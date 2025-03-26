Video Presentation Maker para Mabilisang Presentasyon

Gawing makatawag-pansing video presentations ang mga static na slide deck na nakakapagbigay‑impormasyon, nanghihikayat, at madaling tandaan. Binabago ng HeyGen ang iyong outline o slides tungo sa isang narrated, on‑brand na video na may realistiko at buhay na mga presenter, captions, at studio‑quality na pacing, para makapaghatid ka ng pare‑pareho at kaakit‑akit na mga kuwento sa mga meeting, training, at marketing.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Remote onboarding at pagsasanay

Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.

Mga sales demo at product tour

Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.

Mga ulat ng ehekutibo at update para sa mga investor

Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.

Hindi sabay-sabay na mga update ng team

Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.

Mga video para sa edukasyon ng customer at help center

Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.

Mga pagsusumite para sa kumperensya at mga kaganapan

Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.

Bakit Gamitin ang HeyGen para sa Mga Video Presentation

Gumawa ng mga presentasyon na puwedeng panoorin on-demand at sa kahit anong iskedyul, at lumikha ng video presentation na akma sa pangangailangan mo. Tinatanggal ng HeyGen ang abala sa pagre-record, pag-e-edit, at paglalagay ng subtitles para makapagpokus ka sa mensahe mo, hindi sa teknolohiya. Gumawa ng asynchronous demos, internal training, investor pitches, at sales walkthroughs na laging mukhang at tunog propesyonal gamit ang isang AI video generator.

Mabilis ang paggawa, perpekto ang paghatid

Gumawa ng storyboard at AI script mula sa isang maikling brief, pumili ng presenter, tapos i-fine-tune ang visuals at timing — lahat sa iisang lugar.

Accessible, on-brand na output

Tinitiyak ng auto-captions, subtitles, at suporta para sa brand kit na maging inklusibo at madaling makilala ang iyong presentasyon.

Gamitin muli saanman

I-export ang iba’t ibang aspect ratio at bersyon para sa LMS, email, social, at landing pages nang hindi na kailangang mag-re-record.

AI Script at Outline Builder

I-paste lang ang slide notes o isang maikling brief at gagawa na si HeyGen ng maikli pero kumpletong script na handa na para sa presentation, kasama ang hooks, transitions, at malinaw na CTA. Makakatipid ka ng oras sa pagbuo ng structure at masisiguro mong buo, malinaw, at naka-focus sa audience ang kuwento mo.

Realistikong mga Tagapagsalita at Mga Opsyon sa Boses

Pumili mula sa mga expressive na AI presenter o i-clone ang sarili mong boses para mag-narrate ng mga slide. Ang natural na mga galaw at multi-language na mga boses ay nagpaparamdam na makatao at kapani-paniwala ang iyong mensahe kahit walang studio.

Awtomatik na Caption at Subtitle

Ang awtomatikong transcription ay gumagawa ng nae-edit na captions at lokal na subtitles. Pagandahin ang accessibility, retention, at watch-through rates sa iba’t ibang format at rehiyon.

Scene Composer at Slide Sync

Awtomatikong i-sync ang mga visual ng slide, animations, at b-roll sa narasyon. Madali ring palitan ang mga stock clip, logo, o screenshot at i-adjust ang timing ng bawat eksena.

Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong meron kaming isang video na ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang Video Presentation Maker

Tatlong simpleng hakbang ang magdadala sa iyo mula sa ideya hanggang sa isang video na puwede mong ibahagi.

Hakbang 1

I-upload o i-paste ang iyong content

Magsimula sa mga slides, dokumento, o isang simpleng brief. Gumagawa ang HeyGen ng storyboard at iba’t ibang script options na nakaayon sa haba at tono para mas maging engaging ang iyong mga video.

Hakbang 2

Pumili ng tagapagsalita at pinuhin

Pumili ng AI avatar o mag-upload ng maikling clip para gumawa ng sarili mong clone, pagkatapos ay i-refine ang visuals, captions, at pacing sa loob ng editor.

Hakbang 3

I-customize para sa anumang audience

Iayon ang iyong mga eksena gamit ang mga kulay ng brand, mga layout, at mga elementong nasa screen upang umangkop sa training, marketing, o mga internal na update.

Hakbang 4

I-export at ipamahagi

Mag-export ng high-quality na mga video, SRT subtitle files, at mga thumbnail image sa loob ng ilang minuto, o mag-publish direkta sa iyong LMS, CMS, o mga social platform.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang video presentation?

Ang video presentation ay isang presentasyon na nakabatay sa slides o script na nire-record bilang isang video na puwedeng i-share, kadalasan may talking head, narration, captions, at naka-sync na visuals. Mainam ito para sa on-demand learning, mga pitch, at remote updates, lalo na kapag nagre-record ka ng presentasyon para sa iyong audience.

Maaari ko bang gawing video presentation ang mga existing kong slides?

Oo. Mag-upload ng PPT, PDF, o mga larawan at awtomatikong isi-sync ni HeyGen ang mga slide sa narasyon at mga transition ng eksena para hindi mo na kailangang mag-record muli.

Kailangan ko ba ng webcam o mikropono?

Hindi, gamitin ang mga AI presenter at text-to-speech ng HeyGen para mag-narrate. Kung mas gusto mo, mag-upload ng sarili mong video o boses at pagsamahin ang totoong footage sa mga AI element.

Gaano ka-accurate ang auto-captions?

Ang transcription ng HeyGen ay napakataas ng accuracy at madaling i-edit; mabilis mong maaayos ang mga parirala, timing, o makakadagdag ng mga lokal na subtitle bago mag-export.

Maaari ko bang gamitin ang branding ng aking kumpanya?

Oo naman. I-upload ang mga logo, itakda ang brand fonts at mga kulay sa Brand Kit, at ilapat ang mga ito sa lahat ng video templates para sa pare-pareho at akmang mga presentasyon para sa iyong brand.

Anong mga export format ang available?

I-export ang MP4 videos sa widescreen (16:9), square (1:1), o vertical (9:16), kasama ang SRT subtitle files at mga thumbnail image na na-optimize para sa pag-share gamit ang aming online video presentation maker.

Ligtas ba ang HeyGen para sa mga kumpidensyal na presentasyon?

Oo. Kasama sa Enterprise plans ang SSO, role-based access, encrypted storage, at mga opsyon para sa compliance. Makipag-ugnayan sa sales para sa mga custom na pangangailangan sa seguridad at hosting.

Maaari ba akong gumawa ng mga bersyon sa iba’t ibang wika?

Oo, isalin ang mga script, lumipat sa mga lokal na TTS na boses, at mag-export ng maraming bersyon sa iba’t ibang wika upang maabot ang pandaigdigang mga audience gamit ang tagasalin ng video.

Gaano katagal gawin ang isang presentasyon?

Maraming presentasyon ang maaaring gawin at pinakinis sa loob lamang ng ilang minuto; ang oras para sa huling pag-edit ay nakadepende sa haba at sa dami ng kostomisasyon na pipiliin mo kapag gumamit ka ng video presentation.

Nag-aalok ba kayo ng onboarding o suporta para sa mga team?

Nagbibigay kami ng onboarding, mga training resource, at dedikadong suporta para sa mga Team at Enterprise na customer upang matulungan kang i-scale ang paggawa ng video at lumikha ng video presentation.

