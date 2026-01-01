AI Video Explainer Maker: Gumawa ng Libreng Video Kaagad

Gawing maiikli at malinaw na explainer videos ang static na text at mga komplikadong paksa para mas madaling maintindihan ng mga tao. Sa HeyGen, makakagawa ka ng presenter-led explainers na pinagsasama ang boses, visuals, at malinaw na istruktura—lahat ito nang walang camera o pag-e-edit sa timeline. Turuan ang mga customer, team, at mga learner nang mas mabilis gamit ang paggawa ng video na nakaayon sa brand at madaling i-update.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Mga paliwanag tungkol sa produkto at mga feature

Panloob na pagsasanay at mga gabay sa proseso

Turn internal documentation into explainer videos with AI for onboarding, compliance, and process training. New hires and existing staff can revisit lessons anytime they need. This reduces support load and keeps standards consistent.

Edukasyon ng customer at nilalaman para sa help center

Convert help articles and FAQs into explainer videos that show rather than tell. Use on-screen visuals and friendly narration in your explainer video maker so customers can easily follow along. Better self-service resources mean fewer support tickets and happier users.

Pagpapalakas ng sales at mga pitch explainer

Help sales teams explain complex offers with quick, shareable explainer clips. Give prospects a simple overview they can rewatch or share with stakeholders. This speeds up understanding inside buying groups.

Mga module ng kurso at akademikong paliwanag

Educators and course creators can convert lesson content into structured video explainers. Clear pacing and visuals support different learning styles. Students benefit from bite-sized lessons that are easy to review.

Patakaran, pagsunod, at komunikasyon sa mga pagbabago

Explain new policies, security updates, or system changes with calm, structured videos. People see what is changing, why it matters, and what they should do next. This improves adoption and reduces confusion across teams.

Bakit Piliin ang HeyGen para sa AI Video Explainer Videos

Pinapasimple ng HeyGen ang pag-convert ng mabibigat na content sa madaling maintindihang explainer videos sa loob lang ng ilang minuto. Magsimula mula sa isang dokumento, script, o URL at hayaang ang AI ang mag-outline ng mga scene, magdagdag ng narration, at mag-ayos ng mensahe mo. Makakakuha ka ng mga video explainer na mukhang propesyonal, pero nananatiling flexible para sa mabilisang edits at paggawa ng mga bagong bersyon.

Gawing madaling maintindihan ang mga komplikadong paksa

Hatiin ang mahahabang dokumento, teknikal na gabay, o detalyadong proseso sa maiikli at nakatutok na mga eksena. Pinagsasama ng on-screen text, mga visual, at narasyon ang impormasyon para mas mabilis maunawaan ng mga manonood ang pangunahing ideya. Nakakatulong ito sa mas epektibong pagkatuto at nababawasan ang kalituhan sa iyong audience.

Gumawa ng mga explainer nang hindi kailangang mag-shoot o magdisenyo

Iwasan ang abala ng pagre-record ng voiceovers, pag-hire ng talent, o pag-aaral ng motion design. Inaayos na ng HeyGen ang mga presenter, layout, at timing para sa’yo, para makapagpokus ka sa mismong paliwanag na kailangan mong gawin, hindi sa kung paano buuin ang video.

I-scale ang mga explainer video para sa bawat audience

Gamitin muli ang mga istruktura sa iba’t ibang produkto, team, at rehiyon habang binabago ang content at wika. Mabilis na i-refresh ang mga seksyon kapag may nagbabagong detalye at panatilihing tama ang iyong library ng mga explainer. Isang workflow lang ang kailangan para suportahan ang maraming iba’t ibang use case.

Dokumento, script, at URL papunta sa explainer video

Magsimula sa PDFs, mga artikulo sa knowledge base, o mga script at mabilis na gawing mga video explainer. Tinutukoy ng HeyGen ang mahahalagang bahagi at inaayos ang mga ito bilang mga eksena na may narasyon at visuals. Maaari mong i-refine ang istruktura para umayon sa gusto mong daloy.

A young woman speaks in a video lesson, with an overlay showing a progress list of "Intro," "Chapter 1," and "Chapter 2" all marked as complete.

Mga AI presenter at natural na voiceover

Pumili ng makatotohanang mga presenter at boses para magkuwento ng iyong content sa iba’t ibang wika gamit ang AI explainer video maker. Ang magiliw at malinaw na pag-deliver sa iyong mga video gamit ang AI ay tumutulong panatilihing interesado ang mga manonood kahit kumplikado ang paksa. Maaari mong iayon ang tono sa pangangailangan ng training, product education, o marketing.

A smiling woman avatar with a 'Voice Tone' menu showing 'Calm' highlighted, and a chat bubble saying 'Calm: Slowly breathe in and out'.

Mga visual na layout, media, at caption

Pagsamahin ang text, icons, screen highlights, at iba pang media sa malilinis at maayos na layout. Awtomatikong captions ang nagpapahusay sa accessibility at tumutulong sa mga manonood na makasabay kahit naka-mute ang sound. Ang visual na konsistensi ay nagpapataas ng tiwala at recall.

A smiling woman in a lavender blazer with "CC" in the top left and "AI Captions" in the bottom right.

Mabilis na pag-edit at de-kalidad na mga export

I-update ang mga script, eksena, at pacing ng iyong video nang hindi nagsisimula muli mula sa umpisa. Kapag handa ka na, i-export ang mga high-quality na explainer video na angkop para sa mga LMS platform, help center, website, at social media channel. Mananatiling madali para sa iyo na i-repurpose ang iyong content.

Interface showing SCORM export options, version 1.2, with a smiling man in the background.

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong meron kaming isang show na ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede na lang akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera kailanman."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Para bang nadagdagan ang miyembro ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Video Explainer Maker

Binibigyan ka ng HeyGen ng gabay na workflow na mabilis na nagbabago ng mga nakasulat na ideya tungo sa malinaw na explainer videos. Hindi mo kailangan ng karanasan sa pag-e-edit, kailangan mo lang ay mensaheng gusto mong maiparating nang mas maayos.

Hakbang 1

Magsimula sa iyong pinagmumulan ng content

Mag-upload ng dokumento, mag-paste ng script, o magbahagi ng URL na naglalaman ng mahahalagang impormasyon.

Hakbang 2

Pumili ng boses, tagapagsalita, at istilo

Pumili ng boses at presenter na babagay sa iyong audience at tono ng brand.

Hakbang 3

Pinuhin ang mga eksena at mahahalagang mensahe

Suriin ang bawat eksena at ayusin ang mga salita, halimbawa, at diin. Magdagdag ng mga kaukulang larawan, icon, o screenshot kung makakatulong.

Hakbang 4

Gumawa, i-export, at ibahagi

Gawin ang final na explainer video at i-export ito para sa mga paborito mong channel. I-embed ito sa help centers, learning portals, internal hubs, o mga public page.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI video explainer?

Ang AI video explainer ay isang maikling video na gumagamit ng artificial intelligence para gawing mga visual na paliwanag ang text, mga dokumento, o mga prompt. Pinagsasama nito ang narasyon, mga eksena, at text sa screen para gawing mas simple ang mga ideya, para mas mabilis at mas madali itong maintindihan ng mga tao.

Kailangan ko ba ng design o editing skills para magamit ang HeyGen?

Hindi. Ang HeyGen ay dinisenyo para makagawa ang mga subject matter expert, marketer, at educator ng mga video gamit ang AI kahit walang editing skills. Inaayos na ng mga template at guided flows ang layout at timing, kaya makakapagpokus ka na lang sa mismong mensahe.

Maaari ba akong gumawa ng explainer videos mula sa mga existing na dokumento?

Oo. Maaari kang mag-upload ng mga PDF, script, o iba pang text-based na content at gamitin ang mga ito bilang pundasyon ng iyong explainer. Tinutulungan ka ng HeyGen na ibuod at ayusin ang materyal sa isang sunod-sunod na mga eksenang madaling sundan para sa iyong AI explainer video.

Sumusuporta ba ang HeyGen ng maraming wika para sa mga explainer?

Oo. Maaari kang gumawa ng mga voiceover at caption sa maraming wika gamit ang video translator feature. Pinapadali nitong i-customize ang iisang explainer video para sa iba’t ibang rehiyon o audience nang hindi muling ginagawa ang mga visual mula sa simula.

Saan ko magagamit ang mga AI video explainer?

Maaari mong gamitin ang mga explainer video sa help centers, LMS platforms, sales emails, landing pages, internal portals, at mga social channel. Anumang lugar kung saan kailangan ng mga tao ng malinaw na pag-unawa sa isang paksa ay maaaring makinabang mula sa isang explainer.

Gaano kahaba dapat ang isang explainer video?

Karamihan sa mga explainer video ay pinakamabisang gumagana kapag nasa pagitan ng isa at limang minuto ang haba, depende kung gaano kalalim ang paksa. Sa HeyGen, maaari mong hatiin ang mas mahahabang paksa sa mas maliliit na module sa iyong AI explainer video, para mapanood ng mga manonood nang eksakto kung ano ang kailangan nila, sa oras na kailangan nila ito.

Maaari ko bang i-update ang isang explainer kapag may nagbago sa impormasyon?

Oo. Maaari mong buksan muli ang isang proyekto, ayusin ang script o mga eksena, at i-regenerate lamang ang mga bahaging nagbago. Sa ganitong paraan, nananatiling napapanahon ang iyong explainer library nang hindi kinakailangang i-rebuild nang buo sa tuwing may ina-update.

Pwede ko bang isama ang sarili kong visuals at screen recordings?

Oo. Maaari kang magdagdag ng mga screenshot ng produkto, mga diagram, at mga screen recording direkta sa iyong explainer. Nakakatulong ang mga elementong ito na gawing mas simple ang mga abstraktong ideya at mas madaling sundan sa iyong explainer video.

Ang kalidad ba ng output ay angkop para sa propesyonal na training at content na nakaharap sa mga customer?

Oo. Nag-e-export ang HeyGen ng mga high-quality na video na mahusay para sa professional learning, onboarding, at mga customer-facing na experience. Malinaw ang visuals, malinaw ang audio, at may captions na sumusuporta sa seryosong mga use case.

Puwede bang magtulungan ang mga team sa paggawa ng explainer videos?

Oo. Maaaring magbahagi ang mga team ng access sa mga proyekto, mag-review ng mga script, at magmungkahi ng mga pagbabago. Tinitiyak ng kolaborasyon na nananatiling tama ang content habang mabilis pa ring nakakapag-produce ng mga video.

