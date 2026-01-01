네. 이 도구는 말하는 속도나 리듬을 인위적으로 압축하지 않고, 침묵 구간과 군더더기 말을 잘라내며, 가벼운 음성 보정으로 목소리의 선명도를 높여 줍니다. 만약 어떤 테이크가 도저히 살릴 수 없다면, 본인의 음성 클론을 활용해 AI 음성 클로닝으로 해당 대사를 다시 생성하세요.