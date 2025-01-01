HeyGen adalah platform pembuatan video yang didukung AI yang memungkinkan tim penjualan dan pendapatan untuk membuat presentasi penjualan yang menarik dan demo yang selalu tersedia dalam hitungan menit. Daripada mengulangi pitch yang sama di setiap panggilan, perwakilan penjualan dapat mengirimkan presentasi video berkualitas tinggi terlebih dahulu, sehingga calon pelanggan sudah mendapat informasi sebelum mereka bertemu.