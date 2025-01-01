Dalam hal kampanye iklan, kecepatan dan kualitas bisa menjadi pembeda antara sukses dan peluang yang terlewat. Dengan HeyGen, para pemasar dapat membuat iklan profesional dan menarik untuk berbagai platform dalam sebagian kecil dari waktu yang biasanya. Pelajari lebih lanjut tentang cara membuat iklan yang efektif menggunakan HeyGen. Tingkatkan konten berdampak tinggi tanpa menguras anggaran atau melelahkan tim Anda. Tingkatkan konten berdampak tinggi tanpa menguras anggaran atau melelahkan tim Anda.
Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.
Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.
Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.
Discover how trivago saves 3-4 months and localizes ads for 30 markets.
Discover how Tomorrow.io scales personalized video content.
See how Ogilvy uses HeyGen to create personalized ads that sing.
"Kami telah melakukan pengujian dengan platform video personalisasi lainnya, dan HeyGen merupakan yang terbaik dari segi kualitas. Kami bersikap transparan dengan tim mereka sejak awal karena lingkungan yang penuh risiko dan imbalan tinggi saat mencoba ini untuk pertama kalinya, dan risikonya memang sepadan."
Kelly Peters
Wakil Presiden Pemasaran di Tomorrow.io
Cara membuat iklan video dengan HeyGen
Masuk ke HeyGen dan mulai membuat iklan yang menarik dengan AI hanya dalam beberapa menit. Anda juga dapat menghasilkan iklan video dari sebuah tautan menggunakan URL-ke-Video.
HeyGen adalah platform pembuatan video yang ditenagai AI yang memudahkan pembuatan iklan profesional. Ini membantu pemasar untuk cepat memproduksi iklan video untuk media sosial, display, atau retargeting—tanpa produksi yang mahal atau waktu tunggu yang lama.
Dengan menggantikan alur kerja produksi tradisional dengan AI. Anda dapat memilih templat, memasukkan skrip Anda, elemen merek, dan avatar AI yang tampak nyata untuk menghasilkan iklan akhir dalam hitungan menit daripada hari atau minggu.
Tentu saja! HeyGen mendukung pembuatan iklan untuk Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, dan lainnya. Sesuaikan rasio aspek dan durasi untuk cocok dengan spesifikasi masing-masing kanal.
Anda dapat menyesuaikan pesan, visual, atau voiceover setiap iklan untuk berbagai audiens atau bahasa, membuatnya ideal untuk retargeting, pelokalan, atau kampanye ABM.
Ya. Alat terjemahan HeyGen memungkinkan Anda untuk membuat iklan dalam lebih dari 170 bahasa dan dialek, dengan sinkronisasi bibir yang akurat untuk voiceover yang realistis. Ini sangat ideal untuk kampanye global yang perlu menjaga keaslian di berbagai wilayah.
Tidak. Antarmuka yang ramah pengguna dan editor seret dan lepas dari HeyGen membuat pengeditan lanjutan dapat diakses oleh siapa saja, tanpa memandang pengalaman.
HeyGen menghilangkan kebutuhan akan tim produksi penuh, pemotretan yang mahal, dan pasca-produksi yang canggih. Pendekatan yang didorong oleh AI secara drastis menurunkan biaya pembuatan iklan berkualitas tinggi secara in-house.
Anda dapat dengan cepat memperbarui atau melokalisasi konten iklan lama, menyesuaikan format untuk berbagai platform, memasukkan branding baru, atau mengganti pesan, sehingga efektif mendaur ulang video yang ada untuk kampanye baru. Ini memaksimalkan nilai konten Anda sambil menghemat waktu.
HeyGen menonjol dengan avatar AI yang tampak nyata, kemampuan lokalisisasi yang canggih, dan proses pembuatan video yang efisien. Ini dibangun untuk pemasar yang perlu membuat konten berkualitas tinggi dan skalabel dengan cepat, menjadikannya ideal untuk kampanye iklan modern.
HeyGen mempermudah kampanye iklan global dengan menyediakan fitur terjemahan, lokalisisasi, dan personalisasi dalam satu platform. Anda dapat dengan cepat membuat iklan untuk berbagai wilayah, memastikan konsistensi dan keaslian di berbagai pasar tanpa kompleksitas tambahan.
Memulai itu mudah. Daftar untuk mendapatkan akun gratis, jelajahi template dan fitur platform, dan buat iklan pertama Anda hanya dalam beberapa menit. Alat intuitif HeyGen membuatnya sederhana untuk menghasilkan iklan yang menarik, baik Anda menjalankan kampanye lokal atau meluncurkan secara global.
Ya! HeyGen dirancang untuk membantu tim dari berbagai ukuran menciptakan iklan yang berdampak tanpa memerlukan anggaran besar atau sumber daya yang luas. Harga yang terjangkau dan alat penghemat waktu membuatnya sempurna bagi tim pemasaran yang ramping yang ingin memaksimalkan hasil mereka.
HeyGen dengan mudah dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja yang sudah ada. Setelah Anda membuat video, Anda dapat mengunduh dan mengunggahnya ke platform iklan, CRM, atau alat manajemen konten pilihan Anda untuk distribusi yang lancar.
HeyGen sangat serbaguna dan mendukung berbagai jenis iklan, termasuk iklan media sosial, video retargeting, iklan penjelas, dan kampanye lokal. Alat-alatnya dirancang untuk membantu Anda menghasilkan konten yang menonjol dan menghasilkan hasil.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.