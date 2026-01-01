커뮤니티 행사를 주최하고 싶으신가요?

우리는 언제나 열정적인 커뮤니티 구성원을 찾고 있습니다. 전 세계 각 지역 도시나 온라인에서 HeyGen 밋업을 직접 기획하고 생동감 있게 만들어 줄 분들을 기다리고 있어요. HeyGen에 대해 설레는 마음을 가지고 있고 사람들을 한자리에 모으는 일을 좋아하신다면, 꼭 여러분의 이야기를 들려주세요!