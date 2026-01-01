Gawing maiikli at malinaw na explainer videos ang static na text at mga komplikadong paksa para mas madaling maintindihan ng mga tao. Sa HeyGen, makakagawa ka ng presenter-led explainers na pinagsasama ang boses, visuals, at malinaw na istruktura—lahat ito nang walang camera o pag-e-edit sa timeline. Turuan ang mga customer, team, at mga learner nang mas mabilis gamit ang paggawa ng video na nakaayon sa brand at madaling i-update.
Turn internal documentation into explainer videos with AI for onboarding, compliance, and process training. New hires and existing staff can revisit lessons anytime they need. This reduces support load and keeps standards consistent.
Convert help articles and FAQs into explainer videos that show rather than tell. Use on-screen visuals and friendly narration in your explainer video maker so customers can easily follow along. Better self-service resources mean fewer support tickets and happier users.
Help sales teams explain complex offers with quick, shareable explainer clips. Give prospects a simple overview they can rewatch or share with stakeholders. This speeds up understanding inside buying groups.
Educators and course creators can convert lesson content into structured video explainers. Clear pacing and visuals support different learning styles. Students benefit from bite-sized lessons that are easy to review.
Explain new policies, security updates, or system changes with calm, structured videos. People see what is changing, why it matters, and what they should do next. This improves adoption and reduces confusion across teams.
Bakit Piliin ang HeyGen para sa AI Video Explainer Videos
Pinapasimple ng HeyGen ang pag-convert ng mabibigat na content sa madaling maintindihang explainer videos sa loob lang ng ilang minuto. Magsimula mula sa isang dokumento, script, o URL at hayaang ang AI ang mag-outline ng mga scene, magdagdag ng narration, at mag-ayos ng mensahe mo. Makakakuha ka ng mga video explainer na mukhang propesyonal, pero nananatiling flexible para sa mabilisang edits at paggawa ng mga bagong bersyon.
Hatiin ang mahahabang dokumento, teknikal na gabay, o detalyadong proseso sa maiikli at nakatutok na mga eksena. Pinagsasama ng on-screen text, mga visual, at narasyon ang impormasyon para mas mabilis maunawaan ng mga manonood ang pangunahing ideya. Nakakatulong ito sa mas epektibong pagkatuto at nababawasan ang kalituhan sa iyong audience.
Iwasan ang abala ng pagre-record ng voiceovers, pag-hire ng talent, o pag-aaral ng motion design. Inaayos na ng HeyGen ang mga presenter, layout, at timing para sa’yo, para makapagpokus ka sa mismong paliwanag na kailangan mong gawin, hindi sa kung paano buuin ang video.
Gamitin muli ang mga istruktura sa iba’t ibang produkto, team, at rehiyon habang binabago ang content at wika. Mabilis na i-refresh ang mga seksyon kapag may nagbabagong detalye at panatilihing tama ang iyong library ng mga explainer. Isang workflow lang ang kailangan para suportahan ang maraming iba’t ibang use case.
Dokumento, script, at URL papunta sa explainer video
Magsimula sa PDFs, mga artikulo sa knowledge base, o mga script at mabilis na gawing mga video explainer. Tinutukoy ng HeyGen ang mahahalagang bahagi at inaayos ang mga ito bilang mga eksena na may narasyon at visuals. Maaari mong i-refine ang istruktura para umayon sa gusto mong daloy.
Mga AI presenter at natural na voiceover
Pumili ng makatotohanang mga presenter at boses para magkuwento ng iyong content sa iba’t ibang wika gamit ang AI explainer video maker. Ang magiliw at malinaw na pag-deliver sa iyong mga video gamit ang AI ay tumutulong panatilihing interesado ang mga manonood kahit kumplikado ang paksa. Maaari mong iayon ang tono sa pangangailangan ng training, product education, o marketing.
Mga visual na layout, media, at caption
Pagsamahin ang text, icons, screen highlights, at iba pang media sa malilinis at maayos na layout. Awtomatikong captions ang nagpapahusay sa accessibility at tumutulong sa mga manonood na makasabay kahit naka-mute ang sound. Ang visual na konsistensi ay nagpapataas ng tiwala at recall.
Mabilis na pag-edit at de-kalidad na mga export
I-update ang mga script, eksena, at pacing ng iyong video nang hindi nagsisimula muli mula sa umpisa. Kapag handa ka na, i-export ang mga high-quality na explainer video na angkop para sa mga LMS platform, help center, website, at social media channel. Mananatiling madali para sa iyo na i-repurpose ang iyong content.
Paano Gamitin ang AI Video Explainer Maker
Binibigyan ka ng HeyGen ng gabay na workflow na mabilis na nagbabago ng mga nakasulat na ideya tungo sa malinaw na explainer videos. Hindi mo kailangan ng karanasan sa pag-e-edit, kailangan mo lang ay mensaheng gusto mong maiparating nang mas maayos.
Mag-upload ng dokumento, mag-paste ng script, o magbahagi ng URL na naglalaman ng mahahalagang impormasyon.
Pumili ng boses at presenter na babagay sa iyong audience at tono ng brand.
Suriin ang bawat eksena at ayusin ang mga salita, halimbawa, at diin. Magdagdag ng mga kaukulang larawan, icon, o screenshot kung makakatulong.
Gawin ang final na explainer video at i-export ito para sa mga paborito mong channel. I-embed ito sa help centers, learning portals, internal hubs, o mga public page.
Ang AI video explainer ay isang maikling video na gumagamit ng artificial intelligence para gawing mga visual na paliwanag ang text, mga dokumento, o mga prompt. Pinagsasama nito ang narasyon, mga eksena, at text sa screen para gawing mas simple ang mga ideya, para mas mabilis at mas madali itong maintindihan ng mga tao.
Hindi. Ang HeyGen ay dinisenyo para makagawa ang mga subject matter expert, marketer, at educator ng mga video gamit ang AI kahit walang editing skills. Inaayos na ng mga template at guided flows ang layout at timing, kaya makakapagpokus ka na lang sa mismong mensahe.
Oo. Maaari kang mag-upload ng mga PDF, script, o iba pang text-based na content at gamitin ang mga ito bilang pundasyon ng iyong explainer. Tinutulungan ka ng HeyGen na ibuod at ayusin ang materyal sa isang sunod-sunod na mga eksenang madaling sundan para sa iyong AI explainer video.
Oo. Maaari kang gumawa ng mga voiceover at caption sa maraming wika gamit ang video translator feature. Pinapadali nitong i-customize ang iisang explainer video para sa iba’t ibang rehiyon o audience nang hindi muling ginagawa ang mga visual mula sa simula.
Maaari mong gamitin ang mga explainer video sa help centers, LMS platforms, sales emails, landing pages, internal portals, at mga social channel. Anumang lugar kung saan kailangan ng mga tao ng malinaw na pag-unawa sa isang paksa ay maaaring makinabang mula sa isang explainer.
Karamihan sa mga explainer video ay pinakamabisang gumagana kapag nasa pagitan ng isa at limang minuto ang haba, depende kung gaano kalalim ang paksa. Sa HeyGen, maaari mong hatiin ang mas mahahabang paksa sa mas maliliit na module sa iyong AI explainer video, para mapanood ng mga manonood nang eksakto kung ano ang kailangan nila, sa oras na kailangan nila ito.
Oo. Maaari mong buksan muli ang isang proyekto, ayusin ang script o mga eksena, at i-regenerate lamang ang mga bahaging nagbago. Sa ganitong paraan, nananatiling napapanahon ang iyong explainer library nang hindi kinakailangang i-rebuild nang buo sa tuwing may ina-update.
Oo. Maaari kang magdagdag ng mga screenshot ng produkto, mga diagram, at mga screen recording direkta sa iyong explainer. Nakakatulong ang mga elementong ito na gawing mas simple ang mga abstraktong ideya at mas madaling sundan sa iyong explainer video.
Oo. Nag-e-export ang HeyGen ng mga high-quality na video na mahusay para sa professional learning, onboarding, at mga customer-facing na experience. Malinaw ang visuals, malinaw ang audio, at may captions na sumusuporta sa seryosong mga use case.
Oo. Maaaring magbahagi ang mga team ng access sa mga proyekto, mag-review ng mga script, at magmungkahi ng mga pagbabago. Tinitiyak ng kolaborasyon na nananatiling tama ang content habang mabilis pa ring nakakapag-produce ng mga video.
