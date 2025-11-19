Gumawa ng Marketing Video: Mabilis at Handa nang I-publish gamit ang AI

Gumawa ng propesyonal na marketing videos nang walang camera o mahabang oras ng pag-e-edit. Ginagawang makintab, handa para sa iba’t ibang platform ang maiikling brief gamit ang HeyGen, kasama ang mapanghikayat na script, expressive na AI presenters, at mga native format para sa bawat ad network. Lumikha ng mas maraming malikhaing content gamit ang iyong marketing video maker, mag-test ng mas maraming ideya, at i-scale ang iyong mga campaign—lahat mula sa iisang workspace.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Mga ad para sa paglulunsad ng produkto

Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.

Mga maikling ad para sa social media

Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.

Mga explainer at demo na video

Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.

Mga patotoo at UGC-style na patalastas

Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.

Mga video para sa email at landing page

Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.

Mga lokal na kampanya

Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na Tool para Gumawa ng Marketing Videos

Pinagsasama ng HeyGen ang AI scripting, makatotohanang mga presenter, at built-in na mga design tool para makagawa ang mga team ng high-impact na marketing videos sa loob lamang ng ilang minuto. Makatipid sa oras ng produksyon, panatilihin ang konsistensi ng brand, at maglunsad ng mga ad, explainer, at promo na talagang may konkretong epekto.

Mas mabilis na produksyon, mas magagandang resulta

Mabilis na gumawa ng mga script, eksena, at voiceover — tapos i-adjust ang visuals at captions para ma-optimize ang performance sa iba’t ibang platform.

Ginawa para sa bawat channel

I-export ang mga bersyon na 9:16, 1:1, at 16:9 sa isang click para siguradong perpekto ang pagkaka-format ng mensahe mo para sa TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, at iba pa.

Mag-scale nang hindi nagdadagdag ng tao sa team

Gumawa ng dose-dosenang lokal na bersyon ng ads at mag-A/B test ng mga hook, CTA, at thumbnail para sa promo video mo para malaman kung alin ang pinaka-converting — nang hindi na kailangang mag-hire ng editor.

AI Script at Hook Generator

Ilagay ang detalye ng produkto mo, ang goal, at ang audience, at makakakuha ka ng maraming high-performing na script at hook na nakaayon para sa conversions. Bawat script ay optimized para makakuha ng atensyon sa unang 3–5 segundo at nagtatapos sa malinaw na voiceover CTA.

An AI content creation tool showing input text, a generated summary, and a presentation preview titled "Q3 Result Overview" with a smiling man.

Realistikong AI Presenters at Voiceovers

Pumili mula sa iba’t ibang AI presenter o i-clone ang sarili mong boses para sa promo video mo — lahat may natural na galaw at suporta sa maraming wika. Maghatid ng tunay at natural na on-screen narration nang hindi na kailangan ng studio time.

A businesswoman holds a phone, pointing up, with floating text "Create a 1-min product demo" and "Add product" displaying a smartphone product page.

Matalinong Scene Builder at B-roll

Gumawa ng mga video gamit ang built-in na mga boses at musika. Lumikha ng mga talking avatar na may subtitles na naka-sync sa audio. Magdagdag ng mga audio layer nang hindi na kailangan ng hiwalay na mga tool. Sumusuporta sa iba’t ibang video format at resolution.

A smiling Black man in a video frame with graphic overlays for brand fonts, colors, and a customized text message.

Isang-click na Multi-format na Pag-export

Gumawa agad ng mga file at bersyong handa para sa anumang platform — vertical, square, at widescreen — kumpleto na sa captions, thumbnails, at subtitles para sa pinakamalawak na abot.

SCORM export settings with "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected, a smiling man in the background.

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong meron kaming pelikulang ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera kailanman."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang HeyGen para Gumawa ng Mga Marketing Video

Ang paggawa ng marketing video gamit ang HeyGen ay may apat na simpleng hakbang.

Hakbang 1

Ikuwento sa amin ang detalye

Magsimula sa pagbabahagi ng product link, mga pangunahing benepisyo, o isang maikling prompt.

Hakbang 2

I-personalize at pinuhin

Piliin ang iyong presenter, ayusin ang visuals, i-adjust ang pacing, at magdagdag ng captions para mas malinaw ang mensahe.

Hakbang 3

I-customize para sa bawat platform

I-optimize ang iyong video para sa social feeds, ads, o landing pages gamit ang mabilis na pagpapalit ng aspect ratio at pag-aayos ng layout.

Hakbang 4

I-export at ilunsad

I-download ang mga high-quality na video, thumbnail, at subtitle file, o i-publish direkta sa mga nakakonekta mong platform.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Anong mga uri ng marketing videos ang maaari kong gawin gamit ang HeyGen?

Gumagawa ang HeyGen ng mga ad, explainer, demo, testimonial, social shorts, at mga video para sa landing page. Pinapabilis ng mga template at AI workflows ang paggawa ng bawat format.

Kailangan ko pa bang mag-record ng video o voiceover?

Hindi, maaari kang gumamit ng AI presenters at text-to-speech na voiceover, o mag-upload ng sarili mong footage at boses para sa hybrid na mga edit.

Maaari ko bang panatilihing nakaayon sa brand ang mga video?

Oo. I-upload ang iyong Brand Kit (mga logo, font, kulay) at awtomatikong ilalapat ng HeyGen ang mga ito sa mga template at export.

Gaano katagal bago makagawa ng video?

Karamihan sa mga marketing video ay ilang minuto lang gawin at kailangan lang ng kaunting pag-edit para matapos. Mas matagal ang mga mas kumplikadong customization, pero awtomatado na ang mabibigat na gawain.

Kasama ba ang captions at subtitles?

Oo. Awtomatikong gumagawa ang HeyGen ng mga caption at hinahayaan kang i-edit, i-style, at i-export ang mga SRT file para sa accessibility at mga kinakailangan ng iba’t ibang platform.

Maaari ba akong mabilis na gumawa ng maraming bersyon ng ad?

Oo naman. Gumawa ng iba’t ibang hooks, CTA, at mga format nang maramihan para makapagpatakbo ng A/B tests at ma-optimize ang ROAS sa lahat ng campaign.

Anong mga export format ang sinusuportahan?

I-export ang MP4 sa vertical (9:16), square (1:1), at widescreen (16:9), kasama ang SRT caption files at thumbnail images para sa bawat bersyon.

Ligtas ba ang HeyGen para sa paggamit ng negosyo?

Nag-aalok ang HeyGen ng mga enterprise-level na security feature, data encryption, at role-based access para sa iyong mga marketing video template. Makipag-ugnayan sa sales para sa mga custom na compliance requirement.

Maaari ko bang i-localize ang aking video para sa ibang mga merkado?

Oo, isalin ang mga script, gumamit ng multilingguwal na voiceover, at gumawa ng mga bersyong pang-rehiyon ng iyong promo video para mabilis mong maabot ang mga pandaigdigang audience gamit ang AItagasalin ng video.

Paano ako makakapagsimula ng trial?

Mag-sign up sa HeyGen website para makapagsimula sa libreng plano. I-explore ang mga template at gumawa ng iyong unang marketing video nang hindi kailangan ng credit card.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

