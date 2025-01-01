"Kami telah melakukan pengujian dengan platform video personalisasi lainnya, dan HeyGen merupakan yang terbaik dari segi kualitas. Kami bersikap transparan dengan tim mereka sejak awal karena lingkungan yang penuh risiko dan imbalan tinggi saat mencoba ini untuk pertama kalinya, dan risikonya memang sepadan."

Kelly Peters

Wakil Presiden Pemasaran di Tomorrow.io