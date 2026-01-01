HeyGen adalah platform pembuatan video berbasis AI yang memungkinkan pengguna membuat video berkualitas tinggi secara instan dan efisien dalam skala besar, dalam lebih dari 170 bahasa dan dialek. Baik Anda membuat konten untuk pemasaran, pelatihan, e-learning, maupun penjualan, HeyGen menjadikan proses produksi video cepat, mudah dikembangkan, dan mudah diakses.
HeyGen didirikan dengan keyakinan sederhana: pembuatan video harus mudah dan dapat diakses semua orang. Produksi video tradisional terlalu mahal, lambat, dan terasa menakutkan. Pendiri kami, Joshua Xu, menyadari bahwa dengan menghilangkan kebutuhan kamera melalui AI, kreativitas bisa terbuka untuk semua orang. Kini, hanya dengan sebuah naskah, siapa pun dapat menghasilkan video berkualitas tinggi tanpa proses syuting, editing, atau hambatan anggaran.
Mitra Anda dalam pembuatan video AI
Platform video AI HeyGen dirancang untuk memenuhi kebutuhan penceritaan modern dalam skala besar. Mulai dari pembuatan video berbasis avatar hingga interaktivitas real-time, penerjemahan, dan personalisasi, setiap produk dibuat untuk membantu Anda menjangkau audiens dengan cepat, tepat, dan mudah.
Tidak lagi menggunakan alat video AI yang terpisah-pisah
Rangkaian produk AI mutakhir HeyGen menghadirkan semua yang Anda butuhkan dalam satu tempat untuk pengalaman pengguna yang lebih efisien. Dirancang untuk skala dan penceritaan, HeyGen menghilangkan kerumitan penggunaan berbagai alat terpisah sekaligus secara mulus memenuhi standar kualitas tak kasatmata yang diharapkan audiens Anda. Ini adalah alternatif yang kuat dan intuitif yang menetapkan standar baru tentang apa yang bisa dilakukan video berbasis AI.
Satu platform, tanpa batasan use case
Pemasaran
HeyGen memberi para pemasar kebebasan untuk membuat video berkualitas profesional sesuai permintaan. Hanya dengan sebuah naskah dan beberapa klik, Anda dapat mengubah berbagai aset—mulai dari PDF, blog, hingga slide deck—menjadi konten video yang menarik dan selaras dengan brand kapan saja, tanpa menguras anggaran.
Pembelajaran & Pengembangan
HeyGen memberdayakan tim untuk menciptakan pengalaman pelatihan yang disesuaikan, mulai dari kepatuhan hingga pengembangan karyawan dan peningkatan keterampilan berkelanjutan. Platform video AI kami memudahkan Anda menskalakan pembelajaran yang berdampak tanpa mengorbankan kualitas atau kecepatan.
Penjualan
HeyGen memungkinkan tim penjualan melakukan outreach yang dipersonalisasi dalam skala besar, mulai dari prospek awal hingga tindak lanjut dan demo produk. Platform video AI kami membantu para sales menonjol di kotak masuk yang penuh, mempercepat siklus deal, dan membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat.
Use the HeyGen API to seamlessly integrate AI video generation into your workflows
API bayar sesuai pemakaian untuk membuat video dengan Video Agent, menerjemahkan video dengan Video Translation, membuat suara dengan model Text-to-Speech, dan mempercepat alur kerja Anda dengan membuat avatar, menghasilkan video melalui Studio API, serta membangun template
FAQ
Apa itu HeyGen?
HeyGen adalah platform pembuatan video berbasis AI yang memungkinkan Anda secara instan menghasilkan video berkualitas tinggi dalam skala besar. Tidak memerlukan kamera, kru, atau pengalaman mengedit. Platform ini mendukung lebih dari 170 bahasa dan dialek, dan dirancang untuk berbagai kebutuhan seperti pemasaran, pembelajaran dan pengembangan, penjualan, dan lainnya.
Apa yang membedakan HeyGen dari alat video AI lainnya?
HeyGen adalah platform serba ada yang menggabungkan penulisan naskah, avatar, pengeditan, dan lokalisasi dalam satu alur kerja yang mulus. Berbeda dengan alat yang terpisah-pisah atau platform dengan kurva belajar yang rumit, HeyGen intuitif, cepat, dan dirancang untuk konten berkualitas profesional yang dapat berkembang sesuai kebutuhan Anda.
Apakah saya perlu pengalaman produksi video untuk menggunakan HeyGen?
Sama sekali tidak. Antarmuka HeyGen yang ramah pengguna memudahkan siapa saja untuk membuat video yang rapi dan profesional hanya dalam beberapa klik.
Bisakah saya membuat avatar kustom dengan HeyGen?
Ya. Anda dapat memilih dari perpustakaan avatar realistis yang sangat beragam atau membuat juru bicara digital Anda sendiri yang sesuai dengan brand Anda. Anda akan memiliki kontrol penuh atas nada suara, gestur, dan gaya penyampaian.
Bagaimana cara kerja penerjemahan video di HeyGen?
Dengan fitur terjemahan video bawaan HeyGen, Anda dapat menerjemahkan konten ke lebih dari 170 bahasa dan dialek dengan dubbing yang realistis, sinkronisasi bibir yang akurat, dan naskah yang dapat diedit. Ini adalah cara yang hemat biaya untuk melakukan lokalisasi video tanpa perlu rekaman ulang atau menyewa pengisi suara.
Apa itu video personalisasi, dan bagaimana cara saya menggunakannya?
Video personalisasi memungkinkan Anda membuat video unik untuk setiap pemirsa dengan menggunakan data CRM atau variabel lain, seperti nama, perusahaan, atau lokasi. Ini adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan keterlibatan dalam pemasaran, outreach, onboarding, dan keberhasilan pelanggan.
Apa itu avatar interaktif?
Avatar interaktif adalah presenter virtual bertenaga AI yang dapat berinteraksi dengan pemirsa secara real time. Mereka dapat menjawab pertanyaan, memandu pengguna, atau menyajikan konten dinamis dengan terhubung ke skrip atau basis pengetahuan, sehingga mengubah konten statis menjadi pengalaman dua arah.
Perusahaan seperti apa yang menggunakan HeyGen?
Lebih dari 85.000 perusahaan—mulai dari startup hingga brand enterprise—menggunakan HeyGen di berbagai divisi termasuk marketing, L&D, customer support, dan sales. Pengguna ternama mencakup OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy, dan lainnya.
Berapa banyak waktu dan biaya yang bisa saya hemat dengan HeyGen?
Rata-rata, pengguna melaporkan pengurangan waktu pascaproduksi sebesar 50%, menghemat 3 jam per video, dan menurunkan biaya penerjemahan hingga 80%. Gunakan kalkulator ROI kami untuk memperkirakan potensi penghematan tim Anda.
Bisakah saya mengintegrasikan HeyGen dengan alat yang sudah saya gunakan?
Ya. HeyGen menawarkan integrasi dengan platform populer, CRM, dan sistem pembelajaran untuk membantu Anda menyederhanakan alur kerja dan mempersonalisasi konten dalam skala besar.