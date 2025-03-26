Gawing makatawag-pansing video presentations ang mga static na slide deck na nakakapagbigay‑impormasyon, nanghihikayat, at madaling tandaan. Binabago ng HeyGen ang iyong outline o slides tungo sa isang narrated, on‑brand na video na may realistiko at buhay na mga presenter, captions, at studio‑quality na pacing, para makapaghatid ka ng pare‑pareho at kaakit‑akit na mga kuwento sa mga meeting, training, at marketing.
Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.
Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.
Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.
Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.
Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.
Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.
Bakit Gamitin ang HeyGen para sa Mga Video Presentation
Gumawa ng mga presentasyon na puwedeng panoorin on-demand at sa kahit anong iskedyul, at lumikha ng video presentation na akma sa pangangailangan mo. Tinatanggal ng HeyGen ang abala sa pagre-record, pag-e-edit, at paglalagay ng subtitles para makapagpokus ka sa mensahe mo, hindi sa teknolohiya. Gumawa ng asynchronous demos, internal training, investor pitches, at sales walkthroughs na laging mukhang at tunog propesyonal gamit ang isang AI video generator.
Gumawa ng storyboard at AI script mula sa isang maikling brief, pumili ng presenter, tapos i-fine-tune ang visuals at timing — lahat sa iisang lugar.
Tinitiyak ng auto-captions, subtitles, at suporta para sa brand kit na maging inklusibo at madaling makilala ang iyong presentasyon.
I-export ang iba’t ibang aspect ratio at bersyon para sa LMS, email, social, at landing pages nang hindi na kailangang mag-re-record.
AI Script at Outline Builder
I-paste lang ang slide notes o isang maikling brief at gagawa na si HeyGen ng maikli pero kumpletong script na handa na para sa presentation, kasama ang hooks, transitions, at malinaw na CTA. Makakatipid ka ng oras sa pagbuo ng structure at masisiguro mong buo, malinaw, at naka-focus sa audience ang kuwento mo.
Realistikong mga Tagapagsalita at Mga Opsyon sa Boses
Pumili mula sa mga expressive na AI presenter o i-clone ang sarili mong boses para mag-narrate ng mga slide. Ang natural na mga galaw at multi-language na mga boses ay nagpaparamdam na makatao at kapani-paniwala ang iyong mensahe kahit walang studio.
Awtomatik na Caption at Subtitle
Ang awtomatikong transcription ay gumagawa ng nae-edit na captions at lokal na subtitles. Pagandahin ang accessibility, retention, at watch-through rates sa iba’t ibang format at rehiyon.
Scene Composer at Slide Sync
Awtomatikong i-sync ang mga visual ng slide, animations, at b-roll sa narasyon. Madali ring palitan ang mga stock clip, logo, o screenshot at i-adjust ang timing ng bawat eksena.
Paano Gamitin ang Video Presentation Maker
Tatlong simpleng hakbang ang magdadala sa iyo mula sa ideya hanggang sa isang video na puwede mong ibahagi.
Magsimula sa mga slides, dokumento, o isang simpleng brief. Gumagawa ang HeyGen ng storyboard at iba’t ibang script options na nakaayon sa haba at tono para mas maging engaging ang iyong mga video.
Pumili ng AI avatar o mag-upload ng maikling clip para gumawa ng sarili mong clone, pagkatapos ay i-refine ang visuals, captions, at pacing sa loob ng editor.
Iayon ang iyong mga eksena gamit ang mga kulay ng brand, mga layout, at mga elementong nasa screen upang umangkop sa training, marketing, o mga internal na update.
Mag-export ng high-quality na mga video, SRT subtitle files, at mga thumbnail image sa loob ng ilang minuto, o mag-publish direkta sa iyong LMS, CMS, o mga social platform.
Ang video presentation ay isang presentasyon na nakabatay sa slides o script na nire-record bilang isang video na puwedeng i-share, kadalasan may talking head, narration, captions, at naka-sync na visuals. Mainam ito para sa on-demand learning, mga pitch, at remote updates, lalo na kapag nagre-record ka ng presentasyon para sa iyong audience.
Oo. Mag-upload ng PPT, PDF, o mga larawan at awtomatikong isi-sync ni HeyGen ang mga slide sa narasyon at mga transition ng eksena para hindi mo na kailangang mag-record muli.
Hindi, gamitin ang mga AI presenter at text-to-speech ng HeyGen para mag-narrate. Kung mas gusto mo, mag-upload ng sarili mong video o boses at pagsamahin ang totoong footage sa mga AI element.
Ang transcription ng HeyGen ay napakataas ng accuracy at madaling i-edit; mabilis mong maaayos ang mga parirala, timing, o makakadagdag ng mga lokal na subtitle bago mag-export.
Oo naman. I-upload ang mga logo, itakda ang brand fonts at mga kulay sa Brand Kit, at ilapat ang mga ito sa lahat ng video templates para sa pare-pareho at akmang mga presentasyon para sa iyong brand.
I-export ang MP4 videos sa widescreen (16:9), square (1:1), o vertical (9:16), kasama ang SRT subtitle files at mga thumbnail image na na-optimize para sa pag-share gamit ang aming online video presentation maker.
Oo. Kasama sa Enterprise plans ang SSO, role-based access, encrypted storage, at mga opsyon para sa compliance. Makipag-ugnayan sa sales para sa mga custom na pangangailangan sa seguridad at hosting.
Oo, isalin ang mga script, lumipat sa mga lokal na TTS na boses, at mag-export ng maraming bersyon sa iba’t ibang wika upang maabot ang pandaigdigang mga audience gamit ang tagasalin ng video.
Maraming presentasyon ang maaaring gawin at pinakinis sa loob lamang ng ilang minuto; ang oras para sa huling pag-edit ay nakadepende sa haba at sa dami ng kostomisasyon na pipiliin mo kapag gumamit ka ng video presentation.
Nagbibigay kami ng onboarding, mga training resource, at dedikadong suporta para sa mga Team at Enterprise na customer upang matulungan kang i-scale ang paggawa ng video at lumikha ng video presentation.
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.