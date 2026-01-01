HeyGen의 ChatGPT 내장 앱을 사용하면 대화에서 바로 AI 생성 영상을 만들 수 있습니다. 자연어로 필요한 내용을 설명하면 아바타, 모션 그래픽스, B롤이 포함된 프로급 영상이 채팅 안에서 바로 제공됩니다. ChatGPT를 떠나지 않고 영상을 검토하고 편집할 수 있습니다.