AI Video Caption Generator: Gumawa ng Mga Caption Online

Awtomatikong gumawa ng tumpak at madaling basahing captions gamit ang AI video caption generator ng HeyGen. Gawing maayos ang pagkaka-time ng captions at subtitles mula sa sinasalitang audio para mapahusay ang accessibility, engagement, at abot ng iyong mga video. Walang manual na transcription, walang pag-edit ng timelines—mabilis na resulta gamit ang AI lang.

Caption ng mga social media video

Many viewers watch without sound. Automatically generate captions for Reels, Shorts, and TikTok to improve watch time and engagement.

Mga video para sa marketing at promosyon

Manual captioning slows campaigns. Use an AI video caption generator to publish accessible, searchable marketing videos faster.

Nilalaman para sa pagsasanay at edukasyon

Captions improve comprehension and accessibility. Generate clear subtitles for lessons, onboarding, and tutorials without manual transcription using an AI-powered subtitle generator.

Komunikasyong korporatibo

Ensure company updates are understood by all employees through clear video content and captions. Captions make internal videos inclusive and easy to follow across environments.

Multilingual na pamamahagi ng video

Reaching global audiences often requires subtitles. Generate and translate captions quickly while keeping timing consistent with accurate captions.

Pagsunod sa accessibility ng video

Captions support accessibility standards and inclusive viewing. AI captioning helps teams meet requirements for video content without added production costs.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Video Caption Generator

Pinagsasama ng HeyGen ang AI video generation at matalinong captioning para tulungan ang mga team na gumawa ng accessible at high-performing na mga video sa malaking sukat. Mula sa social clips hanggang sa training content, mabilis na nalilikha ang mga caption at nananatiling naka-sync sa bawat format.

Tumpak na pagkilala ng pananalita

Ginagawang mga caption ng AI ang pananalita nang may mataas na katumpakan, kahit iba-iba ang accent at paraan ng pagsasalita. Mas kaunting oras ang gugugulin sa pagwawasto ng text at mas maraming oras sa pag-publish ng content.

Pandaigdigang suporta sa wika

Gumawa at magsalin ng captions sa iba’t ibang wika gamit ang built-in na video translator at AI-powered na subtitle generator. Abutin ang mga international na audience nang hindi inuulit ang trabaho sa pamamagitan ng pagdaragdag ng subtitles sa maraming wika.

Naka-integrate sa mga AI video workflow

Ang mga caption ay awtomatikong nalilikha bilang bahagi ng AI video generator workflow, kaya nananatiling perpektong magkatugma ang visuals, boses, at teksto nang hindi na kailangan ng karagdagang mga tool.

Awtomatikong paggawa ng caption gamit ang AI

Mag-upload ng video o gumawa ng bago gamit ang AI at awtomatikong malilikha ang mga caption. Ang AI video caption generator ay nagta-transcribe ng pananalita, tumpak na inaayon ang timing ng mga caption, at inihahanda ang mga ito para agad magamit.

A content creation interface displaying a presentation slide titled "New York's Billiard Scene" and a smiling AI avatar, with editing tools for Avatars, Text, and Media.

Mga caption na puwedeng i-edit na may ganap na kontrol

Madali ang pag-review at pag-edit ng mga caption. Ayusin ang mga salita, timing, o formatting para tumugma sa boses ng brand habang nananatiling naka-synchronize ang mga caption sa video.

A smiling woman with long dark hair in a purple blazer.

Multilingual na mga caption at pagsasalin

Isalin ang mga caption sa iba’t ibang wika sa loob ng ilang segundo. Panatilihin ang linaw at tamang timing sa iba’t ibang rehiyon nang hindi muling gumagawa ng mga video o caption nang mano-mano.

Voice cloning

Walang-hassle na pag-export at integrasyon

I-export ang mga video na may naka-embed na captions o i-download ang mga caption file para sa iba’t ibang platform. Mananatiling compatible ang mga caption sa social, web, at internal na mga video workflow.

A smiling man behind a dialog box for exporting content as SCORM 1.2.

Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong meron kaming video na ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera ulit."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang pinakagusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang laki ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Video Caption Generator

Gumawa ng tumpak na video captions gamit ang AI sa apat na simpleng hakbang.

Hakbang 1

I-upload o i-generate ang iyong video

Magsimula sa isang existing na video o gumawa ng bago gamit ang AI video generator ng HeyGen.

Hakbang 2

Awtomatikong gumawa ng mga caption

Sinusuri ng AI ang pagsasalita at awtomatikong gumagawa ng eksaktong naka-time na captions nang hindi na kailangan ng manual na transcription.

Hakbang 3

I-edit at isalin ang mga caption

Suriin ang teksto, ayusin ang timing, o isalin ang mga caption sa iba pang mga wika kung kinakailangan.

Hakbang 4

I-export at i-publish

I-download ang iyong video na may captions o mga subtitle file at i-publish agad ang iyong video content sa iba’t ibang platform.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI video caption generator?

Ang AI video caption generator ay gumagamit ng AI para awtomatikong i-convert ang sinasalitang audio sa mga naka-time na caption. Tinatanggal nito ang pangangailangan para sa manu-manong transcription at pag-sync.

Gaano ka-accurate ang mga caption na gawa ng AI?

Mataas ang accuracy kapag malinaw ang audio. Dinisenyo ang AI ng HeyGen para makilala ang iba’t ibang accent at natural na paraan ng pagsasalita, kaya nababawasan ang oras ng pagwawasto.

Maaari ko bang i-edit ang mga caption pagkatapos silang ma-generate?

Oo. Ganap na nae-edit ang mga caption kaya maaari mong baguhin ang mga salita, timing, o formatting bago mo i-export ang iyong video content.

Sinusuportahan ba nito ang maraming wika?

Oo. Maaari kang gumawa ng mga caption sa isang wika at isalin ang mga ito sa iba gamit ang built-in na video translator na mga feature para sa tumpak na mga caption.

Nakakatulong ba ang captions para tumaas ang engagement sa video?

Oo. Pinapataas ng captions ang oras ng panonood, accessibility, at pag-unawa, lalo na sa mga social platform kung saan awtomatikong nagpe-play ang mga video nang walang tunog.

Maaari ko bang i-export nang hiwalay ang mga caption file?

Oo. Maaari kang mag-export ng mga video na may naka-embed na captions o mag-download ng mga subtitle file para sa iba’t ibang platform tulad ng YouTube o Vimeo.

Gumagana ba ang caption generator para sa mga AI-generated na video?

Oo. Ang mga caption ay walang patid na nagsasama sa mga AI video generation workflow ng HeyGen, kabilang ang text to video at image to video.

Kailangan ba ang captions para sa accessibility?

Ang mga caption ay tumutulong gawing mas accessible ang mga video para sa mga manonood na bingi, may kapansanan sa pandinig, o nanonood nang walang tunog, at sumusuporta sa mas inklusibong paggawa ng content.

Pagmamay-ari ko ba ang mga caption na ginagawa ko?

Oo. Ikaw ang may ganap na karapatan sa lahat ng caption at video na ginawa gamit ang AI video caption generator.

