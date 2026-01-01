Home Accademia Kit del brand Come creare il glossario del tuo brand

La coerenza del brand non riguarda solo l’aspetto dei tuoi contenuti, ma anche il modo in cui suonano. Il Glossario del Brand garantisce che nomi, espressioni e termini tecnici vengano pronunciati e tradotti sempre come desideri. Definendo regole per la pronuncia e la traduzione, i tuoi video rimangono accurati e coerenti con il brand per tutti i creator, in tutte le lingue e per ogni tipo di pubblico.

Cosa fa Brand Glossary

Brand Glossary ti permette di controllare le regole di pronuncia e traduzione, così i termini importanti vengono gestiti correttamente ogni volta. Queste regole vengono applicate automaticamente durante la traduzione e la narrazione dei video, contribuendo a evitare incoerenze o errori di pronuncia.

Puoi creare le regole del glossario manualmente oppure caricarle in blocco utilizzando un file CSV.

Crea manualmente le regole del glossario

Dalla navigazione a sinistra, fai clic su Brand per aprire il Brand Hub, quindi seleziona la scheda Brand Glossary. Fai clic su Add New Brand Glossary.

Vedrai due opzioni: caricare un file CSV oppure aggiungere i termini manualmente. Per aggiungere termini manualmente, fai clic su Aggiungi nuovo. Inserisci la parola o la frase originale, quindi specifica come deve essere pronunciata o tradotta. Se necessario, puoi includere anche la trascrizione fonetica.

Una volta salvate, queste regole vengono applicate automaticamente ogni volta che il tuo video viene tradotto nella lingua corrispondente. Puoi modificare o eliminare i termini in qualsiasi momento, man mano che il tuo messaggio si evolve.

Carica le regole del glossario con un file CSV

Se vuoi aggiungere più termini contemporaneamente, prepara un file CSV contenente le tue parole chiave e le relative regole di pronuncia o traduzione. Fai clic su Upload CSV e segui le istruzioni per mappare le colonne, confermando quale colonna contiene i termini originali e quale contiene la pronuncia o la traduzione.

Questo metodo è ideale se il tuo team gestisce già la terminologia in fogli di calcolo o sistemi esterni.

Applica il glossario del brand in AI Studio

Una volta configurato il tuo Glossario del brand, applicarlo a un video è semplice. In AI Studio, fai clic sul pulsante Brand nell’angolo in alto a sinistra per accedere sia al tuo Brand Kit che al Glossario del brand.

Da qui puoi passare da un glossario all’altro e scegliere se applicare o rimuovere dal tuo script le regole di pronuncia e di traduzione. Quando le regole di pronuncia sono attive, le parole interessate vengono evidenziate in viola, così puoi vedere facilmente cosa viene controllato.

Puoi anche aggiungere nuove regole di pronuncia direttamente mentre modifichi il tuo script. Qualsiasi nuovo elemento viene salvato automaticamente nel Brand Glossary attivo.

Utilizza il Glossario del Brand per le traduzioni

Il Brand Glossary diventa particolarmente potente quando si traducono i video. Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di creare un glossario separato per ogni lingua di destinazione, poiché le regole di traduzione spesso variano da una lingua all’altra.

Esistono due principali tipi di regole di traduzione. "Traduzione forzata" ti permette di definire esattamente come deve essere tradotto un termine, ad esempio convertendo sempre "intelligenza artificiale" in "AI". "Non tradurre" blocca le parole in modo che non vengano mai modificate, il che è ideale per nomi di marca, nomi di prodotto o marchi registrati.