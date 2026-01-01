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아바타에 상품을 추가하는 방법

이 강의에서는 Avatar IV 또는 VEO 3.1을 사용해 제품 배치(프로덕트 플레이스먼트) 영상을 제작하는 방법을 배우게 됩니다. 제품 이미지, 아바타, 그리고 스크립트를 결합하면 몇 번의 클릭만으로도 고품질의 현실감 있는 영상을 만들 수 있습니다.

Product Placement 앱에 접속하기

HeyGen 대시보드에서 앱(Apps)으로 이동하세요. 추천 앱(Featured Apps) 섹션에서 Product Placement를 선택하세요.

직접 보유한 제품 이미지와 아바타 사진을 업로드하거나, HeyGen의 샘플 제품 및 아바타 라이브러리에서 선택할 수 있습니다. 최상의 결과를 위해서는 휴대폰이나 병처럼 작거나 손에 들 수 있는 제품을 사용하는 것이 좋습니다. 책상이나 테이블처럼 큰 물건은 아바타의 손에 자연스럽게 잡히도록 크기가 축소될 수 있습니다.

제품과 아바타를 선택한 후에는 ‘결합 이미지 생성(Generate Combined Images)’을 클릭하세요. 이 과정은 최대 60초 정도 소요될 수 있으며, 실행 중에도 창을 안전하게 닫을 수 있습니다. 다시 돌아오시면 결과를 확인하실 수 있습니다.

생성된 이미지를 선택하세요

결과가 준비되면 생성된 네 개의 이미지를 검토하고, 당신의 구상과 가장 잘 맞는 이미지를 선택하세요. 그런 다음 ‘다음’ 버튼을 클릭하여 계속 진행합니다.

Avatar IV로 동영상을 만들기

Avatar IV를 선택했다면, 먼저 스크립트를 추가하세요. 직접 작성할 수도 있고, ‘Surprise Me’를 클릭해 자동으로 생성할 수도 있습니다.

스크립트가 글자 수 제한을 약간 초과하더라도 동영상은 최대 180초까지 제작할 수 있습니다.

다음으로, 메시지에 잘 어울리는 목소리를 선택하세요. 직접 만든 커스텀 보이스를 사용하거나 HeyGen 보이스 라이브러리에서 선택할 수 있으며, 11 Labs나 LMNT와 같은 서드파티 도구를 연동해 더 다양한 옵션을 활용할 수도 있습니다.

제스처나 표정을 정의하기 위해 사용자 지정 모션을 추가할 수도 있습니다. 미소 짓기, 손 흔들기, 놀란 표정 짓기와 같은 동작을 설명하면, 생성된 제안 중에서 선택할 수 있습니다. 필요하다면 새 모션 옵션을 보기 위해 새로고침 아이콘을 사용하세요.

모든 준비가 완료되면 해상도(720p 또는 1080p)를 선택하고 ‘Generate Video’를 클릭하세요.

VEO 3.1로 동영상을 만들어 보세요

VEO 3.1을 선택하면 최대 8개의 장면으로 구성된 멀티 씬 영상을 만들 수 있으며, 각 장면은 최대 8초까지 설정할 수 있습니다.

각 장면마다 고유한 대사, 제스처, 그리고 설명을 넣을 수 있어 세밀한 창작 통제가 가능합니다. 스크립트를 추가하고, 원하는 동작을 설명한 뒤, 목소리를 선택하세요.

자동 동기화를 위해 ‘영상과 일치하는 음성 생성(Generate Voice to Match Video)’ 기능을 활성화하거나, 직접 만든 커스텀 보이스, HeyGen 보이스 라이브러리, 또는 11 Labs나 LMNT와 같은 지원되는 서드파티 연동 서비스에서 음성을 수동으로 선택할 수 있습니다.

준비가 되면 ‘Generate Video’를 클릭하세요. 각 장면은 크레딧을 소모하며, 화면 하단의 카운터에서 현재 요금제 기준으로 생성할 수 있는 장면 수를 확인할 수 있습니다.

당신은 이제 자연스러운 대사, 풍부한 제스처, 그리고 매끄러운 아바타 애니메이션이 어우러진 완전 대본·완전 연출형 PPL 영상을 막 만들어냈습니다.