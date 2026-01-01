Ratava는 전통적인 영화 제작 기법에 AI 아바타와 생성형 도구를 결합해 B2B 커뮤니케이션, 마케팅, 영업, 사내 메시지용 영상을 제작하는 AI 미디어 에이전시입니다. 크리에이티브 디렉터인 Maximus Jenkins와 Kaleb Manske가 이끄는 Ratava는 전통적인 제작 방식의 막대한 부담 없이도 역동적이고 대량의 영상 콘텐츠가 필요한 마케팅 에이전시, 중개사, 프랜차이즈 등 다양한 클라이언트와 함께 작업하고 있습니다.

HeyGen을 도입하기 전, Ratava는 반복적인 병목 현상에 직면해 있었습니다. 특히 임원들이 참여하는 모든 클라이언트 촬영은 정교한 일정 조율, 여러 번의 테이크, 그리고 광범위한 협업이 필요했습니다. “CEO와 촬영을 할 때는 그날 모든 걸 완벽하게 끝내야 했어요.”라고 Maximus는 말했습니다. 무언가 제대로 촬영되지 않으면, 다시 돌아가 보완하기가 사실상 불가능했습니다. 임원들은 대개 시간이 부족하고, 카메라 앞에서 불편함을 느끼거나, 재촬영에 응할 수 없는 경우가 많았기 때문에, 한 번의 놓친 기회가 전체 프로젝트를 지연시키는 결과로 이어지곤 했습니다.

제작 과정 자체가 부담을 더욱 가중시켰습니다. 제한된 촬영 일정 때문에 마감 기한은 촉박해졌고, 긴장하거나 카메라를 어려워하는 출연자들은 진행 속도를 늦췄습니다. 후반 작업까지 더해지면서 프로젝트 기간은 더욱 길어져, 신선한 콘텐츠를 빠르게 제공하기가 어려웠습니다. “가장 큰 어려움 중 하나는 누군가를 카메라 앞에 세우는 일 자체였어요.”라고 Maximus는 설명했습니다. 지속적이고 개인화된 영상이 필요한 고객들에게는 이러한 제약 때문에 규모를 확장하는 것이 사실상 불가능에 가까웠습니다.

대규모 제작을 위한 재사용 가능한 아바타 라이브러리 구축하기

HeyGen은 Ratava의 모든 것을 바꾸어 놓았습니다. 한 번만 임원들을 촬영해 아바타 라이브러리를 구축함으로써, Ratava는 며칠, 몇 달, 심지어 몇 년이 지난 뒤라도 추가 촬영 없이 필요할 때마다 온디맨드로 새로운 콘텐츠를 만들어낼 수 있게 되었습니다. Maximus는 “이제 우리는 15~30개의 아바타 라이브러리를 만들어, 그들이 필요로 할 때마다 새로운 콘텐츠를 생성할 수 있습니다”라고 말했습니다. 예전에는 라이브 촬영의 제약에 묶여 있던 작업이, 이제는 지속적인 영상 제작을 위한 개방적이고 유연한 시스템으로 탈바꿈한 것입니다.

창의적인 범위가 크게 확장되었습니다. 영상 피치는 정적인 슬라이드에서 임원 아바타가 등장하는 역동적인 프레젠테이션으로 발전했습니다. 이벤트 마케팅은 컨퍼런스 전 맞춤형 하이프 영상, 행사 중 실시간 아바타 기반 연사 소개, 그리고 아바타 영상과 실사 촬영본을 결합한 사후 리캡 영상으로 새롭게 재구성되었습니다. 단발성 제작에 그치지 않고, Ratava는 이제 대규모로 지속적인 캠페인을 제공할 수 있게 되었습니다.

맥시무스에게 이 변화는 업무적인 차원을 넘어 개인적으로도 큰 의미가 있었다. 전통적인 영화 제작으로 커리어를 시작한 그는 AI를 ‘모두에게 기회를 여는 도구’로 보았다. “AI 덕분에 예전에는 비용이 너무 많이 들거나, 시간이 너무 오래 걸리거나, 기술적으로 너무 복잡해서 할 수 없었던 일들을 이제는 할 수 있게 됐어요. 이제 저는 수백만 달러나 대규모 스태프 없이도 스카이다이빙 효과가 들어간 영상과 여러 언어 버전의 글로벌 영상을 제작할 수 있습니다.”

“HeyGen 덕분에 카메라 앞에 서는 것을 불편해하는 많은 고객들에게도 목소리를 줄 수 있게 되었어요. 그게 바로 스토리텔링의 핵심이고, 이제는 누구나 할 수 있습니다.”라고 Kaleb은 말했습니다. 그는 또한 이 플랫폼을 사용하는 것이 얼마나 간단한지도 강조했습니다. “영상 편집자인 저에게는 별도의 학습 곡선이 전혀 없었어요. 하지만 영상이 처음인 사람도 바로 들어가서 만들기 시작할 수 있습니다. 그냥 스크립트를 입력하기만 하면 바로 시작할 수 있어요.”

개인과 업무 성과로 입증하는 AI의 강력한 영향력

HeyGen을 도입한 이후 Ratava는 모든 주요 활용 사례에서 콘텐츠 제작을 확장하는 동시에 시간을 절약하고 새로운 크리에이티브 기회를 열었습니다.

대규모 속도 향상 : 인터뷰 형식 영상의 제작 기간을 몇 주에서 하루로 단축했습니다. “우리는 작업을 마치고 ‘오늘 이걸 만들었어’라고 말하죠. 그런 일은 한 번도 없었어요.”라고 Kaleb은 말했습니다.

: 인터뷰 형식 영상의 제작 기간을 몇 주에서 하루로 단축했습니다. “우리는 작업을 마치고 ‘오늘 이걸 만들었어’라고 말하죠. 그런 일은 한 번도 없었어요.”라고 Kaleb은 말했습니다. 글로벌 도달 범위 : 언어 현지화를 활용해 스페인어권과 프랑스어권 시장으로, 현지어 실력이 없어도 진출할 수 있었습니다. “저는 아랍어나 프랑스어를 몰라도 그 언어를 쓰는 고객에게 제안을 할 수 있어요.”라고 Maximus는 덧붙였습니다.

: 언어 현지화를 활용해 스페인어권과 프랑스어권 시장으로, 현지어 실력이 없어도 진출할 수 있었습니다. “저는 아랍어나 프랑스어를 몰라도 그 언어를 쓰는 고객에게 제안을 할 수 있어요.”라고 Maximus는 덧붙였습니다. 깊이 있는 개인화: 개인화된 아바타 메시지를 활용한 아웃리치 캠페인에서 영상 오픈율이 10%에서 30–40%로 상승했습니다.

Maximus에게 마법 같은 순간은 HeyGen의 립싱크 품질이 실제로 작동하는 모습을 봤을 때였습니다. “제 목소리를 업로드하고, 제 아바타가 제 고객의 얼굴로 말하는 모습을 봤는데 완벽해 보였어요.” Kaleb에게는 어머니께 “좋은 아침” 영상을 보내던 순간이었습니다. “어머니가 ‘나도 사랑해’라고 답장을 보내셨는데, 그게 AI라는 걸 전혀 모르셨어요. 그때 이게 얼마나 현실적인지 깨달았죠.”

그 이후로 HeyGen은 Ratava의 비즈니스 모델에 핵심적인 기반이 되었습니다. 그들은 HeyGen을 CRM에 통합해 자동화되고 현지화된 영상 아웃리치를 가능하게 했습니다. “지금 우리 영상의 98%에는 어떤 식으로든 HeyGen 아바타가 들어가 있습니다.”라고 Maximus는 말했습니다. “언제든지 투입할 수 있는 배우들처럼, 우리 도구 상자의 일부가 된 셈이죠.”

Ratava가 계속해서 성장함에 따라 HeyGen은 여전히 그들의 비전의 핵심에 자리하고 있습니다. 즉, 고객이 더 나은 이야기를 더 빠르게, 기존 비용의 일부만으로 전달할 수 있도록 돕는 것입니다. “우리는 HeyGen을 기반으로 비즈니스를 구축했습니다.”라고 Maximus는 말했습니다. “결과가 모든 것을 증명하죠.”