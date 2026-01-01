Home Accademia Kit del brand Come creare il tuo kit del brand

Come creare il tuo kit del brand

La coerenza è uno degli aspetti più importanti per costruire un brand riconoscibile. Il Brand Kit in HeyGen rende questo semplice mantenendo tutti i tuoi asset visivi, loghi, font, colori e contenuti multimediali in un unico posto. Invece di ricreare il tuo brand ogni volta che inizi un progetto, tu e il tuo team potete attingere direttamente dal kit, assicurandovi che ogni video abbia un aspetto e una sensazione in linea con la vostra identità.

Crea un kit del marchio

Dalla homepage di HeyGen, vai alla scheda Brand Kit nel pannello di sinistra e fai clic su New Brand Kit.

Puoi caricare l’URL del tuo sito web e HeyGen genererà automaticamente un brand kit basato sul tuo sito. Se preferisci avere più controllo, puoi creare il tuo brand kit manualmente caricando e configurando singolarmente loghi, colori, immagini, font e video.

Aggiungi e gestisci le risorse del brand

Aggiungere asset è semplice. Puoi trascinare e rilasciare i file direttamente nel brand kit oppure caricarli dal tuo dispositivo. Loghi, immagini, video e font sono tutti archiviati in un unico posto e subito pronti all’uso.

Per aggiungere i colori del brand, fai clic sull’icona con il segno più nella sezione Colori. Puoi scegliere un colore usando il selettore oppure inserire un codice esadecimale preciso per abbinarlo esattamente al tuo brand.

Usa il tuo kit del brand in AI Studio

Una volta creato il tuo kit del brand, sarà disponibile direttamente all'interno di AI Studio. Quando lavori a un video, il tuo kit del brand è sempre accessibile, rendendo semplice applicare loghi, colori, font e contenuti multimediali in modo coerente tra le varie scene.

I kit del brand trasformano il branding in un processo automatico invece che ripetitivo, permettendoti di concentrarti maggiormente sui tuoi contenuti.

Applica il branding ai tuoi video

Quando apri un progetto in AI Studio, il tuo kit del brand è automaticamente disponibile. Puoi applicare i colori del brand agli sfondi e ai testi, aggiungere loghi, usare elementi visivi con il tuo marchio e mantenere una tipografia coerente in tutto il video.

Qualsiasi aggiornamento apporti al tuo kit del brand verrà applicato ai progetti futuri, assicurando che la tua identità resti sempre allineata man mano che si evolve.