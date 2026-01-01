Personalized na Video Platform

Ang AI-powered na personalized video platform ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa iyo na madaling gumawa ng mga naka-customize na video, kung saan maaari mong isama ang mga pangalan, preferences, o mga alok sa bawat video. Maabot ang iyong audience gamit ang nilalamang akma sa kanila, para sa mas mataas na engagement at mas magagandang conversion rates. Para man ito sa mga indibidwal o malakihang kampanya,

Tool featured image
120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Gusto mo bang gawing mas kaengganyo at mas kapana-panabik ang mga video mo?

Ang AI-powered Personalized Video Platform ng HeyGen ay tumutulong sa iyo na gumawa ng mga video para sa bawat manonood, tinitiyak na personal at may kaugnayan ang iyong mensahe. Kung ikaw man ay nagma-market, nagbebenta, o nakikipag-ugnayan sa mga customer, ang personalized na mga video ang pinakamabisang paraan para kumonekta. Ang mga advanced AI tools ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa iyo na lumikha ng mga video na agad nakakahatak ng atensyon at nagpapalakas ng relasyon mo sa iyong audience.

Sa paggamit ng aming mga AI feature, madali kang makakapagdagdag ng mga detalye tulad ng pangalan, mga pabor, at mga nakaraang binili sa iyong mga video. Dahil dito, nagiging mas tumatatak ang bawat video, mas tumataas ang engagement, at mas napupukaw ang aksyon. Perpekto ito para sa personalized na video emails, marketing, at pagpapanatili ng mga customer.

Kung naghahanap ka ng mas interactive na karanasan, subukan ang aming AI Avatar Videos, kung saan binubuhay ng mga AI avatar ang iyong mga mensahe at lumilikha ng mas nakaka-engganyong koneksyon sa iyong audience.

Magsimula nang Libre →
Two video players displaying smiling people speaking personalized messages, one for Sarah and one for John.
Mga Pinakamainam na Paraan sa Paglikha ng Personalized na mga Video

Palakasin ang bisa ng iyong mga personalized na video gamit ang mahahalagang tips na ito:

• Kilalanin ang iyong audience: Unawain ang iyong mga manonood. Alamin ang kanilang mga pangangailangan, kagustuhan, at gawi. Makakatulong ito sa iyo na gumawa ng content na tumatagos sa kanila at nagdudulot ng mas mataas na engagement.

• Panatilihing totoo: Dapat natural ang pakiramdam ng personalisasyon. Iwasang sobrahan. Gawin itong banayad upang manatiling tunay at mapagkakatiwalaan ang iyong mga video.

• Subukan ang iba’t ibang bersyon: Gumamit ng iba’t ibang uri ng personalisasyon, tulad ng paggamit ng pangalan, mga alok, o iba’t ibang video format. Subukan ang mga bersyong ito para makita kung alin ang pinakamabisang gumagana para sa iyong audience.

• Sukatin ang mga resulta: Subaybayan ang engagement metrics tulad ng click-through rates at conversions. Gamitin ang datos na ito para patuloy na i-refine ang iyong mga video at personalization strategy.

Magsimula nang Libre →
A screen showing a muscular man in a gym, with text "Alex, your personalized program is ready," featuring a 12-Week Strength Building Plan and Custom Meal Prep Guide.
Pagtaas ng Engagement gamit ang Personalised na mga Video

Ang mga personalized na video ay isang epektibong paraan para makuha ang atensyon ng iyong audience. Kapag inaangkop mo ang iyong mga mensahe para sa bawat manonood, ipinapakita mong pinahahalagahan mo ang kanilang mga gusto. Dahil dito, tumataas ang engagement, kasiyahan ng customer, retention, at conversions.

Sa advanced AI technology ng HeyGen, mas madali nang gumawa ng personalized na mga video sa malakihang produksyon. Kung tumatarget ka man ng isang partikular na grupo o mas malawak na audience, nakakatulong ang personalized na mga video na maiparating mo ang iyong mensahe nang mas epektibo.


Pinagkakatiwalaan ng mga negosyo sa buong mundo, tinutulungan ka naming gumawa ng de-kalidad na mga video na nakakaengganyo, nakakapagpa-convert, at sumusuporta sa mga layunin ng iyong negosyo. Sa madaling-gamitin na mga tool at tuluy-tuloy na AI integration, magagawa mong gumawa ng mga video na tumatagos sa iyong audience at nagdudulot ng magagandang resulta

Magsimula nang Libre →
A woman in a video frame, with a bar chart showing +904,032 and a play button.
Paano Ito Gumagana?

Gumawa ng Iyong Custom AI Avatar sa 4 na Madadaling Hakbang

Gawing isang ganap na personalized at nagsasalitang digital avatar ang isang simpleng video gamit ang HeyGen. Sundin lang ang apat na madaling hakbang na ito:

Hakbang 1

Mag-record ng 2-Minuto na Video ng Iyong Sarili

I-video ang sarili mo habang binabasa ang ibinigay na script sa isang maliwanag na lugar. Ang video na ito ang magsisilbing basehan para sa iyong custom na AI avatar.

Hakbang 2

I-upload ang iyong footage at pahintulot

Kapag na-record mo na ang iyong video, isumite ito kasama ang consent form nang ligtas sa HeyGen. Gagamitin ng aming mga eksperto ang footage para gawin ang iyong personalized na avatar, na tinitiyak na tumutugma ito sa iyong istilo at paraan ng pananalita.

Hakbang 3

Gumawa ng mga video gamit ang iyong avatar

Kapag nagawa na ang iyong avatar, gamitin ito para maghatid ng mga mensahe, presentasyon, tutorial, o anumang iba pang content. Mabubuhay ang iyong avatar gamit ang makatotohanang galaw, lip-sync, at boses.

Hakbang 4

Ibahagi ang iyong avatar na video kahit saan

Kapag handa na ang iyong avatar, maaari mo nang i-publish ang iyong personalized na video sa iba’t ibang social media platforms, internal tools, o client channels. Handa na ang iyong avatar na makipag-ugnayan nang malawakan at maabot nang epektibo ang iyong audience.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa Personalized Video Platform

Ano ang Personalized Video Platform?

Binibigyang-daan ka ng platform ng HeyGen na gumawa ng mga personalisadong video sa malakihang bilang sa pamamagitan ng awtomatikong pagdaragdag ng mga pangalan, mensahe, at custom na detalye. Dahil dito, mararamdaman ng bawat manonood na ang video ay ginawa nang partikular para sa kanila.

Paano awtomatikong pini-personalize ng platform ang mga video?

Maglalagay ka ng mga dynamic field tulad ng pangalan o custom na mensahe, at awtomatikong isinasama ng AI ang mga ito nang tuluy-tuloy sa bawat video. Nakakatipid ito ng oras at inaalis ang manu-manong pag-edit para sa malalaking kampanya.


Maaari ko bang gamitin ang mga personalized na video sa mga kampanya sa marketing o sales?

Oo. Ang mga personalisadong video ay nagpapataas ng engagement sa outreach, onboarding, at follow-ups. Para mas maging interactive ang pag-deliver, ipares ang mga ito sa AI image to video.


May limit ba kung gaano karaming personalized videos ang maaari kong gawin?

Ang mga limitasyon ay nakadepende sa iyong HeyGen plan, kung saan ang mas matataas na tier ay sumusuporta sa malakihang paggawa ng video. Maaari mong tingnan ang mga opsyon o mag-sign up anumang oras sa pamamagitan ng HeyGen Signup.


Maaari ko bang gamitin ang personalized na mga video para sa e-learning o training?

Oo. Ginagawang mas may kaugnayan sa bawat mag-aaral ang mga personalisadong video. Para sa nakaayos na educational content, maaari mo ring gamitin ang aming AI Training Video Generator.

Gaano katagal bago magawa ang bawat personalized na video?

Mabilis ang paggawa ng video. Kapag na-upload mo na ang template at data mo, gumagawa ang AI ng bawat personalized na video sa loob lamang ng ilang minuto, kahit para sa mahahabang listahan.

Maaari ko bang subaybayan kung paano nagpe-perform ang aking mga personalized na video?

Oo. Nagbibigay ang HeyGen ng analytics na nagpapakita ng engagement, click-throughs, at conversions. Nakakatulong ang mga insight na ito para mas mapino mo ang mga susunod na campaign at mapahusay ang iyong mga personalization strategy.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background