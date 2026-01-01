HeyGen 앰배서더 프로그램
HeyGen 앰배서더 프로그램은 뛰어난 기업가, 마케터, 교육자 및 지식 기반 크리에이터들이 AI 기반 영상 제작의 미래를 이끌 리더로 성장할 수 있도록 선발과 지원서를 통해 참여하는 엄선된 기회입니다.
프로그램 개요
우리는 선구적인 비전가들로 이루어진 소수의 그룹을 HeyGen 앰배서더로 초대하고 있습니다. 여러분은 세상이 소통하는 방식을 새롭게 상상하는 창의적인 혁신가들의 커뮤니티에 함께하게 됩니다. 커뮤니티를 키우고, 새로운 아이디어에 불을 지피며, 앞으로의 변화를 함께 만들어 갈 것입니다.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
당신이 하게 될 일
영감을 주는 현실 세계의 모임을 주최하세요
AI 영상 워크숍부터 소셜 네트워킹 이벤트까지, 커뮤니티의 혁신가들이 모여 비주얼 스토리텔링의 미래를 함께 탐구할 수 있도록 하세요.
당신의 네트워크에서 HeyGen을 적극 추천하세요
동료, 팀, 그리고 조직이 비즈니스, 교육, 크리에이티브 워크플로에 AI 동영상을 실질적으로 통합할 수 있는 방법을 발견하도록 도와주세요.
활기찬 지역 또는 가상 커뮤니티를 이끌어 보세요
정기적인 밋업, 온라인 포럼, 협업 프로젝트 등을 통해 함께 AI 영상 제작을 탐구하고자 하는 크리에이터, 기술 전문가, 스토리텔러들의 지역 커뮤니티를 구축하세요.
혁신적인 콘텐츠를 제작하고 공유하세요
HeyGen의 최신 기능을 활용해 가능한 것들을 보여주고 다른 사람들이 혁신하도록 영감을 주세요. 그리고 여러분의 피드백을 HeyGen 제품 팀과 공유해 주세요.
앰배서더가 되면서 저는 새로운 크리에이티브 도구만 얻은 것이 아니라, 다른 사람들에게 힘을 실어 주고 AI가 스토리텔링, 교육, 그리고 창업을 모두에게 더 쉽게 다가갈 수 있게 만드는 방법을 보여 줄 수 있는 플랫폼까지 얻게 되었습니다.”
혜택
전문가로서의 인정
공식 앰배서더 배지를 받아 소셜 미디어에서 공유하고 전문성을 인정받으세요.
리더십 경험
AI 영상 제작과 커뮤니티 구축을 통해 이력서를 돋보이게 하는 리더십 경험을 쌓으세요.
후원 지원금
AI 동영상 워크숍과 이벤트를 위한 후원 지원금을 신청하세요.
HeyGen 크레딧
더 많은 영상을 제작할 수 있도록 HeyGen 생성 크레딧을 무료로 제공합니다.
독점 멤버십
네트워킹과 지원을 위한 비공개 앰배서더 커뮤니티의 독점 멤버십.
소개될 수 있는 기회
블로그, 소셜 미디어, 뉴스레터 등에서 HeyGen에 소개될 수 있는 기회 제공.
발표 기회
온라인 및 오프라인으로 열리는 HeyGen의 독점 이벤트에 참석하거나 연사로 참여할 수 있는 초대장 제공.
HeyGen 팀에 직접 액세스
HeyGen 팀에 직접 문의하세요
제품 피드백 제공
제품과 기능에 대해 사용자 피드백을 제공할 수 있는 기회.
지금 신청하기
우리는 소수 정예의 높은 임팩트를 낼 앰배서더 그룹을 선발하고 있습니다. AI 영상 제작 분야의 리더가 될 준비가 되었다면 지금 바로 지원하세요. 지원서는 수시로 검토되며, 보통 제출 후 4주 이내에 결과를 알려드립니다.