Demo penjualan tidak seharusnya terasa seperti tugas yang membosankan bagi Anda atau pembeli Anda. Standarisasi presentasi Anda, pastikan konsistensi di antara perwakilan, dan tarik perhatian calon pembeli dengan demo video yang selalu tersedia. HeyGen memungkinkan Anda untuk membuat presentasi penjualan yang skalabel dan berdampak tinggi yang mendidik pembeli dan mendorong kesepakatan maju sebelum Anda bahkan melakukan panggilan.
Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.
Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.
Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.
To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.
Cara
membuat presentasi penjualan dengan HeyGen
Mulai membuat presentasi penjualan dan demo video yang berdampak tinggi dalam hitungan menit—tanpa memerlukan tim produksi video atau keahlian mengedit.
HeyGen adalah platform pembuatan video yang didukung AI yang memungkinkan tim penjualan dan pendapatan untuk membuat presentasi penjualan yang menarik dan demo yang selalu tersedia dalam hitungan menit. Daripada mengulangi pitch yang sama di setiap panggilan, perwakilan penjualan dapat mengirimkan presentasi video berkualitas tinggi terlebih dahulu, sehingga calon pelanggan sudah mendapat informasi sebelum mereka bertemu.
HeyGen membantu menstandarisasi dan meningkatkan skala presentasi penjualan Anda dengan mengubah pitch dan demo menjadi video profesional. Hal ini memungkinkan tim penjualan Anda untuk:
HeyGen sangat ideal untuk membuat:
HeyGen memungkinkan perwakilan untuk membuat presentasi video yang disesuaikan dan terasa pribadi—tanpa perlu merekam ulang setiap saat. Perwakilan dapat dengan cepat menyesuaikan pesan, mengganti visual, atau menerjemahkan video ke dalam berbagai bahasa untuk memenuhi kebutuhan setiap calon klien.
Ya! HeyGen memungkinkan Anda untuk menyesuaikan video dengan warna merek, font, logo, dan visual Anda sehingga setiap presentasi penjualan selaras dengan identitas perusahaan Anda.
Video HeyGen dapat disematkan dalam email, dibagikan di LinkedIn, ditambahkan ke platform CRM, atau dikirim melalui tautan langsung. Ini memastikan presentasi Anda sampai ke calon pelanggan sebelum panggilan penjualan, sehingga mereka datang dengan informasi yang cukup dan siap untuk melanjutkan.
Tentu saja. HeyGen menawarkan terjemahan dan sinkronisasi bibir yang didukung AI, memungkinkan Anda untuk segera membuat video penjualan dalam berbagai bahasa—tanpa perlu pengambilan gambar ulang atau menyewa penerjemah.
Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video penjualan berkualitas tinggi yang sepenuhnya diproduksi dalam hitungan menit. Cukup pilih sebuah templat, tambahkan skrip Anda, pilih avatar AI, dan sesuaikan branding Anda—tanpa perlu produksi yang mahal.
Produksi video tradisional itu mahal, memakan waktu, dan sulit untuk diperbarui. HeyGen menghilangkan kebutuhan untuk pengambilan gambar, voiceover, dan pasca-produksi, memungkinkan tim penjualan untuk dengan cepat membuat dan memperbarui presentasi video dengan biaya yang jauh lebih murah.
Memperbarui konten sangat mudah dengan HeyGen—cukup edit skrip, perbarui visual, dan buat ulang video dalam beberapa menit. Tanpa pengambilan ulang, tanpa keterlambatan, tanpa editan yang mahal.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.