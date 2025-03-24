AI Video Presentation Maker: Gumawa ng Presentations sa Ilang Minuto

Gawing malinaw, presenter-led na mga video presentation ang mga static na slide at mahahabang dokumento sa loob lang ng ilang minuto. Sa HeyGen, makakagawa ka ng mga explainer, training, at update na parang totoong tao at nakakaengganyo, nang hindi mo kailangang mag-record ng sarili mo o mag-book ng oras sa studio.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Onboarding ng empleyado at HR training

Onboarding ng empleyado at HR training

Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.

Mga demo ng produkto at mga overview ng feature

Mga demo ng produkto at mga overview ng feature

Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.

Mga sales pitch at proposal

Mga sales pitch at proposal

Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.

Edukasyon at mga tutorial para sa customer

Edukasyon at mga tutorial para sa customer

Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.

Mga update sa pamunuan at all-hands na pagpupulong

Mga update sa pamunuan at all-hands na pagpupulong

Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.

Mga presentasyon para sa akademya at online na kurso

Mga presentasyon para sa akademya at online na kurso

Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Video Presentation Maker

Pinadadali ng HeyGen ang paglikha ng isang makinis at propesyonal na video presentation mula sa iyong mensahe—isang video na talagang tatapusin ng mga manonood. Maaari kang magsimula mula sa script, outline, URL, o umiiral na deck at hayaan ang AI na gumawa ng presenter segments, visuals, at voiceover. Ikaw ang nakatutok sa kuwento habang si HeyGen ang bahala sa production sa likod ng kamera.

I-level up ang mga tuyong slide at gawing mga kuwentong video

Sa halip na mag-share ng makakapal na slide decks, gawing mga eksena ang mahahalagang punto na pinagsasama ang presenter segments, visuals, at captions. Mas nakukuha ng audience ang konteksto, linaw, at human touch na hindi kayang ibigay ng mga slide lang.

Panatilihing nakaayon sa brand ang bawat presentasyon

Ilapat ang iyong mga logo, font, at kulay sa lahat ng presentasyong ginawa gamit ang aming AI presentation maker para maging pare-pareho ang itsura ng lahat. Maaari mo ring i-reuse ang mga layout at style para sa mga susunod na video, para mas mabilis makakilos ang mga team nang hindi isinusuko ang kalidad.

I-scale ang mga presentasyon sa iba’t ibang team at merkado

Gumawa ng maraming bersyon ng iisang presentasyon para sa iba’t ibang audience, tungkulin, o wika. Sa HeyGen, madali mong maa-update ang mga script para manatiling bago at relevant ang impormasyon saanman ito gamitin.

Pagbuo ng video mula sa script at mga slide

Magsimula sa isang nakasulat na script, bullet outline, o in-import na slides at gumawa ng isang kumpletong video presentation. Inaayos ng HeyGen ang content sa mga scene na may presenter segments at on-screen text para hindi ka kailanman magsimula sa isang blankong canvas.

AI na mga tagapagsalita at multilingguwal na voiceover

Pumili ng makatotohanang AI presenter at boses para ihatid ang iyong mensahe sa iba’t ibang wika. Makakatulong ito na maabot mo ang mga audience sa buong mundo nang hindi na kailangan ng karagdagang recording equipment o paulit-ulit na live takes.

Mga visual na layout, media, at caption

Pagsamahin ang nilalaman ng slide, mga screen capture, at mga sumusuportang visual sa mga flexible na layout upang makagawa ng mga presentasyong talagang nakakaengganyo para sa iyong audience. Magdagdag ng awtomatikong captions para sa mas madaling pag-access at mas malinaw na pag-unawa sa mga sitwasyong naka-mute ang tunog.

Madaling pag-edit at mga opsyon sa pag-export

I-update ang text, mga eksena, at timing sa isang simpleng editor, pagkatapos ay i-export ang mga high-quality na video file. Gamitin ang mga ito sa mga LMS platform, sales tools, intranet, at mga pampublikong channel nang hindi na kailangan ng karagdagang hakbang.

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong meron kaming video na ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera ulit."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Video Presentation Maker

Nagbibigay ang HeyGen ng isang diretso at madaling sundan na workflow na nagpapahintulot sa sinuman na gumawa ng AI video presentations, kahit wala pang dating karanasan sa pag-edit. Ikaw ang magdadala ng content, at gagawin ito ng platform bilang isang kaakit-akit na video.

Hakbang 1

Magsimula mula sa script, slides, o URL

I-paste ang iyong script, mag-upload ng presentation na ginawa gamit ang aming AI video generator, o mag-share ng mahalagang URL. Susuriin ni HeyGen ang content at ihahanda ang paunang istruktura ng iyong video presentation gamit ang AI technology.

Hakbang 2

Piliin ang iyong tagapagsalita at istilo

Pumili ng AI presenter, boses, at visual style na akma sa iyong brand at audience. Tukuyin kung gaano kalaking bahagi ng screen ang ilalaan sa presenter, slides, at mga sumusuportang visual.

Hakbang 3

Pinuhin ang mga eksena at mga kasamang biswal

Suriin ang bawat eksena at ayusin ang kopya, pacing, at layout. Magdagdag ng mga larawan, chart, o screen recording para manatiling malinaw at madaling tandaan ang mensahe mula simula hanggang dulo.

Hakbang 4

Gumawa at ibahagi

Gawin ang final na video at i-export ito para sa napili mong channel. I-share ito sa email, LMS, internal portals, o meeting invites para mapanood ito ng lahat kung kailan sila may oras.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI video presentation maker?

Ang isang AI video presentation maker ay awtomatikong ginagawang mga video presentation ang mga script, slide, o ideya. Pinagsasama nito ang AI presenters, voiceovers, at mga visual kaya hindi mo na kailangan ng mga camera, studio, o kumplikadong mga editing tool.

Kailangan ko ba ng design o video skills para magamit ang HeyGen?

Hindi. Ang HeyGen ay ginawa para sa mga business user, tagapagturo, at marketer. Ang mga template at gabay na workflow ay tumutulong sa iyo na gumawa ng pulidong mga presentasyon kahit wala kang naunang karanasan sa paggawa ng video.

Maaari ko bang gamitin ang kasalukuyan kong mga slide sa loob ng HeyGen?

Oo, maaari ka ring gumawa ng video content. Maaari kang mag-import ng slides o muling buuin ang mahahalagang punto sa loob ng HeyGen. Pagkatapos, magdadagdag ka ng presenter, narration, at mga sumusuportang visual para gawing isang buo at magkakaugnay na video presentation ang iyong deck.

Sinusuportahan ba ng HeyGen ang maraming wika para sa mga presentasyon?

Oo. Maaari kang gumawa ng mga voiceover at presenter segment sa iba’t ibang wika at accent gamit ang isang libreng AI presentation maker. Pinapadali nitong gamitin muli ang parehong istruktura ng presentasyon para sa iba’t ibang rehiyon at audience.

Gaano katagal bago makagawa ng video presentation?

Karamihan sa mga presentasyon na may karaniwang haba ay puwede mong mabuo sa loob lamang ng ilang minuto kapag handa na ang iyong content. Madali ka ring makakagawa ng mga pagbabago at muling makakagawa ng mga seksyon kapag may nagbago sa impormasyon o may natanggap kang feedback.

Maaari ko bang panatilihing tugma sa aking brand ang mga presentasyon?

Oo. Maaari mong ilapat ang iyong mga logo, font, at color palette sa lahat ng video. Napananatili ang pagkakakilanlan ng brand habang pinapayagan pa rin ang pag-customize ayon sa team o proyekto.

Saan ko magagamit ang na-export na mga video ng presentasyon?

Maaari mong gamitin ang mga na-export na video na ginawa gamit ang aming AI video generator sa mga learning platform, sales tools, internal communication hubs, website, at social media channels. Compatible ang mga file sa karaniwang mga hosting at playback system.

Puwede bang magtulungan ang maraming tao sa iisang presentasyon?

Oo. Maaaring magbahagi ang mga team ng access sa mga proyekto, magmungkahi ng mga pagbabago, at mag-manage ng iba’t ibang bersyon. Nakakatulong ito para magtrabaho nang maayos at magkakasabay ang mga subject matter expert, trainer, at comms teams.

Ang mga AI video presentation ba ay angkop para sa kumpidensyal na nilalaman?

Oo, basta’t sinusunod mo ang mga patakaran at mga polisiya sa data ng iyong organisasyon kapag gumagamit ka ng AI generator. Ang HeyGen ay dinisenyo para suportahan ang mga secure na workflow upang manatiling protektado ang mga internal na update at training.

Maaari ko bang i-update ang isang presentasyon nang hindi nagsisimula muli mula sa umpisa?

Oo. Maaari mong buksan ang isang umiiral na proyekto, i-edit ang script o mga slide, at muling i-generate ang mga apektadong eksena. Nakakatipid ito ng oras at tinitiyak na ang mga paulit-ulit na training at presentasyon ay laging napapanahon at may personalized na nilalaman.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

