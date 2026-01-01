Home Accademia Avatar Come aggiungere prodotti al tuo avatar

In questa lezione imparerai a creare un video di product placement utilizzando Avatar IV o VEO 3.1. Combinando l’immagine di un prodotto, un avatar e uno script, potrai realizzare video realistici di alta qualità in pochi clic.

Accedi all'app Product Placement

Dal tuo dashboard di HeyGen, vai su App. Nella sezione App in evidenza, seleziona Product Placement.

Puoi caricare l’immagine del tuo prodotto e la foto del tuo avatar, oppure scegliere dalla libreria di esempio di prodotti e avatar di HeyGen. Per risultati ottimali, utilizza un prodotto piccolo o che possa essere tenuto in mano, come un telefono o una bottiglia. Gli oggetti più grandi, come scrivanie o tavoli, potrebbero essere ridimensionati in modo che si adattino naturalmente alla mano dell’avatar.

Dopo aver selezionato il tuo prodotto e il tuo avatar, fai clic su Generate Combined Images. Questo processo può richiedere fino a 60 secondi e puoi tranquillamente chiudere la finestra mentre è in esecuzione. I risultati saranno disponibili al tuo ritorno.

Seleziona un'immagine generata

Quando i risultati sono pronti, esamina le quattro immagini generate e seleziona quella che meglio corrisponde alla tua idea. Quindi fai clic su Avanti per continuare.

Crea un video con Avatar IV

Se scegli Avatar IV, inizia aggiungendo il tuo copione. Puoi scriverne uno tuo oppure cliccare su Surprise Me per generarne uno automaticamente.

Il tuo video può durare fino a 180 secondi, anche se il tuo copione supera leggermente il limite di caratteri.

Successivamente, scegli una voce che si adatti al tuo messaggio. Puoi usare le tue voci personalizzate, selezionare dalla libreria di voci HeyGen oppure integrare strumenti di terze parti come 11 Labs o LMNT per ulteriori opzioni.

Puoi anche aggiungere movimenti personalizzati per definire gesti o espressioni facciali. Descrivi azioni come sorridere, salutare con la mano o mostrare sorpresa, quindi seleziona una delle opzioni suggerite generate. Usa l’icona di aggiornamento per visualizzare nuove opzioni di movimento, se necessario.

Quando tutto è pronto, scegli la risoluzione, 720p o 1080p, e fai clic su Genera video.

Crea un video con VEO 3.1

Se scegli VEO 3.1, puoi creare video multi‑scena con un massimo di otto scene, ciascuna della durata massima di otto secondi.

Ogni scena può avere il proprio dialogo, i propri gesti e la propria descrizione, offrendoti un controllo creativo dettagliato. Aggiungi i tuoi copioni, descrivi le azioni che desideri e scegli una voce.

Puoi abilitare Genera voce in base al video per la sincronizzazione automatica oppure selezionare manualmente una voce tra le tue voci personalizzate, la libreria di voci HeyGen o le integrazioni di terze parti supportate come 11 Labs o LMNT.

Quando sei pronto, fai clic su Genera video. Ogni scena consuma crediti e vedrai un contatore in basso che indica quante scene puoi generare in base al tuo piano.

Hai appena creato un video di product placement completamente sceneggiato e diretto, con dialoghi naturali, gesti espressivi e un’animazione dell’avatar perfettamente fluida.