Améliorez le récit avec des deepfakes générés par IA

La technologie deepfake alimentée par l'IA ouvre de nouvelles possibilités pour le storytelling numérique, la personnalisation et la création de contenu. Que vous soyez dans les médias, la publicité ou le divertissement, les deepfakes peuvent ajouter une touche innovante à vos projets tout en captivant votre public de manières uniques.

Le créateur de deepfake de HeyGen est conçu pour créer des vidéos deepfake hyper-réalistes pour les créateurs, les entreprises et les professionnels qui ont besoin de transformations vidéo de haute qualité, pilotées par l'IA. Avec plus de 300 avatars IA personnalisables, les utilisateurs peuvent générer des animations faciales réalistes qui renforcent le réalisme. La plateforme prend en charge plus de 175 langues et diverses voix IA, permettant un clonage vocal homogène et un lip-sync pour des deepfakes multilingues. De plus, des avatars hautement personnalisables et des tenues génératives permettent un appariement précis des personnages pour des résultats plus convaincants. Que vous ayez besoin d'un échange de visages précis ou d'une synthèse vocale réaliste, HeyGen fournit les outils pour rendre les vidéos deepfake aussi naturelles que possible.