완벽한 영상 촬영을 위한 AI 음성 클린업
지저분한 음성 녹음을 점프 컷 없이 매끄러운 영상으로 바꿔 보세요. Speech Cleanup은 음성 및 동영상 파일에서 군더더기 단어, 불필요한 침묵, 재녹음 부분, 배경 소음을 제거한 뒤, 장면을 자연스럽게 이어 붙여 모든 컷이 눈에 띄지 않게 만들어 줍니다.
AI 음성 정리 기능
업로드 시 군더더기 말과 "음" 제거
이 도구는 업로드 직후 "음", "어", "그러니까", 그 밖의 비슷한 군더더기 표현을 자동으로 감지해 제거합니다. 긴 형식의 팟캐스트, 짧은 소셜 미디어 영상, 일반적인 형식의 토킹 헤드 영상 등 거의 모든 콘텐츠에 사용할 수 있어, 한 줄도 다시 녹음하지 않고도 전달이 더 자신 있고 간결하게 들리도록 만들어 줍니다.
컷 사이의 보이지 않는 자연스러운 전환
오디오를 잘라내고 각 편집 지점에 맞춰 프레임을 다시 구성합니다. 오디오 전용 도구들은 영상에 어색한 점프 컷을 남기지만, Speech Cleanup은 컷 사이의 미세한 움직임을 자연스럽게 이어 주어 최종 결과물이 이어 붙인 mp4가 아니라 하나의 매끄럽고 연속된 촬영본처럼 보이게 합니다.
내장형 배경 소음 제거 기능
내장된 배경 소음 제거 기능이 말더듬이와 군더더기 정리를 하는 동시에 방 안의 웅웅거림, 마이크 잡음, 주변 소음을 한 번에 없애 줍니다. 한 번 업로드하고 한 번만 내보내면 되며, 별도의 오디오 향상 도구, 자막 생성기나 비디오 편집기를 따로 연결할 필요 없이 스튜디오급 사운드를 얻을 수 있습니다.
말더듬과 재촬영 복구
타임라인의 모든 클립에서 어색한 이중 반응, 다시 시작한 문장, 그리고 "다시 해볼게요" 같은 순간들을 깔끔하게 정리해 줍니다. 마음에 드는 테이크만 표시하면, 도구가 그 부분만 컷에 자연스럽게 이어 붙이고, 버릴 버전은 제거하면서도 전체 영상의 흐름은 그대로 유지합니다.
긴 침묵 및 무음 구간 제거
이 도구는 업로드된 전체 오디오에서 긴 침묵, 숨 고르기, 불필요한 공백을 자연스럽게 줄이면서도 목소리가 급해 보이거나 로봇처럼 들리지 않도록 해줍니다. 또한 남겨진 클립에는 음성 향상 처리까지 적용해, 완성된 팟캐스트나 영상이 기계적으로 편집된 느낌이 아니라 사람의 손길이 느껴지도록 만들어 줍니다.
음성 정리 활용 사례
YouTube용 팟캐스트 영상 에피소드
Record raw and ship clean. The tool turns a 90-minute video podcast recording into a publish-ready episode, removing fillers and dead air so the final cut feels tight on YouTube and Spotify without any manual editing work on the video.
YouTube 크리에이터를 위한 토킹 헤드 영상
Skip the re-shoots. Read your script naturally, let the tool remove every "um" and false start across the upload, and export a confident on-camera take you can pair with text to video for fully scripted segments.
온라인 강의 및 교육 튜토리얼
Course recordings are full of self-corrections and retakes. Clean them up in a single pass so your educational video flows lesson-to-lesson without learners spotting the edits, the cuts, or the production gaps between each take.
영업 및 제품 데모 녹화
Demo recordings rarely land on the first try, even with a script. The tool removes the hesitations and "let me show you that again" moments across the whole video, leaving a polished walkthrough you can drop into emails and decks.
소셜 미디어 쇼츠, 릴스, 틱톡 영상
Cut faster, post faster. A ten-minute raw recording becomes a sub-sixty-second short with the rambling removed and the visuals locked in sync, ready for YouTube Shorts, TikTok, and Instagram Reels without manual trimming on the timeline.
인터뷰 및 웨비나 영상 녹화본
Multi-speaker interviews are filler-word minefields with cross-talk and overlapping audio between speakers. The tool handles each speaker independently, removes stutters and dead air across both tracks, and keeps the conversation moving without choppy jump cuts.
AI 음성 정리 기능은 이렇게 작동합니다
원본 오디오나 동영상을 업로드하는 것부터 검토를 거쳐 게시 가능한 최종 클린 파일을 만들기까지, 네 단계로 모든 음성 녹음을 정리하세요.
오디오 또는 비디오 업로드
오디오 또는 동영상 파일을 업로드하세요. mp4, mov, mp3, wav 형식을 지원하며, 장편 길이까지 처리할 수 있습니다.
정리 옵션 선택
처리 전에 군더더기 말, 긴 침묵, 배경 소음, 재촬영 여부를 켜거나 끌 수 있습니다.
모든 편집 사항 검토
정리된 컷을 미리 확인하세요. 원하는 편집은 건너뛰거나 되돌릴 수 있습니다. 커밋하기 전에 AI가 모든 변경 사항을 미리 보여줍니다.
정리된 파일을 내보내기
완성된 MP4 또는 오디오 파일을 내보내세요. 다운로드하거나 공유하고, 번역 또는 업스케일 작업으로 넘기세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
AI 음성 정리는 정확히 무엇이며, 영상에서는 어떻게 작동하나요?
AI 음성 정리는 음성 녹음에서 군말, 불필요한 침묵, 말의 반복과 실수, 배경 소음을 자동으로 제거해 주는 오디오 정리 기능입니다. HeyGen은 사용자의 오디오나 비디오를 분석해 이러한 요소들을 감지하고 제거한 뒤, 컷 편집이 자연스럽게 이어지도록 화면 전환까지 다시 구성합니다.
영상에서 군더더기 말을 제거하면 눈에 띄는 점프 컷이 생기지 않나요?
아니요. 이것이 Speech Cleanup과 오디오 전용 음성 클리너 도구의 핵심적인 차이점입니다. 경쟁사들은 영상에서 군더더기 단어를 제거하면 화면이 튀어 보이지만, HeyGen은 컷 사이의 프레임을 다시 생성하여, 수십 번 편집을 해도 화자가 말하는 모습이 끊기지 않고 자연스럽게 이어지도록 만듭니다.
HeyGen Speech Cleanup은 Adobe Enhance Speech나 Cleanvoice AI와 어떻게 다른가요?
Adobe Enhance Speech는 음성 향상과 오디오 품질 개선에 초점을 맞춥니다. Cleanvoice AI는 팟캐스트에서 군더더기 말을 제거해 주는 무료 AI 음성 클리너입니다. HeyGen Speech Cleanup은 이 두 가지를 모두 수행한 뒤, 영상까지 함께 처리해 말하는 사람의 컷 편집이 화면에서 눈에 띄지 않도록 만들어 줍니다.
영상이 내보내지기 전에 각 편집본을 검토하고 승인할 수 있나요?
네. Speech Cleanup은 감지된 모든 군더더기 말, 침묵, 잡음 구간을 미리보기 창에 표시합니다. 각 항목을 건너뛰거나, 복원하거나, 수락할 수 있으며, 당신의 승인 없이 어떤 것도 삭제되지 않습니다. 덕분에 다른 정리 도구에서 흔히 발생하는 과도한 자동 트리밍을 피할 수 있습니다.
이 도구는 장편 팟캐스트나 웨비나 녹화본에도 사용할 수 있나요?
네. 이 도구는 전체 팟캐스트 에피소드, 웨비나, 인터뷰 영상 등 긴 녹화본도 한 번에 업로드해 처리할 수 있습니다. 파일을 여러 조각으로 나누지 않고 전체를 그대로 처리하므로, 편집 과정이 시작부터 내보내기까지 한곳에서 일관되게 이루어집니다.
배경 소음뿐만 아니라 군더더기 단어와 불필요한 침묵도 제거할 수 있나요?
네, 한 번에 모두 처리됩니다. 이 도구는 내장 노이즈 제거 기능과 함께 군더더기(필러) 제거, 긴 무음 구간 트리밍, 재녹음 복원 기능을 함께 사용하므로, 무료 음성 녹음을 먼저 별도의 오디오 향상 도구에 업로드할 필요가 없습니다.
클린업 후에도 제 목소리가 여전히 자연스럽고 사람처럼 들리나요?
네. 이 도구는 말하는 속도나 리듬을 인위적으로 압축하지 않고, 침묵 구간과 군더더기 말을 잘라내며, 가벼운 음성 보정으로 목소리의 선명도를 높여 줍니다. 만약 어떤 테이크가 도저히 살릴 수 없다면, 본인의 음성 클론을 활용해 AI 음성 클로닝으로 해당 대사를 다시 생성하세요.
업로드 및 내보내기 시 어떤 오디오·비디오 파일 형식을 지원하나요?
mp3, wav, mov 형식의 오디오 파일과 대부분의 일반적인 형식의 비디오를 업로드하세요. 정리된 비디오는 오디오가 포함된 상태로 내보내거나, 팟캐스트나 보이스오버용으로 깨끗한 음성 트랙만 필요하다면 오디오 파일만 별도로 내보낼 수 있습니다.
영어가 아닌 언어로 된 동영상에도 이 도구를 사용할 수 있나요?
네. 여러 언어에서 말더듬이와 침묵 구간을 감지합니다. 처리한 뒤 파일을 AI 비디오 번역기로 돌려 입 모양까지 맞춰 175개 이상의 언어로 더빙하면, 한 번 정리한 녹음이 다국어 자산이 됩니다.
이것은 다른 AI 영상 편집 도구와 어떻게 비교되나요?
다른 AI 영상 도구들은 오디오만 정리해서 점프 컷을 그대로 두거나, 텍스트를 기반으로 전체 장면을 다시 만드는 방식입니다. 이 워크플로우만이 실제 카메라 앞에서 촬영한 원본을 그대로 유지하면서, 사람 편집자처럼 깔끔하게 다듬어 주기 때문에 재촬영이나 인공적인 대체 장면이 필요하지 않습니다.
무료 체험이나 먼저 오디오를 무료로 정리해 볼 수 있는 방법이 있나요?
네. HeyGen은 무료 플랜을 제공하므로, 카드 정보 없이도 실제 파일로 먼저 녹화를 정리해 볼 수 있습니다. 유료 플랜을 사용하면 더 긴 업로드, 더 높은 품질의 내보내기, 그리고 전체 AI 비디오 생성기 워크플로를 이용할 수 있습니다.
AI 음성 정리는 실제로 영상 제작자들의 시간을 절약해 주나요?
네. Anton Voroniuk 같은 크리에이터들은 AI 동영상 편집기와 자동 정리 기능을 함께 사용해 매주 15.5시간을 절약하고 제작 비용을 40배 절감하며, 각 테이크를 일일이 수동으로 잘라내지 않습니다.