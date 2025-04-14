Gawing makinis at propesyonal ang mga hilaw na clip gamit ang isang video editor na simple at matalino gamitin. Ang AI video editor ng HeyGen ay tumutulong sa iyong mag-cut, mag-ayos, at magpaganda ng mga video gamit ang text-level controls para mas kaunti ang oras sa timeline at mas marami sa paggawa ng mga kuwentong kumakakuha ng clicks gamit ang pinakamahusay na AI tools.
Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.
Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.
Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.
Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.
Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.
Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.
Bakit Piliin ang HeyGen Bilang Iyong AI Video Editor
Pinagsasama ng HeyGen ang makapangyarihang mga video editing tool sa isang malinis na workspace na diretsong sa browser. Maaari mong i-trim, i-restyle, at i-localize ang video sa ilang gabay na hakbang, nang hindi na kailangang matuto ng tradisyunal na editing software. Kasing husay nitong gumana para sa maiikling clip at para rin sa buong presentations at campaigns.
Gumawa ng mga pagbabago sa pamamagitan ng pagsasabi sa editor kung ano ang gusto mo, tulad ng pag-alis ng isang seksyon o pag-update ng isang linya ng narasyon. Agad na ginagawang eksaktong mga cut at adjustment ng HeyGen ang mga instruksyong iyon. Pinapanatili nitong mabilis ang iyong workflow kahit baguhan ka pa lang sa pag-e-edit.
Linisin ang ingay sa background, ayusin ang pacing, at iayon ang mga visual para maging pare-pareho ang dating ng lahat. Tinutulungan ka ng AI video editor na mapanatiling mataas ang kalidad nang may kaunting manual na pag-edit, para makapag-edit ka ng mga video gamit ang AI nang mas episyente. Magmumukha at magkakaboses na pulido ang iyong mga AI video sa lahat ng platform.
I-resize, i-reframe, at lagyan ng caption ang mga video para sa iba’t ibang format sa iisang proseso gamit ang video editing software. Maaari mong gawing maraming bersyon ang isang source video para sa email, social feeds, at internal channels. Sa ganitong paraan, napapalaki mo ang abot at epekto ng bawat content na ginagawa mo.
Mga kontrol para sa pag-edit gamit ang teksto
Ilarawan ang mga pagbabagong kailangan mo, tulad ng pag-trim ng isang bahagi o pagpalit ng isang linya ng narasyon. Gagawa ang editor ng eksaktong mga cut at adjustment batay sa hiling mo. May buo ka pa ring kontrol para i-fine tune ang mga resulta.
Matalinong audio, caption, at voiceover
Pagandahin ang linaw ng pananalita, bawasan ang ingay sa background, at gumawa ng captions sa ilang pindot lang. Maaari ka ring magdagdag ng AI voiceovers sa iba’t ibang wika para sa mabilis na localization. Sa ganitong paraan, nananatiling accessible ang mga video at handa para sa panonood kahit naka-mute ang tunog.
Mga visual layout, pagre-reframe, at mga asset
I-reframe ang mga video sa vertical, square, o landscape na format nang hindi nawawala ang mga pangunahing subject gamit ang AI video generator. Magdagdag ng overlays, titles, at mga brand element para tumugma ang bawat clip sa iyong visual identity. Mananatiling simple ang proseso kahit sabay-sabay kang gumagawa ng maraming output.
Mabilis na pag-export at mga preset na pare-pareho sa brand
I-save ang mga preset para sa brand style, mga format, at mga istilo ng caption. I-apply ang mga ito sa mga bagong proyekto para sa pare-parehong resulta. Kapag handa ka na, i-export ang mga high-quality na video na akma sa mga paborito mong platform.
Paano Gamitin ang AI Video Editor
Ginagawang madali at abot-kaya ng HeyGen ang AI video editing, kahit hindi ka pa kailanman nakagamit ng timeline. Ginagabayan ka ng workflow mula sa raw footage hanggang sa tapos na na content sa ilang malinaw na hakbang.
I-upload ang iyong footage o magdala ng recording mula sa iyong napiling source. Ihahanda ng editor ang transcript at overview para makita mo ang iyong content bilang parehong text at video.
Piliin ang mga output format para sa iyong mga channel at ilapat ang mga brand preset. Sa simula pa lang, itinatakda na nito ang mga font, kulay, at pangunahing layout batay sa pinakamahusay na AI design practices.
Gamitin ang transcript at mga text-level na command para mag-cut, maglipat, at mag-ayos ng mga eksena. Magdagdag ng mga title, caption, at simpleng transition sa ilang klik lang.
Suriin ang natapos na video at gumawa ng maliliit na pagbabago kung kinakailangan. Pagkatapos, i-export ang iyong pangunahing bersyon kasama ang iba pang sukat o orientation na angkop para sa mga platform tulad ng TikTok.
Ang AI video editor ay isang tool na gumagamit ng artificial intelligence para tulungan kang mag-cut, mag-refine, at mag-enhance ng mga video. Ina-automate nito ang mga gawain tulad ng pag-trim, pag-reframe, paglalagay ng captions, at paglinis ng audio para mas mabilis mong matapos ang mga proyekto.
Hindi. Ang HeyGen ay ginawa para sa mga marketer, tagapagturo, at mga team na walang tradisyonal na karanasan sa pag-e-edit. Pinalitan ng mga text-based na kontrol at simpleng interface ang mga kumplikadong timeline para matuto ka habang ginagawa mo ito.
Oo. Maaari kang gumawa ng vertical at square na mga video na naka-optimize para sa feeds at stories. Pinapadali ng editor ang pagkuha ng mga highlight, pagdaragdag ng captions, at pag-aangkop ng content para sa bawat platform.
Oo. Maaari kang gumawa ng mga subtitle at AI voiceover sa maraming wika gamit ang video translator. Nakakatulong ito na magamit mong muli ang parehong istruktura ng video para sa iba’t ibang rehiyon at audience nang hindi na kailangang mag-reshoot.
Oo. Maaari mong i-reframe ang iyong content sa vertical, landscape, o square na format mula sa iisang proyekto. Mananatiling naka-sentro at madaling basahin ang mga subject kaya hindi mo na kailangang gawin muli ang iyong edit.
Kayang bawasan ng AI video editor ang ingay, pantayin ang lakas ng tunog, at awtomatikong bigyang-diin ang pananalita. Ibig sabihin nito ay mas malinaw na boses at mas pare-parehong karanasan sa pakikinig nang hindi na kailangang mag-mix nang mano-mano.
Oo. Maaari kang mag-upload ng mga logo, kulay, font, at media na kumakatawan sa iyong brand. I-save ang mga ito bilang presets sa AI video generator para manatiling nakaayon sa iyong brand guidelines ang bawat bagong proyekto.
Oo. Maaaring magbahagi ng mga proyekto ang mga team, mag-review ng mga edit, at panatilihing pare-pareho ang mga patakaran ng brand. Sa ganitong paraan, puwedeng mag-ambag ang iba’t ibang tao habang nananatiling buo at magkakaugnay ang final na output.
Magandang gamitin ang talking head clips, screen recordings, webinars, explainers, product demos, at social videos. Anumang video na mas gaganda sa mas mabilis na pacing, malinaw na captions, at mas maayos na framing ay mahusay na kandidato.
Oo. Maaari kang gumawa ng ilang maiikling video mula sa iisang source sa pamamagitan ng pagpili ng iba’t ibang highlight at hook gamit ang video editing software. Mas marami kang magiging content na maibabahagi kahit isang beses ka lang mag-record.
