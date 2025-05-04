AI YouTube Video Maker para sa Mga Creator at Brand

Gawing mga pulidong YouTube video ang iyong mga ideya, script, o brief gamit ang HeyGen’s AI youtube video maker. Gumawa ng mahahabang episode, faceless explainer, at Shorts na may AI-generated na visuals, natural na voiceovers, auto captions, at diretsong YouTube-ready exports—walang kailangang camera, crew, o editing suite.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Produksyon ng YouTube channel

Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.

Mga kursong pang-edukasyon at mga tutorial

Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.

Pagre-repurpose ng creator at Shorts strategy

Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.

Mga channel para sa product demo at review

Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.

Mga channel ng kumpanya at panloob na komunikasyon

Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.

Handang kumitang content para sa monetization

Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI YouTube Video Maker

Pinagsasama ng HeyGen ang advanced AI nito sa video generator, interpretasyon ng script, at mga YouTube-first na workflow para matulungan ang mga creator at brand na mag-publish nang mas mabilis at mas matalino. Gumawa ng mas maraming content, may pare-parehong kalidad, at naka-localize nang hindi dumadaan sa karaniwang production bottlenecks.

Mag-publish nang mas mabilis at mas madalas

Mula script hanggang export sa loob lang ng ilang minuto, kaya makakagawa ka ng YouTube content nang mabilis. Awtomatikong inaasikaso ng HeyGen ang storyboarding, visuals, boses, at timing para makapagpokus ka sa paglikha ng content, hindi sa pag-e-edit.

Ginawa para sa paglago sa YouTube

Gumawa ng mga long-form na episode, serye ng tutorial, Shorts, intro, at mga nirepurpose na clip na may metadata-ready na exports, mga mungkahi sa thumbnail, at mga preset ng aspect ratio na nakaayos para sa discovery at retention.

Palawakin ang abot mo sa buong mundo gamit ang lokal na pag-angkop

Sa video translator, maaari kang magsalin ng mga script, gumawa ng mga lokal na voiceover, at maglagay ng eksaktong captions para maging natural ang dating ng bawat video sa bawat merkado.

Script-to-video na intelihensiya

I-paste ang isang script o mag-upload ng transcript at si HeyGen, isang AI tool, ang bahalang mag-parse ng mga eksena, beats, at diin para bumuo ng isang naka-istrukturang storyboard para sa paggawa ng mga video. Ang AI YouTube video maker ang tumutugma ng visuals at B-roll sa script, lumilikha ng naka-tiyempong captions, at nagge-generate ng natural na tunog na mga voiceover na nananatiling tapat sa orihinal na intensyon.

script to video

Buong-haba at maiikling anyo na pagbuo ng video

Gumawa ng mga episode na higit sa 8 minuto o mga Shorts na 15–60 segundo mula sa iisang source script. Nag-aalok ang HeyGen ng mga preset para sa iba’t ibang platform at awtomatikong pag-resize para makagawa ka ng isang master piece at ma-export ito sa lahat ng format na kailangan mo.

Youtube videos length

Mga biswal at komposisyon ng eksena na pinapagana ng AI

Gumawa ng cinematic na mga eksena, animated na graphics, product demos, o abstract na visuals mula sa mga prompt. Awtomatikong inaayos ng engine ang galaw ng camera, iba’t ibang kuha, at mga transition para magmukhang propesyonal.

Voice cloning

Pag-convert ng larawan sa video at muling paggamit ng mga clip

Mag-import ng mga clip o mahahabang footage at awtomatikong i-crop, i-trim, at i-remix ang mga ito bilang Shorts o highlight reels. Gamitin ang mga image to video na feature para buhayin ang mga still at product image para sa mas kaakit-akit na thumbnails at segments.

motion graphics photos to video

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang video na ginagawa ko tuwing linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI YouTube Video Maker

Bigyang-buhay ang iyong mga ideya sa video gamit ang advanced AI YouTube Maker ng HeyGen sa pamamagitan ng mga sumusunod na simpleng hakbang.

Hakbang 1

Ilagay ang iyong nilalaman

I-paste ang script, mag-upload ng transcript, o ilarawan ang konsepto. Maaari ka ring magbigay ng existing na footage o URL ng produkto.

Hakbang 2

Pumili ng format sa YouTube

Pumili kung long-form, short, o pareho. Piliin ang visual style, avatar option, at voice model. I-apply ang brand presets kung kailangan.

Hakbang 3

I-preview at i-tweak ang mga eksena

Gumagawa ang HeyGen ng storyboard at draft na video. I-edit ang captions, palitan ang B-roll, ayusin ang pacing, o baguhin ang tono ng boses gamit ang mga simpleng kontrol.

Hakbang 4

I-export at i-publish

I-export ang mga YouTube-optimized na file, SRT na subtitle, thumbnail, at metadata. Gamitin ang direct upload o API para sa naka-iskedyul na pag-publish at batch na workflows.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI YouTube video maker?

Ang isang AI YouTube video maker ay nagko-convert ng mga script, brief, o umiiral na footage tungo sa kumpletong YouTube videos gamit ang AI para sa visuals, boses, captions, at pagbuo ng mga eksena. Ang HeyGen ay gumagawa ng parehong long-form at short-form na assets na handa nang i-upload para makapagpokus ang mga creator sa content strategy.

Maaari ba akong gumawa ng parehong mahahabang video at Shorts gamit ang iisang script?

Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang multi-format na paggawa ng video. Gumawa ng isang pangunahing long-form na video at awtomatikong gumawa ng Shorts, clips, at teaser formats na may na-optimize na edits at captions para sa panonood sa mobile, para mas mapahusay ang kakayahan mong gumawa ng YouTube Shorts.

Gumagawa ba ang tool ng mga SEO-friendly na title at description?

Oo. Nagmumungkahi ang HeyGen ng mga title, description, tag, at chapter marker na nakaayon sa mga best practice ng YouTube, para matulungan ang mga content creator na mas madaling ma-discover at ma-index nang mas epektibo.

Pwede ko bang i-upload ang footage ko at ipa-edit sa HeyGen para gawing YouTube video?

Oo naman. I-import ang existing na footage at awtomatikong ie-edit ito ng HeyGen, magdadagdag ng captions, gagawa ng B-roll, at ire-remix ang content para maging tapos na mga video at Shorts.

Gaano ka-accurate ang auto-captions at translations?

Ang HeyGen ay gumagawa ng mga auto-caption na may mataas na antas ng katumpakan at sumusuporta sa pagsasalin sa maraming wika. Maaaring i-edit ang mga caption at isinaling voiceover upang matiyak ang pagiging angkop sa rehiyon at tamang mga pahiwatig ng kahulugan.

Pwede ko bang gamitin ang sarili kong boses o gumawa ng paulit-ulit na host?

Oo. Mag-upload ng voice sample para makopya ang boses mo, o gumawa ng custom avatar host para mag-present ng mga script nang pare-pareho sa bawat episode at serye, para mas madali kang makagawa ng mga YouTube video.

Anong mga export format at YouTube tools ang kasama?

I-export ang mga MP4 file sa standard at vertical na format, mga SRT subtitle file, mga thumbnail image, at mga metadata package para makagawa ng mataas na kalidad na mga video. Sinusuportahan ng mga API integration ang batch uploads at naka-iskedyul na pag-publish.

Gaano katagal bago magawa ang isang video?

Karamihan sa mga draft ay nagagawa sa loob ng ilang minuto. Ang oras ng final rendering ay nakadepende sa haba at pagiging kumplikado ng video. Ang batch processing at mga API job ay kayang mag-scale para suportahan ang high-volume na produksyon para sa mga content creator.

Sino ang may-ari ng mga video na ginagawa ko?

Ikaw ang may ganap na pagmamay-ari at karapatan sa lahat ng video at asset na ginagawa mo gamit ang HeyGen. Tiyakin na ang anumang third-party content na isinasama mo ay may wastong lisensya.

Ligtas ba ang HeyGen para sa mga asset ng channel o brand?

Oo. Gumagamit ang HeyGen ng enterprise-grade na seguridad, role-based access, at mga kontrol sa pribadong workspace upang protektahan ang content at mga production workflow.

