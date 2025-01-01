Permudah berbagi pengetahuan dengan video tutorial

Instruksi visual lebih mudah diikuti, namun produksi video tutorial sering kali lambat dan mahal. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video tutorial profesional, panduan langkah demi langkah, dan cara menggunakan HeyGen untuk video tutorial dalam hitungan menit tanpa memerlukan tim produksi. Latih karyawan, berikan orientasi kepada pelanggan, atau bagikan pengetahuan dengan audiens global.

Manfaat dan nilai

Buat video tutorial lebih cepat, tidak memerlukan keahlian video

Make complex instructions and products easy to follow

People learn better with video. HeyGen helps you create how-to videos in minutes with HeyGen by turning text-heavy instructions into clear, engaging step-by-step tutorial videos so your audience can see and understand exactly what to do, whether it’s a how-to demonstration, an onboarding guide, or a troubleshooting walkthrough.

Create professional videos without a production team

You don’t need expensive video equipment or editing skills to make great how-to content. With HeyGen’s AI avatars, voiceovers, and easy templates, you can learn how to create and edit videos in HeyGen to produce polished. You can even upload a PDF or deck and turn it into a video in just a few clicks.

Scale training and support across any audience

Need to train teams in multiple locations? Support global viewers? HeyGen lets you translate and localize your videos instantly, so your tutorial video content is accessible to everyone, no matter where they are or what language they speak.

Temukan cara bisnis meningkatkan konten tutorial

Pyne

See how Pyne uses HeyGen to revolutionize in-product onboarding.

Cara membuat video tutorial dengan HeyGen

  1. Buka HeyGen

Masuk ke HeyGen dan mulai buat video tutorial berkualitas profesional dalam hitungan menit—tanpa perlu pengalaman mengedit video atau tim produksi.

  1. Pilih sebuah templat atau mulai dari awal
  1. Tambahkan skrip Anda dan pilih avatar
  1. Sesuaikan video tutorial Anda
  1. Berkreasilah dengan lebih banyak elemen desain
  1. Kirimkan video Anda

FAQ

Apa itu video tutorial dan mengapa saya harus membuatnya?

Video tutorial adalah panduan langkah demi langkah yang menjelaskan secara visual cara menyelesaikan sebuah tugas, menggunakan produk, atau mengikuti praktik terbaik. Video lebih menarik dan lebih mudah diikuti daripada panduan berbasis teks, menjadikannya alat yang efektif untuk pelatihan, orientasi, dan edukasi pelanggan.

Bagaimana cara membuat video tutorial tanpa pengalaman mengedit video?

HeyGen memudahkan pembuatan video tutorial profesional tanpa perlu keahlian mengedit. Cukup pilih sebuah templat, tambahkan skrip Anda, pilih avatar AI, dan sesuaikan video Anda dengan visual. HeyGen akan mengurus sisanya—tidak memerlukan tim produksi.

Bisakah saya menggunakan HeyGen untuk membuat video pelatihan bagi karyawan?

Ya! HeyGen sangat cocok untuk membuat video pelatihan internal, panduan orientasi, dan konten instruksional untuk karyawan. Dengan avatar AI dan template yang mudah digunakan, Anda dapat menyamakan materi pelatihan di seluruh tim dan lokasi.

Bisakah saya menggunakan HeyGen untuk membuat video dukungan pelanggan?

Tentu saja. Banyak perusahaan menggunakan HeyGen untuk membuat video FAQ, panduan pemecahan masalah, dan panduan produk untuk mengurangi tiket dukungan dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Bisakah saya menyesuaikan video tutorial saya agar sesuai dengan merek saya?

Ya! HeyGen memungkinkan Anda untuk menambahkan warna merek, font, logo, dan visual kustom Anda agar video tutorial Anda selaras dengan branding perusahaan Anda.

Berapa lama durasi video tutorial sebaiknya?

Panjang ideal tergantung pada topiknya, namun video tutorial cara melakukan sesuatu yang paling efektif biasanya berdurasi 1-3 menit untuk tutorial singkat dan 5-10 menit untuk pelatihan yang lebih mendalam. HeyGen memudahkan pembuatan konten yang ringkas dan menarik yang dapat mempertahankan perhatian penonton.

Bisakah saya menerjemahkan dan menyesuaikan video tutorial saya untuk berbagai audiens?

Ya! HeyGen menawarkan terjemahan berdaya AI dan kloning suara, memungkinkan Anda untuk membuat video tutorial multibahasa tanpa waktu produksi tambahan. Ini sangat cocok untuk tim global dan pelanggan internasional.

Industri apa yang menggunakan HeyGen untuk video tutorial?

HeyGen digunakan lintas industri termasuk SaaS, e-learning, dukungan pelanggan, kesehatan, manufaktur, HR, dan pemasaran untuk menciptakan video pelatihan dan instruksional yang menarik dan dapat diperluas.

Di mana saya bisa membagikan video tutorial saya?

Video HeyGen dapat dibagikan melalui situs web perusahaan, pusat bantuan, YouTube, LinkedIn, portal pelatihan internal, kampanye email, dan media sosial untuk memaksimalkan jangkauan dan keterlibatan.

Seberapa cepat saya bisa membuat video tutorial dengan HeyGen?

Anda dapat membuat video tutorial yang terlihat profesional dalam hitungan menit, bukan jam. Avatar AI dan template dari HeyGen menghilangkan kebutuhan akan pengambilan video dan penyuntingan yang memakan waktu lama, memungkinkan Anda untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi lebih cepat daripada metode tradisional.

