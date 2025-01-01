Ubah avatar AI interaktif menjadi perwakilan penjualan yang paling efisien

Kecepatan penting dalam penjualan, tetapi tim Anda tidak bisa berada di semua tempat sekaligus. Avatar AI interaktif HeyGen berfungsi sebagai avatar penjualan AI virtual yang menjawab pertanyaan calon pelanggan, mengkualifikasi prospek, dan menjadwalkan pertemuan 24/7. Mereka membantu menyediakan pengalaman pembelian yang lebih menarik dan personal melalui situs web Anda dan panggilan Zoom, yang secara signifikan meningkatkan konversi.

Manfaat dan nilai

Percepat jalur penjualan Anda dan arahkan pelanggan pada jalur yang tepat

Personalize sales outreach at scale without adding more headcount

Every prospect desires a fast, relevant response. HeyGen’s interactive avatars, functioning as AI sales avatars, deliver personalized experiences at scale. They adjust to various buyer questions and guide customers through the sales funnel—without needing more SDRs.

Engage and qualify leads 24/7 to capture every opportunity

Timing is everything in sales, but most sales teams can’t respond immediately. HeyGen’s AI sales avatars utilize interactive avatars to act like your sales assistants. They provide instant, consistent, and personalized responses to prospect questions at any hour.

Free up your team for high-value deals

Your sales team should focus on closing deals, not answering repetitive questions. HeyGen’s AI sales avatars tackle upfront engagement and qualification on your website. This allows your sales reps to spend more time with qualified prospects who are ready to purchase.

Temukan bagaimana tim penjualan menggunakan avatar penjualan AI dengan efektif

Pyne uses HeyGen to revolutionize in-product onboarding

By integrating HeyGen’s API, Pyne builds interactive demo agents that scale onboarding, personalize user journeys, and boost engagement by 10 times.

Cara
membuat avatar penjualan AI yang kuat dengan HeyGen

  1. Buka HeyGen

Buka HeyGen dan masuk untuk mulai mengatur avatar interaktif Anda guna menarik prospek, menjawab pertanyaan, dan mengkualifikasi calon pelanggan—24/7, tanpa perlu tim penjualan manusia.

  1. Pilih avatar dan bangun basis pengetahuannya.
  1. Sesuaikan suara dan identitas avatar Anda.
  1. Uji dan sempurnakan tanggapan
  1. Terapkan avatar Anda di tempat yang paling penting.
  1. Mulai melibatkan calon pelanggan.

FAQ

Apa itu avatar penjualan AI?

Avatar penjualan AI adalah asisten virtual yang meningkatkan penjualan dengan menjawab pertanyaan, mengkualifikasi prospek, dan menjadwalkan pertemuan sepanjang waktu. Daftar secara gratis hari ini dan temukan bagaimana mereka dapat mengubah proses penjualan Anda.

Bagaimana avatar interaktif HeyGen memenuhi syarat prospek?

Avatar interaktif HeyGen memandu calon pelanggan melalui corong penjualan dengan interaksi yang dipersonalisasi, memastikan kualifikasi lead secara masal. Pelajari lebih lanjut dan mulai kualifikasi lead dengan efisien hari ini.

Bisakah saya menggunakan avatar interaktif untuk menggantikan tim SDR saya?

Ya, Anda dapat menggunakan avatar AI HeyGen untuk menangani kualifikasi lead, memungkinkan tim SDR Anda untuk fokus pada penutupan prospek yang siap dijual. Pertimbangkan untuk membuat akun gratis untuk melihat bagaimana mereka sesuai dengan kebutuhan Anda.

Bagaimana cara saya menempatkan avatar interaktif di situs web saya?

Terapkan avatar interaktif Anda di situs web dengan mengintegrasikan solusi HeyGen untuk keterlibatan waktu nyata dengan pengunjung. Cobalah secara gratis dan rasakan integrasi yang mulus.

Apakah avatar interaktif HeyGen dapat digunakan dalam panggilan penjualan langsung?

Ya, Anda dapat menggunakan avatar HeyGen dalam panggilan Zoom untuk menjawab FAQ dan menjaga prospek tetap tertarik tanpa perwakilan langsung. Rasakan interaksi langsung dengan mendaftar secara gratis.

Bagaimana avatar interaktif terintegrasi dengan alat penjualan yang ada?

Avatar HeyGen terintegrasi dengan mulus bersama alat penjualan yang ada untuk meningkatkan alur kerja tanpa mengganggu operasional. Mulai percobaan gratis untuk menjelajahi integrasi hari ini.

Bisakah avatar interaktif berkomunikasi dalam berbagai bahasa?

Ya, avatar interaktif HeyGen dapat berkomunikasi dalam berbagai bahasa, melayani audiens global. Mulai secara gratis dan berkomunikasi secara global.

Seberapa cepat saya dapat menyiapkan avatar interaktif?

Mengatur avatar interaktif dengan HeyGen cepat, memungkinkan Anda untuk mulai melibatkan calon pelanggan hampir seketika. Buatlah akun gratis dan percepat proses pengaturan Anda.

Industri apa saja yang dapat diuntungkan dengan menggunakan avatar interaktif?

Industri di berbagai bidang seperti penjualan, pemasaran, pendidikan, dan lainnya dapat memanfaatkan avatar interaktif HeyGen untuk meningkatkan keterlibatan dan efisiensi. Coba gratis dan lihat bagaimana itu sesuai dengan kebutuhan industri Anda.

