Audiens media sosial Anda menggulir dengan cepat. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video AI yang menarik perhatian untuk Instagram, LinkedIn, TikTok, dan lainnya. Baik Anda sedang meluncurkan kampanye, mempromosikan produk, atau berhubungan dengan pengikut Anda, buatlah kesan dengan video yang menghentikan pengguliran yang cepat, dapat diperluas, dan hemat biaya.
Stop dealing with long production cycles and creative bottlenecks. Produce professional-grade videos on demand with HeyGen. Pick a ready-made template, customize your message, and publish - no advanced editing skills are required.
Creating high-quality social media content doesn’t have to break the bank. Streamline every step of the creation process, cutting out expensive agencies or extra in-house resources. The result? Polished, engaging videos at a fraction of the cost.
Reaching a global audience is easier than ever with HeyGen’s translation and localization tools. Produce content in over 170 languages and dialects with realistic lip-syncing and AI voiceovers, ensuring your message resonates with audiences everywhere.
Discover how Equity Trust creates 12 videos an hour with AI.
Learn how AGM expands social media reach with 10+ languages in hours.
See how Reply.io gained 50k followers and 5.7m views on TikTok.
“HeyGen sangat membantu bagi kami, terutama karena ini adalah wilayah baru bagi semua yang terlibat. Kami tidak memiliki video viral sampai kami mulai menggunakan HeyGen. Ketika kami mulai menggunakannya, semuanya berubah. Jumlah pengikut kami meningkat, dan audiens kami menjadi jauh lebih terlibat dengan konten yang kami sajikan.”
Anastasiia Nak
Operator GTM di Reply.io
Cara membuat video media sosial dengan HeyGen
Masuk ke HeyGen, editor video media sosial berbasis AI Anda untuk hasil cepat dan berkualitas profesional.
HeyGen adalah platform pembuatan video AI dan editor video media sosial yang membantu pemasar menghasilkan konten berkualitas tinggi, menarik, dengan cepat dan terjangkau. Baik Anda membutuhkan video personalisasi, klip lokal, atau visual yang sesuai dengan merek, HeyGen mempermudah seluruh proses produksi.
Dengan editor video media sosial HeyGen, Anda dapat menghasilkan video berkualitas profesional dalam hitungan menit. Lupakan pengambilan video tradisional dan berjam-jam mengedit—pilih template, sesuaikan, dan bagikan.
Tentu saja! Editor video media sosial yang ditenagai AI kami memiliki fitur terjemahan dan lokalizasi canggih, sehingga Anda dapat membuat video dalam lebih dari 10 bahasa. Sinkronisasi bibir yang realistis dan kloning suara membantu menjaga keaslian.
Editor video media sosial kami sangat cocok untuk pembaruan produk, konten edukatif, kampanye promosi, pesan personal, dan lainnya. Gunakan kembali konten Anda di TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube—di mana pun audiens Anda berada.
Tentu saja! Editor video media sosial kami dibuat untuk tim yang efisien, menghilangkan kebutuhan akan sumber daya produksi yang mahal. Mulai dengan cepat menggunakan template yang mudah digunakan dan alat pengeditan yang cepat.
HeyGen menonjol dengan avatar AI yang tampak nyata, lokalisisasi yang kuat, dan antarmuka editor video media sosial yang mudah digunakan. Video Anda terlihat canggih dan profesional tanpa biaya yang mahal.
Konten yang dibuat menggunakan editor video media sosial kami dirancang khusus untuk menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan. Mulai dari elemen-elemen personalisasi hingga visual yang memukau, Anda akan melihat peningkatan metrik dalam waktu singkat.
Sama sekali tidak. Editor video media sosial kami sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan pengalaman mengedit sebelumnya. Cukup masuk, pilih templat, dan mulai membuat.
Ya, editor video media sosial kami mempermudah penggunaan kembali konten yang ada—mengubah rekaman lama menjadi video baru yang berdampak tinggi untuk berbagai platform dan audiens.
Memulainya sangat mudah. Daftar untuk mendapatkan akun gratis, jelajahi editor video media sosial kami, dan mulailah membuat video pertama Anda dalam beberapa menit. Alat intuitif HeyGen membantu Anda meluncurkan strategi konten sosial Anda jauh lebih cepat.
