Gawing mga pulidong YouTube video ang iyong mga ideya, script, o brief gamit ang HeyGen’s AI youtube video maker. Gumawa ng mahahabang episode, faceless explainer, at Shorts na may AI-generated na visuals, natural na voiceovers, auto captions, at diretsong YouTube-ready exports—walang kailangang camera, crew, o editing suite.
Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.
Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.
Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.
Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.
Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.
Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI YouTube Video Maker
Pinagsasama ng HeyGen ang advanced AI nito sa video generator, interpretasyon ng script, at mga YouTube-first na workflow para matulungan ang mga creator at brand na mag-publish nang mas mabilis at mas matalino. Gumawa ng mas maraming content, may pare-parehong kalidad, at naka-localize nang hindi dumadaan sa karaniwang production bottlenecks.
Mula script hanggang export sa loob lang ng ilang minuto, kaya makakagawa ka ng YouTube content nang mabilis. Awtomatikong inaasikaso ng HeyGen ang storyboarding, visuals, boses, at timing para makapagpokus ka sa paglikha ng content, hindi sa pag-e-edit.
Gumawa ng mga long-form na episode, serye ng tutorial, Shorts, intro, at mga nirepurpose na clip na may metadata-ready na exports, mga mungkahi sa thumbnail, at mga preset ng aspect ratio na nakaayos para sa discovery at retention.
Sa video translator, maaari kang magsalin ng mga script, gumawa ng mga lokal na voiceover, at maglagay ng eksaktong captions para maging natural ang dating ng bawat video sa bawat merkado.
Script-to-video na intelihensiya
I-paste ang isang script o mag-upload ng transcript at si HeyGen, isang AI tool, ang bahalang mag-parse ng mga eksena, beats, at diin para bumuo ng isang naka-istrukturang storyboard para sa paggawa ng mga video. Ang AI YouTube video maker ang tumutugma ng visuals at B-roll sa script, lumilikha ng naka-tiyempong captions, at nagge-generate ng natural na tunog na mga voiceover na nananatiling tapat sa orihinal na intensyon.
Buong-haba at maiikling anyo na pagbuo ng video
Gumawa ng mga episode na higit sa 8 minuto o mga Shorts na 15–60 segundo mula sa iisang source script. Nag-aalok ang HeyGen ng mga preset para sa iba’t ibang platform at awtomatikong pag-resize para makagawa ka ng isang master piece at ma-export ito sa lahat ng format na kailangan mo.
Mga biswal at komposisyon ng eksena na pinapagana ng AI
Gumawa ng cinematic na mga eksena, animated na graphics, product demos, o abstract na visuals mula sa mga prompt. Awtomatikong inaayos ng engine ang galaw ng camera, iba’t ibang kuha, at mga transition para magmukhang propesyonal.
Pag-convert ng larawan sa video at muling paggamit ng mga clip
Mag-import ng mga clip o mahahabang footage at awtomatikong i-crop, i-trim, at i-remix ang mga ito bilang Shorts o highlight reels. Gamitin ang mga image to video na feature para buhayin ang mga still at product image para sa mas kaakit-akit na thumbnails at segments.
Paano Gamitin ang AI YouTube Video Maker
Bigyang-buhay ang iyong mga ideya sa video gamit ang advanced AI YouTube Maker ng HeyGen sa pamamagitan ng mga sumusunod na simpleng hakbang.
I-paste ang script, mag-upload ng transcript, o ilarawan ang konsepto. Maaari ka ring magbigay ng existing na footage o URL ng produkto.
Pumili kung long-form, short, o pareho. Piliin ang visual style, avatar option, at voice model. I-apply ang brand presets kung kailangan.
Gumagawa ang HeyGen ng storyboard at draft na video. I-edit ang captions, palitan ang B-roll, ayusin ang pacing, o baguhin ang tono ng boses gamit ang mga simpleng kontrol.
I-export ang mga YouTube-optimized na file, SRT na subtitle, thumbnail, at metadata. Gamitin ang direct upload o API para sa naka-iskedyul na pag-publish at batch na workflows.
Ang isang AI YouTube video maker ay nagko-convert ng mga script, brief, o umiiral na footage tungo sa kumpletong YouTube videos gamit ang AI para sa visuals, boses, captions, at pagbuo ng mga eksena. Ang HeyGen ay gumagawa ng parehong long-form at short-form na assets na handa nang i-upload para makapagpokus ang mga creator sa content strategy.
Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang multi-format na paggawa ng video. Gumawa ng isang pangunahing long-form na video at awtomatikong gumawa ng Shorts, clips, at teaser formats na may na-optimize na edits at captions para sa panonood sa mobile, para mas mapahusay ang kakayahan mong gumawa ng YouTube Shorts.
Oo. Nagmumungkahi ang HeyGen ng mga title, description, tag, at chapter marker na nakaayon sa mga best practice ng YouTube, para matulungan ang mga content creator na mas madaling ma-discover at ma-index nang mas epektibo.
Oo naman. I-import ang existing na footage at awtomatikong ie-edit ito ng HeyGen, magdadagdag ng captions, gagawa ng B-roll, at ire-remix ang content para maging tapos na mga video at Shorts.
Ang HeyGen ay gumagawa ng mga auto-caption na may mataas na antas ng katumpakan at sumusuporta sa pagsasalin sa maraming wika. Maaaring i-edit ang mga caption at isinaling voiceover upang matiyak ang pagiging angkop sa rehiyon at tamang mga pahiwatig ng kahulugan.
Oo. Mag-upload ng voice sample para makopya ang boses mo, o gumawa ng custom avatar host para mag-present ng mga script nang pare-pareho sa bawat episode at serye, para mas madali kang makagawa ng mga YouTube video.
I-export ang mga MP4 file sa standard at vertical na format, mga SRT subtitle file, mga thumbnail image, at mga metadata package para makagawa ng mataas na kalidad na mga video. Sinusuportahan ng mga API integration ang batch uploads at naka-iskedyul na pag-publish.
Karamihan sa mga draft ay nagagawa sa loob ng ilang minuto. Ang oras ng final rendering ay nakadepende sa haba at pagiging kumplikado ng video. Ang batch processing at mga API job ay kayang mag-scale para suportahan ang high-volume na produksyon para sa mga content creator.
Ikaw ang may ganap na pagmamay-ari at karapatan sa lahat ng video at asset na ginagawa mo gamit ang HeyGen. Tiyakin na ang anumang third-party content na isinasama mo ay may wastong lisensya.
Oo. Gumagamit ang HeyGen ng enterprise-grade na seguridad, role-based access, at mga kontrol sa pribadong workspace upang protektahan ang content at mga production workflow.
