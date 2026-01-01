우리는 선구적인 비전가들로 이루어진 소수의 그룹을 HeyGen 앰배서더로 초대하고 있습니다. 여러분은 세상이 소통하는 방식을 새롭게 상상하는 창의적인 혁신가들의 커뮤니티에 함께하게 됩니다. 커뮤니티를 키우고, 새로운 아이디어에 불을 지피며, 앞으로의 변화를 함께 만들어 갈 것입니다.

This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.