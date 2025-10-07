AI Video Ad Generator para Mabilisang Paggawa ng Mga Ad

Magsimula mula sa isang product URL, maikling script, o isang simpleng brief at gumawa ng pulidong video ads nang walang camera o manual na pag-edit. Awtomatikong ginagawa ng HeyGen ang pacing, voiceovers, captions, at mga export na handa para sa iba’t ibang platform para makapag-launch ang mga team ng mas maraming ad variants at matutunan kung ano ang puwedeng i-scale.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Subukan ang aming AI Video Ads Generator

Tinutulungan ka ng AI Video Ads Generator na gumawa ng mga high-performing na video ad nang hindi na kailangang mag-shoot o mag-edit nang mano-mano. Magsimula sa isang script o ideya, at awtomatikong gagawin itong HeyGen na mga ad na handa na para sa iba’t ibang platform at naka-optimize para sa social, performance, at digital campaigns. Mas mabilis kang makakagawa, makakapag-update, at makakapag-scale ng ad creative, nang walang templates, timelines, o production delays.


Mabilis na mga ad para sa paglulunsad ng produkto

Mabilis na mga ad para sa paglulunsad ng produkto

When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.

Mga kampanya sa katalogo at marketplace

Mga kampanya sa katalogo at marketplace

Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.

Mga social-first na maiikling ad

Mga social-first na maiikling ad

Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.

Retargeting at dynamic na creative

Retargeting at dynamic na creative

Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.

Paghahatid ng kampanya ng ahensya

Paghahatid ng kampanya ng ahensya

Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.

Mga internasyonal na paglulunsad sa merkado

Mga internasyonal na paglulunsad sa merkado

Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.

Bakit ang HeyGen ang pinakamahusay na AI para sa pag-convert ng script tungo sa video

Ginagawang HeyGen na isang mataas na kalidad at makatotohanang video ang anumang script sa loob lamang ng ilang minuto. Maaari kang magsimula mula sa isang magaspang na ideya, isang pulidong screenplay, o kahit ilang bullet points lang. Gumagawa ang HeyGen ng realistiko at nagsasalitang mga eksena na may makapangyarihang kontrol, para makalipat ka mula sa mga salita tungo sa tapos na video nang hindi na kailangan ng tradisyunal na production workflow.

Mabilis na pagbuo

Gawing makinis na video ang mga script sa loob lang ng ilang minuto. Mas mabilis at mas mura ito kaysa sa tradisyunal na pag-shoot, pagre-reshoot, o sa magulong proseso ng pag-e-edit.

Walang kailangang pag-aralan

Gumawa ng professional-grade na mga video gamit ang isang workflow na simple at intuitive. Walang kailangang editing background. Walang teknikal na setup. Isulat lang, i-generate, at i-refine.

All-in-one na creative editor

Mula sa unang draft mo hanggang sa final export, pinapadali ng text-based editor ng HeyGen ang buong proseso. Pwede mong baguhin ang mga linya, ayusin ang pacing, i-revise ang mga eksena, at mabilis na mag-iterate—parang nag-e-edit ka lang ng dokumento, hindi ng timeline.

I-link ang mga video workflow mula sa mga product page

I-paste ang URL ng isang product o landing page at awtomatikong kukunin ni HeyGen ang mga larawan, specs, at mensahe para bumuo ng storyboard. Ang link-to-video na workflow ay nagma-map ng page content sa multi-scene na mga ad o maiikling promotional clip na naka-optimize para sa social placements na may minimal na manual na input.

Script to video na may mga opsyon sa totoong boses ng tao

Sumulat ng maikling script o hayaan ang HeyGen na gumawa ng mga hook at CTA para sa iyo. Gumagawa ang engine ng natural na tunog na voiceover sa iba’t ibang tono at wika at naglalapat ng eksaktong lip sync kapag gumagamit ng talking head o avatar assets para manatiling nakaayon ang narasyon.

Malikhain na awtomasyon at mga preset sa istilo

Pumili ng visual themes, pacing, at aspect ratios at awtomatikong ilalapat ng HeyGen ang malinis na galaw, istilo ng captions, at mga transition. Tinitiyak ng mga preset ng platform na bawat export ay naka-optimize para sa ad placement at atensyon ng manonood nang hindi na kailangan ng karagdagang pagre-resize.

Suporta para batch generation, testing, at analytics

Gumawa ng daan-daang ad variants sa malakihang paraan sa pamamagitan ng pagpapalit ng hooks, images, o CTAs gamit ang aming AI ad platform. Maayos na naka-organize ang mga export para sa ad managers at A/B tests. Gamitin ang built-in na mga mungkahi para sa audiences at subaybayan ang performance signals para mabilis na matukoy ng mga team kung aling creative elements ang panalo.

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang video na ginagawa ko tuwing linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Video Ad Generator

Gumawa ng handa-nang-i-ads na mga video sa apat na malinaw na hakbang, mula sa brief hanggang sa mai-publish na assets.

Hakbang 1

Idagdag ang iyong source

I-paste ang URL ng produkto, mag-upload ng mga larawan, o maglagay ng maikling script. Sinusuri ng HeyGen ang content, kinukuha ang mahahalagang detalye, at naghahanda ng storyboard na hati sa bawat eksena para gabayan ang pagbuo.

Hakbang 2

Pumili ng istilo at format

Pumili ng aspect ratio, visual theme, at pacing. Ilapat ang iyong brand kit para manatiling pare-pareho ang mga logo, font, at kulay sa bawat variant at placement.

Hakbang 3

Gumawa at pinuhin ang mga variant

Gumawa ng maraming bersyon na may iba’t ibang hook, visual, at CTA. I-preview ang mga ito nang magkatabi, i-adjust ang kopya o mga imahe, at mag-regenerate ng mga variant para sa A/B testing nang hindi mano-manong nag-e-edit ng timeline gamit ang aming ad maker.

Hakbang 4

I-export at ilunsad ang mga kampanya

I-download ang mga MP4 at larawan na naka-optimize para sa Feed, Reels, Stories, at in-stream placements. Gamitin ang batch exports para ma-upload nang maayos ang mga asset diretso sa ad managers at makapagsimula agad sa pagte-test.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI video ad generator at paano ito ginagamit ng HeyGen?

Ang AI video ad generator ay nagko-convert ng briefs, URLs, images, o scripts sa tapos na ad creatives gamit ang automated scene composition, voice synthesis, captioning, at export formatting. Pinagsasama ng HeyGen ang text to video at AI avatars para makagawa ng nakakaengganyong content.image to video na mga flow para makagawa ng makinis at propesyonal na ads nang hindi kailangan ng camera o manual na pag-edit.

Paano naiiba ang HeyGen sa ibang AI na gamit para sa paggawa ng video ads?

Nakatuon ang HeyGen sa kalinawan, kontrol, at bilis sa halip na sa mabigat na pagdepende sa mga template. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga team na i-update ang mga script imbes na muling buuin ang mga video, mas madali ang pag-iterate, pananatiling konsistent sa iba’t ibang campaign, at pag-scale ng ad creative nang hindi pinapabagal ang production workflow.

Talaga bang mahusay ang performance ng mga AI-generated na video ads?

Tinutulungan ka ng AI na gumawa ng mas maraming ad variations nang mas mabilis, na nagpapahusay sa testing at optimization. Nakasalalay pa rin ang performance sa offer at mensahe mo, pero dahil mas mabilis ang iteration, mas madali kang matuto mula sa mga resulta at i-refine ang creatives nang hindi naaantala ng production bottlenecks.

Ang AI video ad generator ba na ito ay angkop para sa mga social media ads?

Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang paggawa ng mga ad para sa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, at Google Ads. Maraming team din ang gumagamit ng Repurpose Video para iangkop ang parehong ad creative sa iba’t ibang platform nang hindi nagsisimula muli.

Kailangan ko ba ng karanasan sa design o video editing para magamit ang HeyGen?

Hindi. Ang HeyGen ay dinisenyo para sa mga marketer, founder, at mga team na gustong makakuha ng resulta nang hindi na kailangan ng kumplikadong editing tools. Karamihan sa mga pagbabago ay simpleng pag-update lang ng text, kaya madali itong gamitin kahit hindi ka pa nakakapag-edit ng video dati.

Anong mga kontrol sa brand ang available?

Mag-apply ng brand kit na may mga logo, font, at kulay. Tinitiyak ng HeyGen ang pagsunod sa mga patakaran ng brand sa lahat ng ginagawang draft at template, at nagbibigay-daan sa pag-lock ng mahahalagang elemento para mapanatili ng mga team ang pagkakapare-pareho sa malakihang produksyon.

Aling mga export format at placement ang suportado?

Nag-e-export ang HeyGen ng MP4 video files at high-resolution images na naka-format para sa Feed, Reels, Stories, Messenger, at in-stream placements. Inaayos ng batch export ang mga file gamit ang malinaw na paglalagay ng pangalan para sa mga ad manager at campaign tools.

Sumusunod ba ang mga HeyGen ads sa mga patakaran ng mga platform?

Sinusunod ng HeyGen ang karaniwang pinakamahusay na praktis sa mga platform tulad ng tamang aspect ratio, malinaw na mababasang captions, at tipikal na proporsyon ng teksto, ngunit ang panghuling pagsunod sa mga patakaran at pag-apruba ng ad ay nananatiling responsibilidad ng advertiser.

Libre bang subukan ang HeyGen?

Maaari kang magsimula agad at subukan ang workflow bago mag-scale. Pinapayagan ka ng HeyGen na gumawa ng iyong unang AI video ad direkta sa iyong browser, para makita mo kung paano ito babagay sa iyong marketing process bago ka tuluyang mag-commit.

Anong mga uri ng video ads ang maaari kong gawin gamit ang tool na ito?

Maaari kang gumawa ng mga promo para sa produkto, mga ad para sa pagpapakilala ng brand, performance creatives, mga edukasyonal na ad, at mga anunsyo. Para sa mga nakaayos na layout, maraming team ang nagsisimula sa isang Video Template para mapanatiling pare-pareho ang branding sa lahat ng campaign.

