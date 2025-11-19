Gumawa ng mga Instagram video na talagang kapansin-pansin at mukhang professional, pero ilang minuto lang gawin. Sa Instagram video maker ng HeyGen, may ready-made na mobile templates, music sync, captions, at mga export na naka-optimize para sa platform para siguradong mag-perform ang mga video mo sa Reels, Stories, at sa feed. Puwede kang magsimula mula sa clips, photos, o text at mabilis mag-publish gamit ang mga video editing tools.
Turn ideas into Reels with punchy hooks, music sync, and quick edits designed to stop the scroll.
Show features, unboxings, and quick demos in concise videos optimized for discovery and conversion.
Create sequential Stories with countdowns, stickers, and swipe up links to promote events and limited offers.
Break how tos into step by step clips that are easy to follow and perfect for carousel-style learning.
Share authentic moments with light editing, natural captions, and music that preserves the vibe.
Package your best content into short portfolios or intros that attract brands and collaborators.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na Instagram Video Maker
Tinatanggal ng HeyGen ang abala sa paggawa ng social video para makapag-post ka nang mas madalas at makasabay sa mga uso. Pumili lang ng template, maglagay ng media o i-paste ang script, tapos i-customize ang pacing, text, at audio para tumugma sa boses ng iyong brand. Ang resulta ay makinis, platform-first na creative na handa nang i-publish.
Ang mga disenyo, aspect ratio, at pacing ay inangkop para sa Instagram para magmukhang native ang content mo at manatiling nanonood ang mga tao, lalo na sa Instagram Reels.
I-automate ang mga edit tulad ng pag-trim, beat sync, at paglalagay ng captions, habang pinapanatili ang hands-on na kontrol sa mga hook, CTA, at visuals sa iyong video editing process.
Mag-export ng vertical Reels, square feed posts, at Story sequences na may tamang sukat, haba, at caption files para sa bawat upload flow.
Mga template at preset na inangkop para sa iba’t ibang platform
Bawat template ay may nakahandang istruktura na may na-optimize na cuts, text placements, at call-to-action moments, para matulungan ang birthday videos mo na agad makahakot ng atensyon, mapanatili ang mga manonood nang mas matagal, at maghatid ng mas mataas na engagement nang hindi kailangang magsimula mula sa simula.
Beat sync at mga audio tool
I-trim, i-fade, at i-adjust ang timing ng audio sa loob ng ilang segundo nang hindi na kailangan ng komplikadong timeline o manual na keyframes. Pumili mula sa mga royalty-free na track o mag-upload ng sarili mong mga kanta para manatiling personal, pulido, at sakto sa beat ang bawat video.
Awtomatik na caption at nae-edit na subtitle
I-edit ang caption text direkta sa loob ng video para tumugma sa tono, timing, at mga pangalan nang hindi na kailangan ng karagdagang tools. Mag-export ng malilinis na SRT file para sa eksaktong pag-upload, pagsunod sa accessibility requirements, at madaling muling paggamit sa iba’t ibang platform at format.
Baguhin ang laki at format sa isang click
I-convert ang isang proyekto sa vertical, square, o widescreen na mga format habang awtomatikong pinapanatili ang timing, layout, posisyon ng text, at visual na balanse, para magmukhang pulido at sinadya ang iyong video saanman ito ibahagi.
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
Paano Gamitin ang Instagram Video Maker
Ginagabayan ka ng HeyGen mula sa ideya hanggang sa pag-publish ng Instagram video sa apat na simpleng hakbang para manatiling mabilis at paulit-ulit ang produksyon.
Mag-upload ng clips, magdagdag ng mga larawan, o mag-paste ng maikling script o caption. Piliin ang Instagram format na gusto mong i-publish.
Pumili ng template na akma sa layunin mo, magdagdag ng musika at captions, at pumili ng voiceover kung kailangan mo ng narration.
I-edit ang hook, ayusin ang haba ng bawat eksena, at pakinisin ang mga text overlay. Gamitin ang beat sync para i-lock ang mga cut sa musika para sa maximum na impact.
Mag-render ng mobile-optimized na MP4 o gumawa ng maraming aspect ratio nang sabay-sabay. I-download ang mga file o gumamit ng hosted link para magbahagi nang direkta.
Ang instagram video maker ay isang AI video generator na tumutulong sa iyong gumawa ng mga video na partikular na naka-format para sa Instagram, kabilang ang Reels, Stories, at feed posts, gamit ang mga template, audio tools, at export settings na iniangkop para sa platform.
Hindi. Ang HeyGen ay ginawa para sa mga creator sa lahat ng antas ng kasanayan, kabilang ang mga baguhan sa video editing. Dahil sa mga template, AI-assisted tools, at guided editing, madali kang makakagawa ng pulidong mga video para sa Instagram kahit wala kang advanced na kaalaman sa pag-e-edit.
Sinusuportahan ng HeyGen ang vertical 9:16 para sa Reels at Stories, square 1:1 para sa feed posts, at widescreen 16:9. Maaari mong i-convert ang isang project sa iba’t ibang aspect ratio gamit lang ang isang click.
Oo, ang paggamit ng libreng Instagram video maker ang pinakamadaling paraan para magsimula. Gamitin ang built-in na beat sync para awtomatikong iayon ang mga cut sa musika, mag-trim ng mga track, mag-loop ng mga bahagi, o mag-upload ng sarili mong mga audio file.
Oo. Awtomatikong gumagawa ang HeyGen ng mga caption mula sa sinasalitang audio o script na teksto, hinahayaan kang i-edit ang mga ito mismo sa loob ng editor, at nag-e-export ng mga subtitle file tulad ng SRT para sa pag-upload sa iba’t ibang platform.
Maaari kang mag-download ng mga video na handa nang i-upload sa iba’t ibang platform o gumamit ng mga hosted link para ibahagi ang mga ito. Ang direktang pag-publish ay nakadepende sa mga nakakonekta mong account at sa mga integration ng platform.
Mas madalas na mas maganda ang performance ng maiikling video. Targetin ang 15 hanggang 60 segundo para sa Instagram Reels at mas mababa sa 60 segundo para sa mga feed post, maliban na lang kung gumagamit ka ng carousel o multi-part na content.
Oo. Gamitin ang one-click resize at export tools ng HeyGen para iangkop ang parehong proyekto sa iba’t ibang platform at aspect ratio.
Oo. Anyayahan ang mga kasamahan sa team na mag-edit, mag-iwan ng mga komento, at mag-manage ng mga proyekto para makapagtulungan ang mga content creator, video editor, at marketer.
Kasama sa HeyGen ang royalty-free na musika at sound effects para sa iyong mga proyekto. Para sa lisensyadong musika, i-upload ang sarili mong mga track at tiyaking may karapatan ka sa paggamit nito bago i-publish sa iyong mga TikTok o Instagram na video.
Oo. Nag-e-export ang HeyGen ng MP4 files na may inirerekomendang codecs, resolution, at haba na angkop para sa pag-upload sa Instagram.
Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang pag-upload at pag-edit mula sa mga mobile device at desktop, kaya maaari kang magsimula ng proyekto sa iyong telepono at tapusin ito sa mas malaking screen.
