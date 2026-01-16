Crystal Ninja는 20년이 넘는 경력을 가진 전문 크리스털 아티스트이자 교육가인 켈리 드프리스(Kellie DeFries)가 만든 브랜드입니다. 초기 플립폰에 크리스털을 커스터마이징하던 작업에서 시작해, 온라인 강의를 통해 디자이너들에게 정교하고 프로페셔널한 크리스털 디자인을 만드는 방법을 가르치는 번창한 크리에이티브 비즈니스로 발전했습니다. 실습 중심의 지도 방식과 높은 기준으로 잘 알려진 켈리는 크리스털 아트의 정밀함과 창의성을 지키면서도, 더 많은 사람들이 크리스털 아트를 접할 수 있도록 Crystal Ninja를 구축했습니다.

Kellie의 목표는 항상 직접 대면해서 가르치듯이, 명확하고 솔직하며 개성이 살아 있는 방식으로 가르치는 것이었습니다. 그녀의 창의적인 비전은 뛰어났지만, 전문적인 영상 콘텐츠를 제작하는 과정은 느리고 고되고 지속 가능하지 않았습니다.

HeyGen은 그녀가 카메라 장비나 밤샘 작업, 번아웃 없이도 세밀한 시연을 다듬어진 전문 강의로 제작할 수 있게 해주었습니다. HeyGen은 그녀의 창의성과 학생들 사이를 이어 주는 다리가 되어, 시간을 되찾고 에너지를 아끼면서도 더 꾸준히 가르칠 수 있도록 도와주었습니다.

정교한 강의 내용과 실제 촬영 환경 사이의 균형 맞추기

HeyGen을 사용하기 전에는, 동영상 강의를 만들기 위해 매장 공간과 일정에 맞춰 세심하게 계획해야 했습니다. 켈리는 손님들이 모두 떠나고 창고 작업이 끝난 늦은 밤에만 촬영할 수 있었습니다.

“항상 아주 늦은 밤이어야 했어요.” 켈리가 말했다. “집이 드디어 조용해진 게 밤 11시고, 저는 하루 종일 일했는데 이제 에너지를 끌어올려야 하거든요.”

제작 과정은 단편적이고 답답했습니다. Kellie는 여러 대의 휴대폰에 의존해야 했고, 방전된 배터리와 사라진 충전기를 처리해야 했으며, 이후에는 직접 클립들을 이어 붙여야 했습니다.

“정말 악몽 같았어요.” 켈리가 말했다. “전문 장비도 없었고, 모든 걸 이어 붙이는 방법을 배우는 것 자체가 너무 벅찼어요.”

복잡한 크리스털 기법을 설명하는 일은 또 다른 어려움이었습니다. 섬세하고 정교한 작업을 하면서 카메라 앵글, 컷, 그리고 말로 하는 설명까지 모두 완벽해야 했죠. “내가 하고 있는 일을 하면서 동시에 그걸 말로 어떻게 설명해야 할지 전혀 몰랐어요.” 켈리는 이렇게 말했습니다. “정말 많은 연습이 필요했어요.”

그 노력 때문에 지치고 일관성도 없어졌습니다. “HeyGen을 쓰기 전에는 잠이란 걸 못 잤어요.” 켈리가 말했습니다. “정말 너무 힘들었어요.”

HeyGen으로 교육용 동영상 제작을 새롭게 상상하다

Kellie는 온라인 학습 커뮤니티를 통해 HeyGen을 알게 되었고, 사용이 얼마나 직관적인지에 즉시 깊은 인상을 받았습니다.

“HeyGen에 대한 저의 첫인상은 사용자 인터페이스가 깔끔하고 사용하기 쉽다는 것이었어요.”라고 Kellie는 말했습니다. “곳곳에 유용한 팁이 있고, 질문에 대한 답을 얻을 수 있는 커뮤니티까지 있어요.”

HeyGen은 Kellie가 강의와 프레젠테이션을 분리할 수 있게 해 주어 작업 방식에 변화를 가져왔습니다. 카메라 앞에서 완벽하게 본인을 촬영하는 대신, 손으로 작업하는 모습을 보여주는 데 집중하고 그 위에 디지털 존재감을 덧입힐 수 있게 된 것입니다.

“손과 물건으로 해야 할 것만 촬영한 다음, 그 위에 HeyGen을 얹기만 하면 돼요.”라고 Kellie는 설명했습니다.

그런 유연성 덕분에 편집이 훨씬 간단하고 실수해도 괜찮아졌어요. “제가 뭔가 잘못 말해도 처음부터 다시 시작할 필요가 없어요. 그냥 고치기만 하면 되거든요.”

그녀가 자신의 디지털 트윈을 만들었을 때 마법 같은 순간이 찾아왔습니다. “실수하지 않고 내가 만드는 모습과 말하는 모습을 지켜볼 수 있었어요.” 켈리는 이렇게 말했습니다. “단어를 잊어버릴 일도, 처음부터 다시 시작할 일도 없었죠. 그걸 보는 게 정말 마법 같았어요.”

HeyGen 덕분에 카메라 앞에 설 준비를 해야 한다는 부담도 사라졌어요. “이제 화장을 하거나 머리를 손질하거나 장비를 세팅할 필요가 없어요.” 켈리는 말했습니다. “집에서 슬리퍼를 신고 있어도 아무도 모르는 거죠.”

대규모로 가르치면서도 자신의 브랜드 정체성을 지키기

가장 놀라웠던 점 중 하나는 학생들이 켈리의 아바타와 아주 자연스럽게 소통했다는 것입니다. 오랫동안 함께한 VIP 회원들조차도 일부 수업이 실제로 촬영된 것이 아니라는 사실을 눈치채지 못했습니다.

“아무도 그게 내가 아니라는 걸 몰랐어요.” 그녀가 말했다. “25분짜리 강의를 했는데, 아무도 눈치채지 못했죠.”

켈리에게는 그런 진정성이 중요했다. “주름도 그대로예요. 저는 52살이에요. 보정되는 건 원치 않아요.” 켈리는 말했다. “그게 바로 저처럼 보이거든요.”

HeyGen 덕분에 그녀는 항상 카메라 앞에 있을 필요 없이 학생들과의 개인적인 연결을 유지할 수 있었다. “사용자들이 나를 실제 사람으로 인식하는 데 도움이 돼요. 하지만 제가 100% 항상 거기에 있을 필요는 없죠.”

그 균형 덕분에 스트레스가 줄고 일상이 훨씬 단순해졌어요. “이제는 속눈썹을 붙이거나 매번 완벽하게 차려입어야 한다는 걱정을 안 해도 되거든요.” 켈리가 말했다. “그건 그냥 제 스타일이 아니에요.”

일관성을 높이면서 제작 비용 절감하기

HeyGen을 통해 Crystal Ninja는 강의 제작 시간을 획기적으로 단축했습니다.

“예전에는 편집에 이틀 정도 걸리던 1시간짜리 강의를 이제는 촬영하는 데 걸리던 시간보다 더 짧은 시간 안에 끝낼 수 있어요.”라고 켈리가 말했습니다. “정말 빠르고 매끄럽죠.”

그 효율성 덕분에 그녀는 운영상의 문제보다 창의성에 집중하고 제공 범위를 확장할 수 있게 되었습니다. “그 덕에 우리 강의에 더 많은 정보를 추가할 시간을 더 확보할 수 있어요.”

HeyGen은 재정적인 장벽도 없애 주었습니다. Kellie는 전문 스튜디오를 깊이 존중하지만, 그녀가 만들어야 하는 방대한 분량의 콘텐츠를 생각하면 그 비용은 지속 가능하지 않았습니다.

“만들어야 할 영상이 너무 많아요.” 켈리가 말했다. “매번 5천이나 1만 달러를 쓸 수는 없어요. HeyGen 덕분에 제 프로그램이 돌아가는 거고, 필요하다면 새벽 2시에도 할 수 있어요.”

Kellie에게 HeyGen은 단순한 도구 그 이상이 되었습니다. 그것은 그녀가 건강, 창의성, 그리고 개인 생활을 희생하지 않고도 비즈니스를 성장시킬 수 있는 방법이 되었습니다.