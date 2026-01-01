HeyGen 밋업
HeyGen Geniverse의 중심에 오신 것을 환영합니다! 커뮤니티 밋업은 커뮤니티 구성원들이 함께 HeyGen의 마법을 탐구하기 위해 주최하는 모임입니다.
다가오는 이벤트
다가오는 밋업에 함께하세요. 초보자든 숙련된 사용자든, 모두를 위한 자리가 준비되어 있습니다. Geniverse 커뮤니티와 함께 배우고 성장하며 영감을 얻을 수 있는 이 기회를 놓치지 마세요!
커뮤니티 밋업에 왜 참여해야 할까요?
로컬 연결
당신이 사는 도시에서 다른 HeyGen 사용자들을 만나 네트워크를 쌓아 보세요.
라이브 데모 및 워크숍
다른 사람들이 HeyGen을 활용해 놀라운 아바타를 만들고 혁신적인 활용 사례를 만들어내는 방법을 알아보세요.
영감과 협업
다른 크리에이터들과 함께 새로운 아이디어를 발견하고 잠재적인 협업 기회를 찾아보세요.
커뮤니티 행사를 주최하고 싶으신가요?
우리는 언제나 열정적인 커뮤니티 구성원을 찾고 있습니다. 전 세계 각 지역 도시나 온라인에서 HeyGen 밋업을 직접 기획하고 생동감 있게 만들어 줄 분들을 기다리고 있어요. HeyGen에 대해 설레는 마음을 가지고 있고 사람들을 한자리에 모으는 일을 좋아하신다면, 꼭 여러분의 이야기를 들려주세요!
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