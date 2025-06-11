AI Subtitle Generator: Gumawa ng Mabilis na Caption

Gawing watch-to-the-end ang bawat video gamit ang AI subtitles na perpektong naka-sync sa audio mo. Awtomatikong tina-transcribe, tina-time, at sini-style ng HeyGen ang iyong captions para mas maraming manonood ang makasabay, kahit naka-mute ang sound. Walang manual na pagta-type, walang mabibigat na tools—malinaw at engaging na subtitles lang na tugma sa brand mo.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Mga maikling video sa social media at Reels

Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.

Mga video sa YouTube at mga clip ng podcast

Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.

Pagsasanay, onboarding, at L&D

Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.

Marketing, ads, at promos

Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.

Mga webinar, event, at demo ng produkto

Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.

Mga course creator at tagapagturo

Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.

Bakit Piliin ang HeyGen AI Subtitle Generator

Gawing mahalaga ang bawat segundo ng iyong video gamit ang mga subtitle na eksakto, akma sa brand, at handa para sa anumang channel. Pinangangasiwaan ng HeyGen ang transcription, timing, translation, at styling sa iisang simple at tuloy-tuloy na workflow.


Kung nire-repurpose mo man ang existing content o gumagawa ng bagong videos sa HeyGen, awtomatikong nagge-generate at nag-a-align ang captions sa isang click lang. Ilaan ang oras mo sa kuwento at strategy, hindi sa frame-by-frame na pag-edit, gamit ang aming libreng AI subtitle generator.

Tumpak na subtitles sa loob ng ilang minuto, hindi oras

I-upload o gawin ang iyong video, i-click ang generate, at hayaang awtomatikong gumawa ang AI ng transcript at timing. Mabilis na i-scan at i-edit ang anumang linya sa isang malinis na editor para manatili kang may buong kontrol sa magiging final na resulta.

Mga istilong tugma sa iyong brand at nilalaman

Maglagay ng makakapal na social-first captions, malilinis na corporate subtitles, o karaoke-style na word highlights sa loob ng ilang segundo. I-save ang mga paborito mong subtitle preset para maging pare-pareho ang itsura at dating ng lahat ng video mo sa buong video content mo.

Ginawa para sa pandaigdigang, madaling ma-access na video

Gumawa ng mga subtitle at salin sa iba’t ibang wika sa iisang workspace gamit ang aming auto subtitle generator. Gawing mas accessible ang iyong content para sa mga bingi at mahina ang pandinig, mga hindi native speaker, at sinumang nanonood nang naka-mute.

Isang-click na awtomatikong subtitles

Tukuyin ang pananalita, i-transcribe ang audio, at awtomatikong i-sync ang mga subtitle sa bawat eksena. Wala nang manual na pag-time-code o pag-copy-paste mula sa hiwalay na mga transcription tool.

Advanced na pag-istilo at animasyon

Pumili mula sa malilinis na lower-third subtitles, matatapang na social-style captions, “talking head” na mga format, at karaoke-style na pag-highlight ng mga salita. I-adjust ang mga font, laki, kulay, background, at timing sa ilang klik lang.

Pagsasalin sa maraming wika

Gumawa ng mga subtitle sa iyong pangunahing wika gamit ang aming auto subtitle generator, pagkatapos ay agad itong isalin sa mahigit 50 wika. Perpekto para sa mga global na brand, internasyonal na team, at mga creator na naglo-localize ng content sa malakihang antas.

Flexible na mga opsyon sa pag-export

Direktang i-burn ang mga subtitle sa iyong video para sa mga social platform o i-download ang mga caption file (tulad ng SRT) para mai-upload saan mo man ito i-host. Gumawa ng iba’t ibang bersyon sa iba’t ibang wika nang hindi muling ine-edit ang video.

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang pelikulang ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang pinakagusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Subtitle Generator

Hindi mo kailangang maging sound engineer o propesyonal na tagagawa ng caption para makakuha ng de-kalidad na subtitles. Ginagawa ng HeyGen ang mabibigat na gawain at binibigyan ka ng simpleng mga kontrol para maayos at mapinong mabuti ang mga detalye.

Hakbang 1

Mag-upload o gumawa ng iyong video

Magsimula sa kahit anong video: mag-record sa HeyGen, mag-upload ng existing na file, o gumamit ng video na nagawa mo na. Awtomatikong idedetect ng aming engine ang speech at ihahanda ang track para sa captioning.

Hakbang 2

Awtomatikong gumawa ng subtitles gamit ang AI

Buksan ang Subtitle panel at i-click para mag-auto-generate. Tini-transcribe ng HeyGen ang audio, hinahati ang mga sinabing parirala sa madaling basahing mga bahagi, at ina-align ang captions sa iyong timeline.

Hakbang 3

I-edit at ayusin ang estilo ng iyong mga caption

Suriin ang transcript, ayusin ang anumang salita, at pumili ng istilo ng iyong subtitles. I-adjust ang mga font, kulay, at effects, o mag-apply ng naka-save na preset para tumugma ang iyong captions sa iba pang bahagi ng iyong brand.

Hakbang 4

Isalin, i-export, at i-publish

Magdagdag ng isinaling subtitle tracks kung kailangan, pagkatapos ay i-export ang iyong video na may nakaburn-in na captions o i-download ang mga subtitle file. I-publish sa paborito mong mga platform at panatilihing engaged ang iyong audience saan man sila manood.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI subtitle generator?

Ang isang AI subtitle generator ay awtomatikong nagta-transcribe ng audio sa iyong video, ginagawang mababasang mga caption, at inaayon ang teksto sa tamang mga timestamp. Sa halip na i-type nang mano-mano ang bawat linya, maaari kang awtomatikong makabuo ng kumpletong subtitle track sa loob lamang ng ilang minuto.

Gaano ka-accurate ang subtitles ng HeyGen?

Gumagamit ang HeyGen ng advanced na speech recognition para makagawa ng napakatumpak na transcript sa iba’t ibang uri ng recording setup. Madali mong masusuri at mae-edit ang anumang linya sa loob ng subtitle editor, para tumugma ang iyong final na captions sa boses at terminolohiya ng iyong brand.

Maaari ko bang i-customize ang itsura ng aking subtitles?

Oo, maaari mong ganap na i-customize ang istilo ng iyong mga subtitle. Pumili ng mga font, laki, kulay, background, at animation, pagkatapos ay i-save ang mga paborito mong kombinasyon bilang mga preset para magamit muli sa lahat ng iyong video content para sa pare-parehong itsura.

Sinusuportahan ba ng AI Subtitle Generator ang maraming wika?

Maaaring gumana ang generator sa maraming pangunahing wika para sa parehong transcription at translation sa pamamagitan ng video translator. Maaari kang gumawa ng subtitles sa isang wika, tapos isalin ang mga ito sa iba’t ibang wika para mas makakonekta ang iyong content sa mga audience sa buong mundo.

Maaari ba akong mag-export ng subtitle files tulad ng SRT?

Maaari mong i-burn nang direkta ang mga subtitle sa iyong video o i-export ang mga ito bilang caption files tulad ng SRT, depende sa kung paano mo balak i-publish. Binibigyan ka nito ng flexibility na gamitin ang parehong mga subtitle sa iba’t ibang platform na sumusuporta sa closed captions.

Makakatulong ba ang subtitles sa performance ng aking social media?

Karaniwan, nakakapagpataas ng watch time at completion rate ang mga subtitle, lalo na sa mobile kung saan maraming manonood ang naka-mute ang audio. Ang malinaw at madaling basahing captions ay nagpapadali para sa mga tao na makasabay sa video, na puwedeng magpahusay ng engagement at overall performance ng content.

Pwede ko bang gamitin ang AI subtitles para sa mahahabang video tulad ng webinars?

Oo, ang AI Subtitle Generator ay mainam para sa mga long-form na content tulad ng webinars, training sessions, at presentations. Maaari mong lagyan ng captions ang buong session nang awtomatiko at pagkatapos ay i-repurpose ang mahahalagang bahagi bilang mas maiikling clip na may kumpletong subtitles gamit ang vtt o txt na mga format.

Kailangan ko ba ng karanasan sa pag-e-edit para magamit ang HeyGen subtitles?

Hindi kailangan ng karanasan sa pag-e-edit. Idinisenyo ang mga subtitle tools para sa mga hindi teknikal na user, na may simpleng interface at madaling gamitin na text editor para sa madaliang paggawa ng video content. Kung kaya mong mag-edit ng dokumento, kaya mo ring gumawa at magpino ng subtitles sa HeyGen.

Pwede ko bang ayusin ang timing kung kailangan ng kaunting pagbabago sa subtitles?

Maaari mong i-fine-tune ang timing ng bawat caption direkta mula sa subtitle panel. I-shift, pagsamahin, o hatiin ang mga linya para lumabas ang mga ito eksakto kung kailan mo gusto, nang hindi na kailangang makipag-ayos sa kumplikadong mga timecode interface.

Kasama ba ang AI Subtitle Generator sa mga HeyGen video tools?

Ang subtitle generator ay bahagi ng HeyGen na karanasan sa paggawa ng video, kaya maaari kang dumiretso mula sa pagsulat ng script at pagre-record hanggang sa pag-export ng mga video na may captions sa iisang lugar. Suriin ang mga detalye ng iyong plan para makita kung aling mga opsyon sa subtitles at translation ang available para sa iyong account.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background