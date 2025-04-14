AI Video Editor: Gumawa ng Handa-nang-I-publish na Mga Video sa Ilang Minuto

Gawing makinis at propesyonal ang mga hilaw na clip gamit ang isang video editor na simple at matalino gamitin. Ang AI video editor ng HeyGen ay tumutulong sa iyong mag-cut, mag-ayos, at magpaganda ng mga video gamit ang text-level controls para mas kaunti ang oras sa timeline at mas marami sa paggawa ng mga kuwentong kumakakuha ng clicks gamit ang pinakamahusay na AI tools.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Subukan ang aming libreng Image to video generator

Magsimula nang Libre
Pumili ng avatar
Ilalapat ang lip sync pagkatapos ng pagbuo
I-type ang iyong script
Mag-type sa kahit anong wika
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Maiikling social media clips at highlight

Maiikling social media clips at highlight

Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.

Mga demo ng produkto at paglalakad sa mga tampok

Mga demo ng produkto at paglalakad sa mga tampok

Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.

Pagsasanay, onboarding, at mga internal na update

Pagsasanay, onboarding, at mga internal na update

Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.

Mga webinar, podcast, at thought leadership

Mga webinar, podcast, at thought leadership

Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.

Mga kampanya sa marketing at bayad na mga ad

Mga kampanya sa marketing at bayad na mga ad

Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.

Mga tutorial, paliwanag, at support content

Mga tutorial, paliwanag, at support content

Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.

Bakit Piliin ang HeyGen Bilang Iyong AI Video Editor

Pinagsasama ng HeyGen ang makapangyarihang mga video editing tool sa isang malinis na workspace na diretsong sa browser. Maaari mong i-trim, i-restyle, at i-localize ang video sa ilang gabay na hakbang, nang hindi na kailangang matuto ng tradisyunal na editing software. Kasing husay nitong gumana para sa maiikling clip at para rin sa buong presentations at campaigns.

Magsimula nang libre
I-edit gamit ang simpleng wika, hindi kumplikadong mga timeline

Gumawa ng mga pagbabago sa pamamagitan ng pagsasabi sa editor kung ano ang gusto mo, tulad ng pag-alis ng isang seksyon o pag-update ng isang linya ng narasyon. Agad na ginagawang eksaktong mga cut at adjustment ng HeyGen ang mga instruksyong iyon. Pinapanatili nitong mabilis ang iyong workflow kahit baguhan ka pa lang sa pag-e-edit.

Ayusin ang audio at visuals sa iisang workspace

Linisin ang ingay sa background, ayusin ang pacing, at iayon ang mga visual para maging pare-pareho ang dating ng lahat. Tinutulungan ka ng AI video editor na mapanatiling mataas ang kalidad nang may kaunting manual na pag-edit, para makapag-edit ka ng mga video gamit ang AI nang mas episyente. Magmumukha at magkakaboses na pulido ang iyong mga AI video sa lahat ng platform.

Mabilis na i-scale ang content para sa bawat channel

I-resize, i-reframe, at lagyan ng caption ang mga video para sa iba’t ibang format sa iisang proseso gamit ang video editing software. Maaari mong gawing maraming bersyon ang isang source video para sa email, social feeds, at internal channels. Sa ganitong paraan, napapalaki mo ang abot at epekto ng bawat content na ginagawa mo.

Mga kontrol para sa pag-edit gamit ang teksto

Ilarawan ang mga pagbabagong kailangan mo, tulad ng pag-trim ng isang bahagi o pagpalit ng isang linya ng narasyon. Gagawa ang editor ng eksaktong mga cut at adjustment batay sa hiling mo. May buo ka pa ring kontrol para i-fine tune ang mga resulta.

Magsimula nang Libre →
A woman sits on a sofa next to a chat bubble titled "Chat with Diane" describing a sofa.

Matalinong audio, caption, at voiceover

Pagandahin ang linaw ng pananalita, bawasan ang ingay sa background, at gumawa ng captions sa ilang pindot lang. Maaari ka ring magdagdag ng AI voiceovers sa iba’t ibang wika para sa mabilis na localization. Sa ganitong paraan, nananatiling accessible ang mga video at handa para sa panonood kahit naka-mute ang tunog.

Magsimula nang Libre →
A screen showing a presentation slide, text styling options, a woman speaking, and the word 'unforgettable'.

Mga visual layout, pagre-reframe, at mga asset

I-reframe ang mga video sa vertical, square, o landscape na format nang hindi nawawala ang mga pangunahing subject gamit ang AI video generator. Magdagdag ng overlays, titles, at mga brand element para tumugma ang bawat clip sa iyong visual identity. Mananatiling simple ang proseso kahit sabay-sabay kang gumagawa ng maraming output.

Magsimula nang Libre →
Smiling man in a floral shirt, framed, with a "Brand Colors" palette showing blues and grays.

Mabilis na pag-export at mga preset na pare-pareho sa brand

I-save ang mga preset para sa brand style, mga format, at mga istilo ng caption. I-apply ang mga ito sa mga bagong proyekto para sa pare-parehong resulta. Kapag handa ka na, i-export ang mga high-quality na video na akma sa mga paborito mong platform.

Magsimula nang Libre →
A smiling man in a blue shirt next to a UI panel showing SCORM export options with "SCORM 1.2" selected.

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang video na ginagawa ko linggu-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera kailanman."

Roger Hirst, Co-Founder
play buttonWatch video
Workday
"Ang pinakagusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang miyembro ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Video Editor

Ginagawang madali at abot-kaya ng HeyGen ang AI video editing, kahit hindi ka pa kailanman nakagamit ng timeline. Ginagabayan ka ng workflow mula sa raw footage hanggang sa tapos na na content sa ilang malinaw na hakbang.

Magsimula nang libre
Hakbang 1

I-import ang iyong video o recording

I-upload ang iyong footage o magdala ng recording mula sa iyong napiling source. Ihahanda ng editor ang transcript at overview para makita mo ang iyong content bilang parehong text at video.

Hakbang 2

Piliin ang iyong format at mga preset ng istilo

Piliin ang mga output format para sa iyong mga channel at ilapat ang mga brand preset. Sa simula pa lang, itinatakda na nito ang mga font, kulay, at pangunahing layout batay sa pinakamahusay na AI design practices.

Hakbang 3

I-edit gamit ang teksto at simpleng mga kontrol

Gamitin ang transcript at mga text-level na command para mag-cut, maglipat, at mag-ayos ng mga eksena. Magdagdag ng mga title, caption, at simpleng transition sa ilang klik lang.

Hakbang 4

I-preview, i-export, at i-repurpose

Suriin ang natapos na video at gumawa ng maliliit na pagbabago kung kinakailangan. Pagkatapos, i-export ang iyong pangunahing bersyon kasama ang iba pang sukat o orientation na angkop para sa mga platform tulad ng TikTok.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI video editor?

Ang AI video editor ay isang tool na gumagamit ng artificial intelligence para tulungan kang mag-cut, mag-refine, at mag-enhance ng mga video. Ina-automate nito ang mga gawain tulad ng pag-trim, pag-reframe, paglalagay ng captions, at paglinis ng audio para mas mabilis mong matapos ang mga proyekto.

Kailangan ko ba ng dating karanasan sa pag-edit para magamit ang HeyGen?

Hindi. Ang HeyGen ay ginawa para sa mga marketer, tagapagturo, at mga team na walang tradisyonal na karanasan sa pag-e-edit. Pinalitan ng mga text-based na kontrol at simpleng interface ang mga kumplikadong timeline para matuto ka habang ginagawa mo ito.

Pwede ko bang gamitin ang AI video editor para sa short-form na social content?

Oo. Maaari kang gumawa ng vertical at square na mga video na naka-optimize para sa feeds at stories. Pinapadali ng editor ang pagkuha ng mga highlight, pagdaragdag ng captions, at pag-aangkop ng content para sa bawat platform.

Sumusuporta ba ang HeyGen sa maraming wika para sa captions at audio?

Oo. Maaari kang gumawa ng mga subtitle at AI voiceover sa maraming wika gamit ang video translator. Nakakatulong ito na magamit mong muli ang parehong istruktura ng video para sa iba’t ibang rehiyon at audience nang hindi na kailangang mag-reshoot.

Maaari ko bang baguhin ang aspect ratio pagkatapos magawa ang video?

Oo. Maaari mong i-reframe ang iyong content sa vertical, landscape, o square na format mula sa iisang proyekto. Mananatiling naka-sentro at madaling basahin ang mga subject kaya hindi mo na kailangang gawin muli ang iyong edit.

Paano nakakatulong ang AI sa pagpapaganda ng kalidad ng audio?

Kayang bawasan ng AI video editor ang ingay, pantayin ang lakas ng tunog, at awtomatikong bigyang-diin ang pananalita. Ibig sabihin nito ay mas malinaw na boses at mas pare-parehong karanasan sa pakikinig nang hindi na kailangang mag-mix nang mano-mano.

Maaari ko bang idagdag ang sarili kong branding at mga asset sa mga na-edit na video?

Oo. Maaari kang mag-upload ng mga logo, kulay, font, at media na kumakatawan sa iyong brand. I-save ang mga ito bilang presets sa AI video generator para manatiling nakaayon sa iyong brand guidelines ang bawat bagong proyekto.

Angkop ba ang HeyGen para sa kolaborasyon ng team?

Oo. Maaaring magbahagi ng mga proyekto ang mga team, mag-review ng mga edit, at panatilihing pare-pareho ang mga patakaran ng brand. Sa ganitong paraan, puwedeng mag-ambag ang iba’t ibang tao habang nananatiling buo at magkakaugnay ang final na output.

Anong mga uri ng video ang pinakaangkop para sa AI video editor?

Magandang gamitin ang talking head clips, screen recordings, webinars, explainers, product demos, at social videos. Anumang video na mas gaganda sa mas mabilis na pacing, malinaw na captions, at mas maayos na framing ay mahusay na kandidato.

Maaari ko bang gawing maraming maiikling clip ang isang mahabang video?

Oo. Maaari kang gumawa ng ilang maiikling video mula sa iisang source sa pamamagitan ng pagpili ng iba’t ibang highlight at hook gamit ang video editing software. Mas marami kang magiging content na maibabahagi kahit isang beses ka lang mag-record.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background