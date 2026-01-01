당신의 디지털 트윈을 시네마틱한 Seedance 영상 속에 배치하세요

Avatar Shots를 사용하면 검증된 디지털 트윈이 Seedance가 생성한 영상 속에서 움직이고, 제스처를 취하고, 연기하는 영화 같은 장면을 만들 수 있습니다. 어떤 환경이든, 카메라 앵글이든, 움직임 유형이든 선택하면, 실제 같은 모션과 모든 샷에서 일관되게 유지되는 캐릭터로 연출할 수 있습니다.