Ang pinakamadaling paraan para gumawa ng makatotohanan at nakakaengganyong talking head videos. Hindi mo na kailangan ng camera, mikropono, o kumplikadong pag-e-edit. Kung gumagawa ka man ng presentations, announcements, o training content, hinahayaan ka ng aming platform na lumikha ng propesyonal na portrait videos sa loob lamang ng ilang minuto, nang lubos na libre.
Paano Gumawa ng AI Talking Head na Mga Video?
Bigyang-buhay ang mga still na larawan gamit ang makatotohanang galaw ng mukha, ekspresyon, at boses sa tulong ng aming AI talking head video generator.
Mag-upload ng malinaw na litrato mo o pumili mula sa mahigit 1,100 AI avatars. Gamit ang aming teknolohiya, tina-track at tina-map namin ang mga facial features para makagawa ng natural at expressive na galaw na mukhang totoo at parang tunay na tao.
Isulat, i-paste, o i-upload ang iyong script direkta sa editor. Awtomatikong isinasabay ng AI ang iyong mga salita sa perpektong galaw ng labi, emosyon, at tono para sa makatotohanang resulta.
Piliin ang boses, wika, at tono na gusto mo para tumugma sa mensahe mo. Maaari mo ring i-adjust ang mga galaw ng avatar, magdagdag ng subtitles, background music, o branding para sa isang pulidong video na akma sa iyong estilo.
I-click ang “Generate” at panoorin kung paano nagiging dynamic na video ang iyong still image sa loob lamang ng ilang minuto. I-download ang iyong talking head video at agad itong ibahagi sa anumang platform—social media, mga website, o presentasyon.
Mga Tampok ng AI Talking Video Generator
Sa HeyGen, nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo para gumawa ng kaakit-akit at propesyonal na mga video nang mabilis at madali. Narito kung bakit kami ang pinakamahusay na pagpipilian mo para sa AI video creation:
Naiaangkop na Mga Nagsasalitang Ulo
Pumili mula sa higit 1,100 hyper-realistic na avatar, o gumawa ng sarili mong kamukha mo o ng brand persona mo. Bawat avatar ay may makatotohanang galaw at natural na ekspresyon, kaya ramdam na totoo at nakakaengganyo ang mga video mo.
Multilingual na mga Kakayahan
Isalin ang iyong script sa mahigit 175 na wika na may natural at parang totoong tao na pagbigkas. Sa tulong ng aming AI, maaabot mo ang mga manonood sa iba’t ibang panig ng mundo at mapapersonalisa mo ang iyong mga video para sa iba’t ibang kultura at rehiyon.
Walang Kailangan na Kamera o Studio
Iwasan ang magastos na kagamitan at mahabang oras ng pag-shoot. Mag-upload lang ng isang larawan at gumawa ng iyong video sa loob ng ilang minuto, gamit ang AI para asikasuhin ang lahat ng teknikal na detalye.
Mabilis na Produksyon ng Video
Gumawa ng mataas na kalidad na portrait video sa loob lamang ng ilang minuto, na perpekto para sa mga negosyo at creator na kailangang mag-scale ng paggawa ng content nang mahusay.
Ang talking head video ay gumagamit ng digital avatar na nagsasalita ng iyong script na may makatotohanang ekspresyon, tamang lip-sync, at natural na mga galaw. Ginagaya nito ang itsura at dating ng isang totoong tagapagsalita, nang hindi na kailangan ng aktwal na pag-shoot o studio.
I-upload lang ang isang larawan o pumili ng avatar, i-type ang iyong script, at hayaang i-sync ng AI ang iyong mga salita sa makatotohanang galaw. Ang iyong talking head na video ay magagawa sa loob ng ilang minuto. Kailangan mo ba ng tulong sa pagsulat ng script? Subukan ang AI Video Script Generator.
Oo. Maaari mong i-upload ang iyong portrait para gumawa ng personalized na avatar o gumamit ng isa na mayroon na sa library. Maaari mo ring i-upload ang sarili mong boses o pumili mula sa malawak na hanay ng mga AI na boses.
Sinusuportahan ng platform ang mahigit 170 wika at diyalekto, kaya maaari kang gumawa ng lokal na bersyon ng mga multilingual na video na may natural na pananalita at eksaktong paggalaw ng labi para sa mga manonood sa buong mundo.
Oo naman. Malawak itong ginagamit para sa corporate training, onboarding, sales videos, mga anunsyo, at internal na komunikasyon. Para sa mga spokesperson-style na video, maaari mo ring subukan ang AI Spokesperson Tool.
Magtuon sa mga opsyon para sa pag-customize, integrasyon sa iba pang mga tool, kadalian ng paggamit, bilis, seguridad, at kalidad ng customer support at dokumentasyon.
Karamihan sa mga video ay nagagawa sa loob lamang ng ilang minuto. Awtomatikong inaasikaso ng AI ang pag-sync ng boses, mga ekspresyon, at galaw, kaya hindi mo na kailangan ng editing skills o karanasan sa production.
Hindi kailangan ng anumang kasanayan sa pag-edit. Simple ang interface, at ang AI ang gumagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho. Maaari ka nang magsimulang gumawa ng iyong unang video kaagad sa pamamagitan ng HeyGen Signup.
