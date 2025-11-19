BI Studio of Emotional Intelligence is the creation of Lisa Anugwom Narh, a storyteller, author, and YouTube creator behind The 2 a.m. Code. Through her studio and channel, Lisa explores emotional intelligence, personality, and self-awareness to help people connect with their authentic selves. Her storytelling focuses on the INFJ community, one of the rarest personality types in the Myers-Briggs framework, representing only one to two percent of the population.

Lisa’s mission is to use stories to open minds and hearts, helping people see their experiences in a new light. “I think there’s so much knowledge and wisdom to be found in a story,” she said. However, while her creative vision was clear, the process of producing professional video content was slow, costly, and exhausting on its own.

Lisa가 HeyGen을 발견하면서 모든 것이 달라졌습니다. 이 AI 동영상 플랫폼 덕분에 그녀는 언제 어디서나 아이디어를 전문적이고 감정적으로 몰입감 있는 영상으로 만들어낼 수 있게 되었습니다. HeyGen은 그녀의 창의성과 시청자 사이를 이어 주는 다리가 되어, 의미 있는 콘텐츠를 그 어느 때보다 빠르고 꾸준하게 공유할 수 있도록 해주었습니다.

일관성을 높이기 위한 제작 한계 극복

HeyGen을 사용하기 전에는 Lisa가 모든 일을 혼자 했습니다. 그녀는 작가이자 스토리텔러, 편집자, 크리에이티브 디렉터 역할까지 맡으며, 로스앤젤레스 카운티의 컴플라이언스 담당자로서의 풀타임 직무와 콘텐츠 제작을 동시에 병행해야 했습니다. 각 영상마다 창작 과정이 시작되기도 전에 준비, 세팅, 정리 작업에만 몇 시간씩 걸렸습니다.

“그걸 해내려면 하루 중 시간대마다 제 안에서 전혀 다른 성격들이 나와야 했어요.” 그녀는 이렇게 말했다. “제가 IT 담당자이자 조명 팀, 편집자까지 전부 한 사람이었죠.” 콘텐츠를 만든다는 건 집 안을 다시 배치하고, 장비를 설치하고, 주변을 조용하게 만드는 일을 의미했다. “가구를 옮기고, 아이들이 집에 없도록 신경 쓰고, 마이크와 카메라를 모두 충전해 두고, 모든 것이 완벽해 보이도록 만들어야 했어요.”라고 리사는 말했다.

This constant effort led to delays and frustration. “If I wasn’t rested enough or didn’t feel confident being on camera, I would postpone filming,” she said. “There were so many excuses that would slow down the process.” Even when she did record, the editing and post-production steps took up more time and energy.

그 결과는 일관성 부족이었습니다. 그녀가 창작에 쏟을 수 있는 시간의 양 때문에, 자신의 관객을 키울 수 있는 능력은 제한되었습니다. “내가 원하는 방식으로 콘텐츠를 만들 시간을 찾고, 또 그에 맞는 환경을 갖추는 것이 정말 어려웠어요.” 그녀는 이렇게 말했습니다. “그리고 혼자서 일할 때는, 그게 정말 의욕을 꺾을 수 있어요.”

Embracing AI to scale storytelling without limits

Lisa’s first experience with HeyGen was one of surprise and relief. “HeyGen was a total flip from everything I was doing before,” she said. “All I need now is an idea, and it comes to life at any time of day.”

그녀는 처음으로 카메라나 조명, 완벽한 환경 없이도 영상을 제작할 수 있게 되었습니다. HeyGen의 아바타와 음성 기능을 활용해, Lisa는 어디에서나 영상을 만들고 게시할 수 있었죠. “저는 휴대폰으로도 영상을 만들어 봤어요. 화면 속 인물은 분명 저이지만, 더 똑똑해진 제 모습이 제가 직접 하는 것보다 훨씬 더 잘 메시지를 전달해 주고 있어요.”라고 그녀는 말했습니다.

HeyGen은 그녀가 창의적인 자신감을 다시 찾는 데도 도움을 주었습니다. “카메라 앞에 서면 항상 약간의 불안감이 생기기 마련이죠.”라고 Lisa는 말했습니다. “하지만 HeyGen과 함께라면 그 두려움이 사라졌어요. 충분히 조사하고 진정성 있는 아이디어만 있다면, 저는 세상에 제 생각을 자신 있고 편안하게 보여줄 수 있었습니다.”

Her “magic moment” came when she generated her first digital twin. “When I pressed generate and saw my avatar speaking in my voice and tone, it was the most authentic experience I’ve ever had,” she said. “I almost stopped breathing. I thought, ‘This can’t be happening.’ But it was.”

그때부터 Lisa에게 HeyGen은 단순한 도구 그 이상이 되었습니다. HeyGen은 그녀가 이야기를 더 빠르고, 더 똑똑하게, 그리고 더 큰 감정적 연결을 담아 생생하게 구현할 수 있게 해주는 창의적인 파트너가 되었죠. “처음으로, 나만의 진짜 브랜드를 갖게 된 느낌이었어요.”라고 그녀는 말했습니다. “HeyGen 덕분에 제 목소리를 찾고, 그것을 세상과 나눌 수 있었어요.”

아바타를 통해 연결과 커뮤니티를 변화시키다

HeyGen을 사용하면서 가장 예상치 못했던 영향은 리사의 청중 반응에서 나왔습니다. “가장 충격적이었던 건 피드백이었어요.” 그녀는 이렇게 말했습니다. “사람들은 제 아바타를 통해 저를 느껴요. 감정적으로 연결되고, 다른 사람들과 공유하죠. 그게 진짜인지 의심조차 하지 않아요.”

그녀의 디지털 트윈은 그녀의 메시지와 시청자들을 이어 주는 다리가 되었습니다. “이건 바로 나예요. 내 목소리고, 내 메시지예요. 그리고 실제로 변화를 만들어 내고 있어요.”라고 그녀는 말했습니다. 아바타를 통해 그녀는 자신의 스토리텔링에 다양한 캐릭터들을 등장시킬 수 있었고, 그 결과 관객에게 더 깊이 있고 다양한 경험을 선사할 수 있었습니다. “사람들은 매주 이 캐릭터들을 다시 보는 걸 기대해요. 그들이 살아 있는 것처럼 느껴지거든요.”

This transformation also gave Lisa freedom from perfectionism and fear. “I no longer delay videos because of how I look or how tired I feel,” she said. “I can focus on what matters most: the story and the message.”

HeyGen과 함께 측정 가능한 성장과 창의적 자유를 이루다

Lisa가 HeyGen을 도입한 결과는 혁신적이었습니다. 그녀의 YouTube 채널은 노출 수가 43.8% 증가했고, 장편 영상 참여도는 70% 성장했습니다. 이제 그녀는 풀타임 직장을 병행하며 혼자서 콘텐츠를 제작하면서도 매달 10,000명 이상의 신규 구독자를 확보하고 있습니다.

“저는 전환 효과와 음악까지 모두 포함해서 두 시간 안에 영상을 만들 수 있어요.”라고 리사가 말했습니다. “예전에는 따라가기도 벅찼는데, 이제는 꾸준히 공감을 얻는 콘텐츠를 발행하고 있어요.”

HeyGen 덕분에 Lisa는 자신의 메시지를 확장하고 청중과 깊이 연결할 수 있게 되었습니다. “HeyGen을 사용하기 전에는 늘 시간, 공간, 에너지와 싸우고 있었어요.”라고 그녀는 말했습니다. “HeyGen을 사용한 후에는 나만의 리듬과 청중, 그리고 목소리를 찾게 되었어요.”

그녀가 다른 크리에이터들에게 전하는 조언은 간단합니다. “클릭하세요. 모든 기능을 마음껏 탐색하는 것을 두려워하지 마세요. 당신이 할 수 있는 일에 깜짝 놀랄 거예요. 무료 버전으로 시작해 보세요. 자유까지는 몇 번의 클릭이면 충분합니다."

리사에게 HeyGen은 단순히 제작 과정을 쉽게 만들어 준 것 이상이었습니다. 그것은 그녀의 창의력을 다시 불붙게 했고, 성장하면서도 적극적으로 참여하는 커뮤니티를 만드는 데 큰 도움이 되었습니다. “이건 그냥 플랫폼이 아니에요.” 그녀는 말했습니다. “제 창작 파트너예요. 제 이야기를 생생하게 전달하고, 제 관객 앞에 가장 진정성 있는 모습으로 설 수 있게 도와줬어요.”