Come usare Faceswap

Face Swap è il flusso di lavoro semplificato di HeyGen per la personalizzazione degli avatar. Invece di creare un avatar da zero, puoi prendere un avatar esistente e sostituirne il volto usando una singola foto.

Scegliendo un avatar di base e caricando un’immagine chiara e frontale, HeyGen genera una nuova versione in pochi secondi e la salva direttamente nella tua raccolta di Avatar. L’avatar aggiornato è subito pronto per essere utilizzato in qualsiasi progetto.

Accedi a Face Swap

Per iniziare, apri App, fai clic su Vedi tutto e seleziona Face Swap.

Cerca l’avatar che vuoi aggiornare e scegli il Look con cui desideri lavorare.

Cambia il volto del tuo avatar

Dopo aver selezionato il tuo avatar di base, carica una foto chiara e frontale del volto che desideri applicare.

Fai clic su Anteprima avatar per vedere come appare la trasformazione. Se sei soddisfatto del risultato, salvalo. In caso contrario, puoi tornare indietro e caricare un’altra immagine o modificare la tua selezione.

Una volta salvato, il risultato del Face Swap viene aggiunto automaticamente come nuovo Look all’avatar che hai selezionato. È subito disponibile per l’uso in qualsiasi progetto video su HeyGen.