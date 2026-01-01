ChatGPT에서 프롬프트하고, HeyGen으로 제작하세요.
어떤 대화든 모션 그래픽스, B롤, 비주얼 스토리텔링이 포함된 프로급 영상으로 만들어 보세요 — 편집 기술은 필요 없습니다.
사용 방법
설명하기
필요한 영상을 ChatGPT에 자연스러운 언어로 설명하세요 — 설명 영상, 피치 영상, 튜토리얼 등 무엇이든 가능합니다.
생성하기
HeyGen의 Video Agent가 아바타, 모션 그래픽스, B롤, 내레이션이 포함된 완성도 높은 영상을 자동으로 제작합니다.
다듬기
대화를 통해 반복 수정하세요. 스크립트 조정, 비주얼 교체, 톤 변경 — 모두 ChatGPT 안에서 가능합니다.
프롬프트에서 완성까지
스크립트를 영상으로
ChatGPT에서 스크립트를 작성하면, 몇 분 만에 완성된 영상을 받아보세요.
아이디어를 피치 영상으로
간단한 아이디어를 투자자나 이해관계자를 위한 세련된 피치 영상으로 만들어 보세요.
블로그를 영상으로
글로 작성된 콘텐츠를 매력적인 영상 요약본으로 변환하세요.
프레젠테이션을 영상으로
슬라이드 덱과 개요를 역동적인 영상 프레젠테이션으로 전환하세요.
프롬프트를 소셜 클립으로
프롬프트 하나로 시선을 사로잡는 소셜 미디어 영상을 생성하세요.
대화를 설명 영상으로
ChatGPT 대화를 명확한 설명 영상으로 만들어 보세요.
자주 묻는 질문
HeyGen ChatGPT 앱이란 무엇인가요?
HeyGen의 ChatGPT 내장 앱을 사용하면 대화에서 바로 AI 생성 영상을 만들 수 있습니다. 자연어로 필요한 내용을 설명하면 아바타, 모션 그래픽스, B롤이 포함된 프로급 영상이 채팅 안에서 바로 제공됩니다. ChatGPT를 떠나지 않고 영상을 검토하고 편집할 수 있습니다.
HeyGen 계정이 필요한가요?
네, 영상을 생성하려면 무료 HeyGen 계정이 필요합니다. heygen.com에서 가입할 수 있습니다.
어떤 종류의 영상을 만들 수 있나요?
설명 영상, 제품 데모, 소셜 미디어 클립, 교육 자료, 피치 영상 등 — AI 아바타, 모션 그래픽스, B롤, 내레이션이 포함된 완성도 높은 영상을 모두 제작할 수 있습니다.
HeyGen 메인 플랫폼과 어떻게 다른가요?
ChatGPT 앱은 아이디어 구상부터 영상 생성까지 ChatGPT 안에서 한 번에 진행할 수 있습니다. 고급 편집, 맞춤 브랜딩, 팀 협업이 필요하다면 heygen.com에서 HeyGen을 직접 이용하세요.
무료로 사용할 수 있나요?
ChatGPT 앱은 무료로 체험할 수 있습니다. 영상 생성 시 HeyGen 계정 크레딧이 사용됩니다. 신규 계정에는 시작할 수 있는 무료 크레딧이 제공됩니다.
프롬프트가 끝나는 곳에서 영상이 시작됩니다
ChatGPT에서 바로 프로급 영상을 제작하세요
- 편집 기술 불필요
- 프로급 품질
- 무료 체험 가능