Ang AI-powered na personalized video platform ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa iyo na madaling gumawa ng mga naka-customize na video, kung saan maaari mong isama ang mga pangalan, preferences, o mga alok sa bawat video. Maabot ang iyong audience gamit ang nilalamang akma sa kanila, para sa mas mataas na engagement at mas magagandang conversion rates. Para man ito sa mga indibidwal o malakihang kampanya,
Gusto mo bang gawing mas kaengganyo at mas kapana-panabik ang mga video mo?
Ang AI-powered Personalized Video Platform ng HeyGen ay tumutulong sa iyo na gumawa ng mga video para sa bawat manonood, tinitiyak na personal at may kaugnayan ang iyong mensahe. Kung ikaw man ay nagma-market, nagbebenta, o nakikipag-ugnayan sa mga customer, ang personalized na mga video ang pinakamabisang paraan para kumonekta. Ang mga advanced AI tools ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa iyo na lumikha ng mga video na agad nakakahatak ng atensyon at nagpapalakas ng relasyon mo sa iyong audience.
Sa paggamit ng aming mga AI feature, madali kang makakapagdagdag ng mga detalye tulad ng pangalan, mga pabor, at mga nakaraang binili sa iyong mga video. Dahil dito, nagiging mas tumatatak ang bawat video, mas tumataas ang engagement, at mas napupukaw ang aksyon. Perpekto ito para sa personalized na video emails, marketing, at pagpapanatili ng mga customer.
Kung naghahanap ka ng mas interactive na karanasan, subukan ang aming AI Avatar Videos, kung saan binubuhay ng mga AI avatar ang iyong mga mensahe at lumilikha ng mas nakaka-engganyong koneksyon sa iyong audience.
Mga Pinakamainam na Paraan sa Paglikha ng Personalized na mga Video
Palakasin ang bisa ng iyong mga personalized na video gamit ang mahahalagang tips na ito:
• Kilalanin ang iyong audience: Unawain ang iyong mga manonood. Alamin ang kanilang mga pangangailangan, kagustuhan, at gawi. Makakatulong ito sa iyo na gumawa ng content na tumatagos sa kanila at nagdudulot ng mas mataas na engagement.
• Panatilihing totoo: Dapat natural ang pakiramdam ng personalisasyon. Iwasang sobrahan. Gawin itong banayad upang manatiling tunay at mapagkakatiwalaan ang iyong mga video.
• Subukan ang iba’t ibang bersyon: Gumamit ng iba’t ibang uri ng personalisasyon, tulad ng paggamit ng pangalan, mga alok, o iba’t ibang video format. Subukan ang mga bersyong ito para makita kung alin ang pinakamabisang gumagana para sa iyong audience.
• Sukatin ang mga resulta: Subaybayan ang engagement metrics tulad ng click-through rates at conversions. Gamitin ang datos na ito para patuloy na i-refine ang iyong mga video at personalization strategy.
Pagtaas ng Engagement gamit ang Personalised na mga Video
Ang mga personalized na video ay isang epektibong paraan para makuha ang atensyon ng iyong audience. Kapag inaangkop mo ang iyong mga mensahe para sa bawat manonood, ipinapakita mong pinahahalagahan mo ang kanilang mga gusto. Dahil dito, tumataas ang engagement, kasiyahan ng customer, retention, at conversions.
Sa advanced AI technology ng HeyGen, mas madali nang gumawa ng personalized na mga video sa malakihang produksyon. Kung tumatarget ka man ng isang partikular na grupo o mas malawak na audience, nakakatulong ang personalized na mga video na maiparating mo ang iyong mensahe nang mas epektibo.
Pinagkakatiwalaan ng mga negosyo sa buong mundo, tinutulungan ka naming gumawa ng de-kalidad na mga video na nakakaengganyo, nakakapagpa-convert, at sumusuporta sa mga layunin ng iyong negosyo. Sa madaling-gamitin na mga tool at tuluy-tuloy na AI integration, magagawa mong gumawa ng mga video na tumatagos sa iyong audience at nagdudulot ng magagandang resulta
Gumawa ng Iyong Custom AI Avatar sa 4 na Madadaling Hakbang
Gawing isang ganap na personalized at nagsasalitang digital avatar ang isang simpleng video gamit ang HeyGen. Sundin lang ang apat na madaling hakbang na ito:
I-video ang sarili mo habang binabasa ang ibinigay na script sa isang maliwanag na lugar. Ang video na ito ang magsisilbing basehan para sa iyong custom na AI avatar.
Kapag na-record mo na ang iyong video, isumite ito kasama ang consent form nang ligtas sa HeyGen. Gagamitin ng aming mga eksperto ang footage para gawin ang iyong personalized na avatar, na tinitiyak na tumutugma ito sa iyong istilo at paraan ng pananalita.
Kapag nagawa na ang iyong avatar, gamitin ito para maghatid ng mga mensahe, presentasyon, tutorial, o anumang iba pang content. Mabubuhay ang iyong avatar gamit ang makatotohanang galaw, lip-sync, at boses.
Kapag handa na ang iyong avatar, maaari mo nang i-publish ang iyong personalized na video sa iba’t ibang social media platforms, internal tools, o client channels. Handa na ang iyong avatar na makipag-ugnayan nang malawakan at maabot nang epektibo ang iyong audience.
Binibigyang-daan ka ng platform ng HeyGen na gumawa ng mga personalisadong video sa malakihang bilang sa pamamagitan ng awtomatikong pagdaragdag ng mga pangalan, mensahe, at custom na detalye. Dahil dito, mararamdaman ng bawat manonood na ang video ay ginawa nang partikular para sa kanila.
Maglalagay ka ng mga dynamic field tulad ng pangalan o custom na mensahe, at awtomatikong isinasama ng AI ang mga ito nang tuluy-tuloy sa bawat video. Nakakatipid ito ng oras at inaalis ang manu-manong pag-edit para sa malalaking kampanya.
Oo. Ang mga personalisadong video ay nagpapataas ng engagement sa outreach, onboarding, at follow-ups. Para mas maging interactive ang pag-deliver, ipares ang mga ito sa AI image to video.
Ang mga limitasyon ay nakadepende sa iyong HeyGen plan, kung saan ang mas matataas na tier ay sumusuporta sa malakihang paggawa ng video. Maaari mong tingnan ang mga opsyon o mag-sign up anumang oras sa pamamagitan ng HeyGen Signup.
Oo. Ginagawang mas may kaugnayan sa bawat mag-aaral ang mga personalisadong video. Para sa nakaayos na educational content, maaari mo ring gamitin ang aming AI Training Video Generator.
Mabilis ang paggawa ng video. Kapag na-upload mo na ang template at data mo, gumagawa ang AI ng bawat personalized na video sa loob lamang ng ilang minuto, kahit para sa mahahabang listahan.
Oo. Nagbibigay ang HeyGen ng analytics na nagpapakita ng engagement, click-throughs, at conversions. Nakakatulong ang mga insight na ito para mas mapino mo ang mga susunod na campaign at mapahusay ang iyong mga personalization strategy.
