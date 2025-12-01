Gumawa ng mga scroll-stopping na YouTube Shorts sa loob lang ng ilang minuto gamit ang HeyGen’s AI youtube shorts generator. Mula sa script hanggang sa publish-ready na vertical video, ang aming AI ang bahala sa pagbuo ng mga hook, paggawa ng visuals, pag-sync ng audio, at paglalagay ng captions para makapag-scale ang mga creator at brand ng short-form content nang hindi na kailangan ng camera o matagal na pag-e-edit.
Extract highlights from Podcasts, livestreams, and webinars to create multiple Shorts that drive viewers back to full episodes.
Never run out of ideas. Generate frequent Shorts using an AI-powered approach, test different hooks, and scale your upload cadence to grow subscribers and watch time.
Create audio-reactive promotional Shorts for tracks, releases, and teasers that match tempo and accentuate drops.
Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.
Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.
Produce many ad-ready Shorts per campaign, localized for each market, and use an AI video generator to test creatives rapidly to find winning variations.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI YouTube Shorts Generator
Pinagsasama ng HeyGen ang production-grade na AI video generation at Shorts-first na workflows para mas mabilis kang makapag-konseptuwalize, mag-iterate, at mag-publish. Gumawa ng Shorts na optimized para sa atensyon gamit ang beat-aware cuts, platform presets, at automatic localization — lahat idinisenyo para pataasin ang views at mapalago ang audience.
Gumawa ng scripts, scenes, at tapos na Shorts sa loob ng ilang minuto. Ina-automate ni HeyGen ang mabibigat na gawain para makapag-post ka nang madalas at mapanatili ang momentum sa algorithm.
Lahat ng output ay sumusunod sa mobile-first na disenyo, caption-first na pagbasa, at pacing na naka-tune para sa discovery at retention sa YouTube Shorts. Mag-export ng mga file na handa na para sa platform kasama ang mga mungkahi sa metadata.
Gumawa ng iba’t ibang bersyon ng wika, mag A/B test ng mga hook, o mag-batch generate ng dose-dosenang clip mula sa isang mahabang video. Sinusuportahan ng HeyGen ang bulk workflows at API automation para sa mga creator at mga team.
Script at hook generator para sa Shorts
Magsimula sa isang paksa o i-paste ang isang talata at gagawa si HeyGen ng isang maikling script na handang mag-viral, may malakas na hook, call to action, at mga scene marker. Ang script ang gagabay sa visuals, captions, at timing para ma-maximize ang retention sa unang ilang segundo.
Awtomatik na caption at pag-istilo ng caption
Ang Shorts ay nakadepende sa text-first playback, kaya perpekto ang mga ito para sa TikTok at iba pang mga platform. Awtomatikong gumagawa ang HeyGen ng eksaktong captions, naglalagay ng madaling basahing typography at motion, at nagbibigay sa iyo ng agarang kontrol sa estilo, laki, at pwesto para sa mga mobile screen sa iyong mga short video project.
Generative na mga biswal at pagpili ng b-roll
Mula sa animated graphics hanggang sa AI-generated na mga eksena, lumilikha ang HeyGen ng mga visual na tugma sa iyong script. Maaari mong palitan ito ng sarili mong footage o hayaan ang generator na pumili ng licensed na b-roll na akma sa tono at pacing.
Mga preset ng platform at pag-optimize ng export
Mag-export ng vertical MP4 na naka-optimize para sa YouTube Shorts, na may tamang aspect ratio, bitrate, captions, at mga mungkahing pamagat at paglalarawan para mas madaling ma-discover.
Paano Gamitin ang AI YouTube Shorts Generator
Gawing handa ang mga nakakabighaning YouTube Shorts mo sa loob lang ng ilang minuto gamit ang mga sumusunod na simpleng hakbang.
Mag-type ng topic, i-paste ang script, o mag-upload ng mahabang video. Awtomatikong gagawa ang HeyGen ng mga mungkahing hook at paghahati-hati ng mga scene.
Pumili ng energy level, istilo ng caption, at boses para sa iyong AI shorts. Magdagdag ng musika o hayaan ang HeyGen na magmungkahi ng audio na akma sa iyong script at format.
I-edit ang captions, palitan ang visuals, o baguhin ang hook gamit ang natural na wika na prompts sa iyong video generator. I-regenerate ang isang eksena o ang buong Short sa loob ng ilang segundo.
Mag-download ng mga vertical MP4 na naka-optimize para sa YouTube Shorts, kasama ang mga mungkahing title, description, at tags para sa iyong short video content. Gamitin ang batch exports o API para mag-publish nang maramihan.
Ang AI YouTube Shorts generator ay isang tool na nagko-convert ng maiikling script, ideya, o mas mahahabang video sa tapos na vertical Shorts gamit ang AI para sa pagsusulat ng script, pag-edit, pag-sync ng audio, at paglalagay ng captions. Gumagawa ang HeyGen ng mga mobile-first na video na dinisenyo para mag-perform nang mahusay sa Shorts feed ng YouTube, para makapag-publish ang mga creator nang mas madalas nang hindi na kailangan ng komplikadong pag-edit.
Nakatuon ang HeyGen sa unang tatlong segundo, malinaw na captions, at beat-aware na pag-edit. Gumagawa ang sistema ng malalakas na hook, inaayon ang visuals sa audio cues, at gumagamit ng caption-first na mga layout para ma-optimize ang Shorts para sa parehong autoplay at panonood na naka-mute ang tunog.
Oo, gumawa tayo ng maiikling video. Awtomatikong tinutukoy ng HeyGen ang mga highlight na sandali sa mahahabang footage at lumilikha ng maraming Shorts na may captions at mga cut na naka-optimize. Ang workflow na ito para sa pagre-repurpose ng content ay perpekto para sa mga podcast, livestream, at lecture.
Oo naman. Awtomatikong gumagawa ang HeyGen ng eksaktong captions at kayang isalin ang mga script at captions sa maraming wika gamit ang advanced na AI shorts technology. video translator na feature. Napananatili ang lokal na voiceovers at timing ng subtitles para sa natural na pag-deliver.
Hindi. Kayang gumawa ng visuals ang HeyGen at awtomatikong pumili ng licensed audio. Maaari ka ring mag-upload ng sarili mong mga track at footage para mas maging personal ang itsura at tunog ng iyong video.
Karamihan sa mga Shorts ay nagge-generate sa loob ng ilang minuto. Naiimpluwensyahan ng pagiging kumplikado, haba, at dami ng batch ang kabuuang oras ng rendering. Maaaring i-queue at i-process ang mga batch job sa pamamagitan ng API para sa mga pangangailangang may mataas na volume.
Oo. Gumagawa ang HeyGen ng maraming bersyon para sa bawat brief para matest mo ang iba’t ibang hook, visual, at CTA. Gamitin ang export sets para magpatakbo ng mga eksperimento at mabilis na i-scale ang mga panalong variant.
Mag-export ng vertical MP4 na naka-optimize para sa YouTube Shorts, pati na rin ng square at landscape na mga variant kung kinakailangan. Nagbibigay din ang HeyGen ng mga SRT file at mga rekomendasyon sa metadata para sa pag-publish.
Oo. Mag-upload ng voice sample para makopya ang boses mo, o gumamit ng mga avatar at creator mula sa library. May eksaktong lip sync ang mga avatar at pare-pareho ang itsura nila sa screen sa iba’t ibang Shorts.
Ikaw ang may ganap na pagmamay-ari ng lahat ng asset na iyong ginagawa. Hindi inaangkin ng HeyGen ang anumang karapatan sa iyong content. Tiyakin na ang anumang third-party material na isasama mo ay may tamang lisensya.
Sinusunod ng HeyGen ang mga industry-standard na kasanayan sa seguridad gamit ang naka-encrypt na storage at mahigpit na access controls. Kasama sa mga Enterprise plan ang workspace governance, role-based permissions, at mga opsyon para sa pribadong storage.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.