.