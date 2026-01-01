Geniverse 탐험하기
Geniverse는 온라인 커뮤니티, 밋업, 앰배서더 프로그램, 그리고 배우고 소통하며 성장할 수 있도록 돕는 활용 가이드를 통해 생동감 있게 펼쳐집니다.
아카데미
HeyGen Academy에서는 간단한 실습형 튜토리얼을 통해 몇 분 만에 전문적인 AI 동영상을 만드는 방법을 HeyGen 안에서 바로 배울 수 있습니다. 전체 개요를 살펴보고, 개별 제품과 기능에 대해 자세히 알아보세요.
앰배서더
뛰어난 기업가, 마케터, 교육자 및 지식 기반 크리에이터들이 AI 기반 영상 제작의 미래를 이끌 리더로 성장할 수 있도록 선발·지원하는 신청 기반 프로그램입니다.
밋업
밋업은 크리에이터, 비즈니스 오너, 기술 전문가, 마케터, 그리고 AI 애호가들이 오프라인에서 만나 AI 영상 활용 사례를 함께 나누고, 배우고, 영감을 얻는 자리입니다.
다가오는 웨비나 및 이벤트
HeyGen 웨비나와 이벤트에 참여하여 HeyGen 시작 방법을 배우고, 최신 제품 업데이트를 확인하며, 게스트 연사들이 공유하는 AI 영상 워크플로와 인사이트를 들어보세요.
숫자로 보는 Geniverse
점점 확장되는 글로벌 네트워크를 기반으로, Geniverse는 전 세계 모든 국가를 대표하는 수백만 명의 사용자를 이벤트, 밋업, 그리고 다양한 공유 경험을 통해 하나로 연결합니다.
4,000만+크리에이터
195국가 수
150개 이상2025년 이벤트
아직도 믿기지가 않아요. 카보에서 그런 건 한 번도 본 적이 없어요. 클로닝 데모를 보고 나니까, 더 이상 평생을 콘텐츠 만드는 데 쏟지 않아도 되겠다는 생각이 들었어요. 이건 제 인생을 완전히 바꿔놓을 수도 있을 것 같아요.
이벤트 진행자: 로렌 터튼 & 케일럽 로버츠
다른 사람들과 함께 만들기 시작하세요
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