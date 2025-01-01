Kecepatan penting dalam penjualan, tetapi tim Anda tidak bisa berada di semua tempat sekaligus. Avatar AI interaktif HeyGen berfungsi sebagai avatar penjualan AI virtual yang menjawab pertanyaan calon pelanggan, mengkualifikasi prospek, dan menjadwalkan pertemuan 24/7. Mereka membantu menyediakan pengalaman pembelian yang lebih menarik dan personal melalui situs web Anda dan panggilan Zoom, yang secara signifikan meningkatkan konversi.
Every prospect desires a fast, relevant response. HeyGen’s interactive avatars, functioning as AI sales avatars, deliver personalized experiences at scale. They adjust to various buyer questions and guide customers through the sales funnel—without needing more SDRs.
Timing is everything in sales, but most sales teams can’t respond immediately. HeyGen’s AI sales avatars utilize interactive avatars to act like your sales assistants. They provide instant, consistent, and personalized responses to prospect questions at any hour.
Your sales team should focus on closing deals, not answering repetitive questions. HeyGen’s AI sales avatars tackle upfront engagement and qualification on your website. This allows your sales reps to spend more time with qualified prospects who are ready to purchase.
By integrating HeyGen’s API, Pyne builds interactive demo agents that scale onboarding, personalize user journeys, and boost engagement by 10 times.
Cara
membuat avatar penjualan AI yang kuat dengan HeyGen
Buka HeyGen dan masuk untuk mulai mengatur avatar interaktif Anda guna menarik prospek, menjawab pertanyaan, dan mengkualifikasi calon pelanggan—24/7, tanpa perlu tim penjualan manusia.
Avatar penjualan AI adalah asisten virtual yang meningkatkan penjualan dengan menjawab pertanyaan, mengkualifikasi prospek, dan menjadwalkan pertemuan sepanjang waktu.
Avatar interaktif HeyGen memandu calon pelanggan melalui corong penjualan dengan interaksi yang dipersonalisasi, memastikan kualifikasi lead secara masal.
Ya, Anda dapat menggunakan avatar AI HeyGen untuk menangani kualifikasi lead, memungkinkan tim SDR Anda untuk fokus pada penutupan prospek yang siap dijual.
Terapkan avatar interaktif Anda di situs web dengan mengintegrasikan solusi HeyGen untuk keterlibatan waktu nyata dengan pengunjung.
Ya, Anda dapat menggunakan avatar HeyGen dalam panggilan Zoom untuk menjawab FAQ dan menjaga prospek tetap tertarik tanpa perwakilan langsung.
Avatar HeyGen terintegrasi dengan mulus bersama alat penjualan yang ada untuk meningkatkan alur kerja tanpa mengganggu operasional.
Ya, avatar interaktif HeyGen dapat berkomunikasi dalam berbagai bahasa, melayani audiens global.
Mengatur avatar interaktif dengan HeyGen cepat, memungkinkan Anda untuk mulai melibatkan calon pelanggan hampir seketika.
Industri di berbagai bidang seperti penjualan, pemasaran, pendidikan, dan lainnya dapat memanfaatkan avatar interaktif HeyGen untuk meningkatkan keterlibatan dan efisiensi.
